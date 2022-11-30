Spiegel: на фоне новых ковидных антирекордов Германия ведёт переговоры о передаче Китаю вакцины BioNTech

Германия может предложить Китаю помощь в борьбе с коронавирусом и передать ему вакцины BioNTech на фоне рекордного уровня заболеваемости в стране, сообщает Der Spiegel. Официальный представитель правительства Германии подтвердил, что Берлин находится в тесном контакте с Пекином по вопросу применения западной вакцины. Ранее страны достигли договорённости об использовании вакцины в Китае для проживающих там иностранцев.

Китай продолжает бороться с пандемией коронавируса и из-за своей жёсткой политики нулевой терпимости к COVID-19 и переживает крупнейшую за последние десятилетия волну протестов населения, пишет Der Spiegel. Германия может предложить помощь в борьбе с коронавирусом и передать Китаю вакцины BioNTech.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт и представитель министерства здравоохранения подтвердили, что Берлин находится в тесном контакте с Пекином по вопросу использования вакцины BioNTech. В то же время в Германии «очень внимательно следят» за протестами в Китае против правительственной стратегии нулевой терпимости к коронавирусу, отметил Хебештрайт.

В ходе визита канцлера Германии Олафа Шольца в Пекин стороны достигли договорённости об использовании вакцины BioNTech в Китае по крайней мере для проживающих там иностранцев. Компания BioNTech пока никак не прокомментировала ход переговоров.

Руководство Китая придерживается строгой стратегии нулевой терпимости к коронавирусу и с начала пандемии изолирует целые города. Несмотря на жёсткие меры, Китай в настоящее время страдает от самой тяжёлой волны заболеваемости почти за три года пандемии. В понедельник государственная комиссия КНР по здравоохранению сообщила о рекордном уровне заболеваемости в стране: за сутки было зарегистрировано около 40 тыс. новых случаев заражения.

Жители Китая протестуют против жёстких ограничений. Полиция производит массовые задержания демонстрантов, также, по всей видимости, был арестован иностранный журналист.

Китаю срочно требуется широкомасштабная прививочная кампания, считает немецкий эпидемиолог Тимо Ульрихс. «Прежде всего руководству страны следует предоставить населению самые лучшие вакцины, доступные в настоящее время, независимо от идеологии», — подчеркнул Ульрихс. Таковыми, по его словам, являются западные мРНК-вакцины, адаптированные к новым штаммам. «Китаю придётся переступить через себя», — утверждает эксперт.

После проведения прививочной кампании, которая в первую очередь должна быть направлена на пациентов из группы риска, по истечении нескольких месяцев властям следует приступить к постепенному ослаблению строгих мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса. Радикальный отход от текущей стратегии с немедленным прекращением всех мер был бы «контрпродуктивным и опасным», подчёркивает Ульрихс. «Вирус ударит по населению, у которого почти нет иммунной защиты от него», — утверждает эпидемиолог. Следствием этого станет массовое заражение, перегрузка системы здравоохранения и множество смертей и госпитализаций, передаёт Der Spiegel.