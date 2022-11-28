WION: белые листы бумаги — символ антиковидного протеста в Китае

В крупных городах Китая прошли протесты, вызванные недовольством в связи с сохраняющимися жёсткими ковидными ограничениями, в ходе которых были задержаны несколько человек, напоминает WION. В китайском МИД заявили, что сообщения о митингах недостоверны, и отметили, что всегда приветствовали иностранных журналистов, приезжающих в страну, если они соблюдают её законы.

Сейчас, спустя несколько дней после начала протестов, спровоцированных жёсткими ковидными ограничениями в Китае, правительство страны наконец нарушило молчание, охарактеризовав репортажи, рассказывающие о событиях последних дней, как «недостоверные». Новости касались фактов задержания нескольких протестующих в Шанхае. Множество демонстрантов собралось как в столичном Пекине, так и в крупном финансовом центре — Шанхае — в воскресенье вечером. В руках они держали чистые белые листы бумаги, чтобы выразить недовольство в связи с цензурой этих протестов со стороны правительства. Многие из демонстрантов даже призывали Си Цзиньпина уйти с занимаемой должности.

В Шанхае также были столкновения протестующих с силами полиции. На видеозаписи видно, как полицейские задерживают и уводят нескольких демонстрантов. Эта публичная демонстрация общественного несогласия и гражданского неповиновения — случай фактически беспрецедентный для континентального Китая. Очевидно, что это крик о стремлении к свободе и необходимости ослабления политики нулевой терпимости к COVID-19 в китайских городах. Также это и выступление против Си Цзиньпина, который недавно заявил о намерении ужесточить режим противокоронавирусных мер.

Один из наиболее спорных аспектов этой политики стал очевиден после смертоносного пожара, произошедшего в Урумчи, столице Синьцзян-Уйгурского автономного района. Его не удалось вовремя потушить в силу множественных ковидных ограничений. Пожарные приехали слишком поздно, в результате погибли люди. Китайское правительство возложило ответственность на «силы со скрытыми мотивами», усмотрели связь между пожаром в Синьцзяне и строгими ограничениями. В МИДе Китая отметили, что репортажи о протестах в Шанхае и Пекине попросту не отражают реальную ситуацию на местах.

ЧЖАО ЛИЦЗЯНЬ, представитель МИД КНР: То, что вы упомянули, на самом деле не отражает того, что произошло в реальности. Китай придерживается динамичной политики нулевой терпимости к COVID-19 и вносит корректировки в соответствии с реальным положением вещей на местах. Пока мы с вами говорим, страна задействует девятую версию «пандемийного регламента», в котором содержится 20 мер. Мы верим, что под руководством Коммунистической партии Китая и при содействии китайского народа мы преуспеем в борьбе с COVID-19.

Сегодня на улицах Шанхая возводятся баррикады и усиливается патрулирование, власти действительно выстроили заграждения вокруг центральной части города, где на выходных протестовали люди. Однако признаков того, что демонстрации в Пекине или Шанхае продолжатся в понедельник, не было. Чжао Лицзянь отметил, что иностранные журналисты могут свободно посещать и освещать подобные события в его стране.

ЧЖАО ЛИЦЗЯНЬ: Китай всегда радушно принимал иностранных журналистов, которые освещали события, происходящие в стране, в соответствии с законом. Также было сделано многое с целью облегчения их работы и создания для них благоприятных условий. Освещая события, происходящие в Китае, иностранным журналистам необходимо осознанно следовать китайским законам и правилам.

Антиковидные протесты расползлись и в другие регионы мира. Большая толпа собралась у посольства КНР в Лондоне, призывая к прекращению противокоронавирусной политики Си Цзиньпина. На видео видно, как демонстранты в присутствии полиции стоят у стен посольства и скандируют «Долой Си Цзиньпина!»

Дата выхода в эфир 28 ноября 2022 года.