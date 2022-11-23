Точка невозврата, возможно, пройдена — CNBC о критической ситуации с ковидом в Китае

Китай, по всей видимости, уже прошёл точку невозврата и не сможет достичь нулевой заболеваемости коронавирусом, не прибегая к жёстким ограничительным мерам, отмечает телеканал CNBC. За последние несколько дней ежедневный уровень заболеваемости вырос примерно до 28 тыс. случаев или более — почти до показателей, наблюдавшихся в апреле во время жёсткого карантина в Шанхае.

По словам главного экономиста Macquarie по Китаю Ларри Ху, стремительный рост числа случаев заражения коронавирусом по всему материковому Китаю усложняет задачу правительства по достижению нулевого уровня коронавируса без возвращения к жёстким ограничительным мерам, сообщает CNBC.

За последние несколько дней ежедневное число случаев заболевания выросло примерно до 28 тыс. или более — почти до уровня, наблюдавшегося в апреле во время жёсткого карантина в Шанхае, отмечается в материале. По имеющимся данным, в последний раз число ежедневных случаев заражения в Китае составляло всего несколько случаев в июне, вскоре после того, как Шанхай ослабил ограничения.

Последняя волна коронавируса поразила южный город Гуанчжоу, столицу Пекин и многие центральные районы Китая, что побудило местных чиновников ужесточить ограничения на деловую и социальную активность в этом месяце.

«Возможно, Китай уже прошёл точку невозврата, поскольку он вряд ли сможет снова достичь нулевого уровня заболеваемости коронавирусом без очередного жёсткого локдауна в стиле Шанхая, — отметил Ху в своём докладе во вторник. — Что сейчас могут сделать политики, так это замедлить распространение вируса, то есть сгладить кривую, ужесточив на время контроль за коронавирусом».

Ху также указал на незначительные изменения в этом месяце в политике правительства и пропаганде как на признаки того, что власти готовятся к снятию ограничений в ближайшие шесть-девять месяцев. Однако он отметил, что «путь к снятию ограничений будет включать в себя множество шагов назад и вперёд».

Рынки уже несколько недель спекулируют на тему сроков отхода Китая от жёсткой политики нулевой заболеваемости. Эти меры контроля утяжелили экономику, которая едва-едва пробивалась к росту, пока Шанхай был закрыт на локдаун, а за первые три квартала этого года рост составил всего 3%. В пересчёте на ВВП, по состоянию на понедельник, почти 20% экономики Китая подверглось негативному влиянию из-за антиковидных мер, что близко к максимуму в 21,2%, зафиксированному в середине апреля во время локдауна в Шанхае, сказал главный экономист Nomura по Китаю Тинг Лу, ссылаясь на вычисления компании.

«Пекин недавно продемонстрировал первые признаки готовности к снятию ограничений, и он ввёл некоторые меры по тонкой настройке, но возобновление работы может быть длительным процессом, сопровождающимся дискомфортом», — заявил Лу в отдельном отчёте на этой неделе.

По словам эксперта, снятие Вьетнамом ограничений в связи с коронавирусом с осени прошлого года может пролить свет на дальнейшие действия Китая. Он отметил, что в этой стране Юго-Восточной Азии «не наблюдалось немедленного всплеска инфекций после разворота», в то время как её ВВП восстановился.

Как отмечает CNBC, местные власти в Китае столкнулись с трудной задачей — они должны попытаться сделать меры против коронавируса более целенаправленными и одновременно контролировать распространение инфекции.

По состоянию на понедельник, по оценкам Nomura, около 412 млн человек в материковом Китае затронуты локдауном. Это больше, чем 340 млн на предыдущей неделе. Аналитики Nomura отметили, что многие ограничительные меры или меры контроля осуществляются без публичного объявления.

Власти объявили о необходимости более частого тестирования на вирусы и приказали большему числу ресторанов приостановить подачу блюд в заведениях общественного питания. Закрылось больше торговых центров, а также крупные парки. Различные жилые комплексы также были закрыты на локдаун.

Во вторник китайские государственные СМИ сообщили, что в Пекине форум Zhongguancun, ориентированный на технологии, который должен был начаться на этой неделе, будет перенесен на следующий год. Конференция уже откладывалась ранее: первоначально её планировалось провести в сентябре, сообщает CNBC.