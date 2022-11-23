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Точка невозврата, возможно, пройдена — CNBC о критической ситуации с ковидом в Китае

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Китай, по всей видимости, уже прошёл точку невозврата и не сможет достичь нулевой заболеваемости коронавирусом, не прибегая к жёстким ограничительным мерам, отмечает телеканал CNBC. За последние несколько дней ежедневный уровень заболеваемости вырос примерно до 28 тыс. случаев или более — почти до показателей, наблюдавшихся в апреле во время жёсткого карантина в Шанхае.
Точка невозврата, возможно, пройдена — CNBC о критической ситуации с ковидом в Китае
AP

По словам главного экономиста Macquarie по Китаю Ларри Ху, стремительный рост числа случаев заражения коронавирусом по всему материковому Китаю усложняет задачу правительства по достижению нулевого уровня коронавируса без возвращения к жёстким ограничительным мерам, сообщает CNBC.

За последние несколько дней ежедневное число случаев заболевания выросло примерно до 28 тыс. или более — почти до уровня, наблюдавшегося в апреле во время жёсткого карантина в Шанхае, отмечается в материале. По имеющимся данным, в последний раз число ежедневных случаев заражения в Китае составляло всего несколько случаев в июне, вскоре после того, как Шанхай ослабил ограничения.

Последняя волна коронавируса поразила южный город Гуанчжоу, столицу Пекин и многие центральные районы Китая, что побудило местных чиновников ужесточить ограничения на деловую и социальную активность в этом месяце.

«Возможно, Китай уже прошёл точку невозврата, поскольку он вряд ли сможет снова достичь нулевого уровня заболеваемости коронавирусом без очередного жёсткого локдауна в стиле Шанхая, — отметил Ху в своём докладе во вторник. — Что сейчас могут сделать политики, так это замедлить распространение вируса, то есть сгладить кривую, ужесточив на время контроль за коронавирусом».

Ху также указал на незначительные изменения в этом месяце в политике правительства и пропаганде как на признаки того, что власти готовятся к снятию ограничений в ближайшие шесть-девять месяцев. Однако он отметил, что «путь к снятию ограничений будет включать в себя множество шагов назад и вперёд».

Рынки уже несколько недель спекулируют на тему сроков отхода Китая от жёсткой политики нулевой заболеваемости. Эти меры контроля утяжелили экономику, которая едва-едва пробивалась к росту, пока Шанхай был закрыт на локдаун, а за первые три квартала этого года рост составил всего 3%. В пересчёте на ВВП, по состоянию на понедельник, почти 20% экономики Китая подверглось негативному влиянию из-за антиковидных мер, что близко к максимуму в 21,2%, зафиксированному в середине апреля во время локдауна в Шанхае, сказал главный экономист Nomura по Китаю Тинг Лу, ссылаясь на вычисления компании.

«Пекин недавно продемонстрировал первые признаки готовности к снятию ограничений, и он ввёл некоторые меры по тонкой настройке, но возобновление работы может быть длительным процессом, сопровождающимся дискомфортом», — заявил Лу в отдельном отчёте на этой неделе.

По словам эксперта, снятие Вьетнамом ограничений в связи с коронавирусом с осени прошлого года может пролить свет на дальнейшие действия Китая. Он отметил, что в этой стране Юго-Восточной Азии «не наблюдалось немедленного всплеска инфекций после разворота», в то время как её ВВП восстановился.

Как отмечает CNBC, местные власти в Китае столкнулись с трудной задачей — они должны попытаться сделать меры против коронавируса более целенаправленными и одновременно контролировать распространение инфекции.

По состоянию на понедельник, по оценкам Nomura, около 412 млн человек в материковом Китае затронуты локдауном. Это больше, чем 340 млн на предыдущей неделе. Аналитики Nomura отметили, что многие ограничительные меры или меры контроля осуществляются без публичного объявления.

Власти объявили о необходимости более частого тестирования на вирусы и приказали большему числу ресторанов приостановить подачу блюд в заведениях общественного питания. Закрылось больше торговых центров, а также крупные парки. Различные жилые комплексы также были закрыты на локдаун.

Во вторник китайские государственные СМИ сообщили, что в Пекине форум Zhongguancun, ориентированный на технологии, который должен был начаться на этой неделе, будет перенесен на следующий год. Конференция уже откладывалась ранее: первоначально её планировалось провести в сентябре, сообщает CNBC.

 

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