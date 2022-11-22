CNA: Китай приближается к пику заболеваемости коронавирусом — в Пекине снова закрывают школы и рестораны

Число случаев заражения коронавирусом в Китае превысило 26 800, приблизившись к суточному пику, зафиксированному в апреле, передаёт CNA. Вспышки заболеваемости регистрируются по всей стране. Власти продолжают придерживаются строгой политики нулевой терпимости к коронавирусу: в Пекине приостановили свою работу школы, рестораны, тренажёрные залы, салоны красоты и другие учреждения, а в некоторых районах Гуанчжоу был объявлен пятидневный локдаун.
Китай борется с многочисленными вспышками COVID-19 по всей стране. Вспышки заболеваемости были зарегистрированы от Чжэнчжоу до Чунцина. Число случаев заражения превысило 26 800, приблизившись к суточному пику, зарегистрированному в стране в апреле.
В городе Гуанчжоу зафиксирована крупнейшая вспышка заболеваемости: число случаев заражения превысило 7 800. В его самом густонаселенном районе Байюнь объявлен пятидневный локдаун. В Пекине были вынуждены приостановить свою работу школы, рестораны, тренажёрные залы, салоны красоты и другие учреждения. Из-за роста числа случаев также были оцеплены и закрыты на карантин несколько жилых комплексов. В столице было зарегистрировано 962 новых случая заражения.
Ранее Китай сообщал о планах ввести более целенаправленные ограничения вместо повсеместных локдаунов и массового тестирования. Но власти, похоже, придерживаются строгой политики нулевой терпимости к коронавирусу в стране.
МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА:Прямо сейчас я не знаю, как всё пойдёт. Политика меняется каждый день. Я чувствую, что политика Китая по борьбе с коронавирусом по-прежнему приносит довольно хорошие результаты.
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