CNA: в Китае готовятся к очередной волне коронавируса
Миллионы людей в Китае готовятся к тому, что в некоторых городах серьёзно ужесточат ковидные ограничения после резкого скачка заболеваемости: число заражений превышает тысячу случаев третий день подряд. Власти Ухани обязали 800 тысяч жителей одного из районов города оставаться дома до воскресения. Такое решение было принято после того, как в городе регистрировали порядка 25 случаев заражений ежедневно в течение недели. Власти также запретили торговлю свининой в некоторых частях города, после выявления больного человека, связанного с местной цепочкой поставок (мяса. — ИноТВ). Столичный Пекин пока что избежал локдауна. Однако число заражений начало расти после национальных праздников — «Золотой недели», прошедшей в этом месяце. Власти призывают к более тщательному мониторингу и обследованию людей, входящих в группы риска, чтобы предотвратить рост заболеваемости.
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