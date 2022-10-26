NBC: в Америке разгорается «тридемия» среди детей

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«Ювентус» впервые за девять лет не вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Туринский «Ювентус» в гостях потерпел поражение от португальской «Бенфики» в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
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В ДНР заявили об обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ
Украинские военные выпустили десять снарядов калибра 152 мм по Петровскому району Донецка, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
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Ничушкин догнал Панарина в гонке бомбардиров НХЛ
Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился забитой шайбой в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2).
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Додон: Молдавия не вступит в ЕС в обозримом будущем
Молдавия не вступит в Европейский союз в обозримом будущем, заявил экс-президент страны Игорь Додон.
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«Колорадо» победил «Рейнджерс» по буллитам, Ничушкин забил шайбу
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» в серии буллитов обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс».
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«Хуаньцю Шибао»: с началом отопительного сезона ЕС ждёт испытание
Европейский союз ждёт настоящее испытание с началом отопительного сезона, заявил обозреватель китайской газеты «Хуаньцю Шибао» Чжэн Тао.
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«Питтсбург» уступил «Калгари», у Малкина — забитая шайба
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» на своём льду одержал победу над «Питтсбург Пингвинз».
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NR: Зеленский может лишиться поддержки Запада из-за критики Израиля
Запад может сократить поддержку Украины из-за критики Израиля со стороны украинского президента Владимира Зеленского, заявил обозреватель National Review Бобби Миллер.
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США выделят около $12 млн на «обеспечение стабильности» в неподконтрольных «режиму» районах Сирии
Государственный департамент Соединённых Штатов намерен выделить до $12 млн на «обеспечение стабильности» на северо-востоке Сирии, а также в некоторых районах на севере Алеппо. Как уточняется в описании соответствующего гранта, речь идёт о территориях, неподконтрольных «режиму» президента страны Башара Асада. RT ознакомился с документом.
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Додон: оппозиции Молдавии нужно добиться досрочных выборов
Оппозиции Молдавии необходимо объединиться с целью добиться проведения досрочных президентских и парламентских выборов, заявил экс-президент республики Игорь Додон.
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В России предложили сделать бесплатным проезд для членов семей мобилизованных
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец призвала сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для членов семей мобилизованных граждан.
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WP: Киев расценил письмо конгрессменов Байдену как сигнал для Путина
Киев оценил призывающее к переговорам с Россией письмо конгрессменов-демократов президенту США Джо Байдену как сигнал для российского президента Владимира Путина, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
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Воронцов: выступление США подтвредило опасения России по поводу «грязной бомбы»
Слова представителя США в ходе заседания Первого комитета ГА ООН подтвердили предостережения России о том, что после проведения Киевом провокации с «грязной бомбой», Москву обвинят в использовании тактического ядерного оружия, заявил замглавы российской делегации Константин Воронцов.
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Аргентина завершила первую фазу испытаний вакцины от коронавируса
Аргентина завершила первую фазу испытаний собственной вакцины от коронавируса, сообщает национальный научный и технический исследовательский совет (CONICET).
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Байден обсудил с премьером Италии помощь для Украины
Президент США Джо Байден и премьер-министр Италии Джорджа Мелони обсудили помощь Украине и меры в отношении России.
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New Yorker: Запад мог предотвратить СВО на Украине в случае признания Крыма российским
Запад имел возможность предотвратить российскую спецоперацию на Украине, признав Крым частью России, заявил обозреватель New Yorker Дэн Колдуэлл.
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Al Mayadeen: прибытие в Румынию дивизии США означает начало третьей мировой войны
Прибытие в Румынию 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США «Кричащие орлы» означает начало третьей мировой войны, заявил обозреватель Al Mayadeen Ахмад Хадж Али.
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В Петербурге обрушилась кровля горящего склада
На горящем складе в Санкт-Петербурге обрушилась кровля на площади 9 тыс. кв. м, сообщил замначальника ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Игорь Титенок.
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Ракета «Союз-2,1а» с грузовиком «Прогресс МС-21» стартовала с Байконура
Ракета «Союз-2,1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-21» для Международной космической станции стартовала с космодрома Байконур.
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Додон: правительство Молдавии может в любой момент ввести войска НАТО в страну
Власти Молдавии при помощи конституционного суда могут в любой момент ввести контингент НАТО в страну, заявил экс-президент республики Игорь Додон.
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Сход лавин с перекрытием дорог возможен на Дальнем Востоке
Сход снежных лавин с перекрытием автомобильных дорог на этой неделе возможен на территории Якутии, Чукотки и Магаданской области, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
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Газзаев: «Зенит», «Спартак» и ЦСКА могут претендовать на Пиняева
Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев предположил, в каких командах может полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.
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Производитель NASAMS заявил о передаче первых двух комплексов Украине
США передали Украине два первых зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS, заявил генеральный директор американской компании Raytheon Technologies Грег Хейес.
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Польский депутат: Запад может прекратить поддержку Украины из-за энергетики
Запад может прекратить поддержку Украины в случае падения температуры в домах, заявил в интервью Interia депутат Сейма и бывший замглавы МИД Польши Павел Коваль.
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Гвардиола: Холанд будет отдыхать в Норвегии или Испании во время ЧМ-2022
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что будет делать норвежский нападающий Эрлинг Холанд во время проведения чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
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FP: Саудовская Аравия и Иран поддержкой России намерены ослабить США
Саудовская Аравия и Иран поддерживают Россию, чтобы ослабить влияние США на Ближнем Востоке, заявили заместитель директора программы по Ближнему Востоку и Северной Африке Европейского совета по международным отношениям Элли Геранмайех и приглашенный научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Чинция Бьянко в статье для Foreign Policy.
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Радимов — о переходе Прокопьева в «Ботев»: будет доказывать свою состоятельность
Бывший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов считает, что переход игрока медийного клуба «Амкал» Михаила Прокопьева в болгарский «Ботев» состоялся по спортивным причинам.
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Адиев допустил продление контракта со сборной Казахстана
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев рассказал о своих планах по трудоустройству.
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В Петербурге не выявлено превышения ПДК из-за пожара на складе
Превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе в связи с пожаром на складе в Санкт-Петербурге не зафиксировано, сообщает МЧС России.
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Итальянский журналист: Аллегри сохранит работу в «Ювентусе» после вылета из ЛЧ
Стала известна судьба Массимилиано Аллегри на посту главного тренера «Ювентуса» после досрочного вылета туринского клуба из Лиги чемпионов УЕФА.
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«Известия»: скончался писатель и журналист Иван Черных
Писатель и журналист Иван Черных скончался в Москве в возрасте 95 лет, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники.
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Белый дом: решение о переговорах с Россией должен принимать Киев
США считают, что только Украина может принять решение о проведении переговоров с Россией, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
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Аллегри — о вылете «Ювентуса» из Лиги чемпионов: мы разочарованы и злы
Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал вылет итальянского клуба из Лиги чемпионов УЕФА на стадии группового этапа.
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Поттер заявил, что ему приятно досрочно выйти в плей-офф Лиги чемпионов
Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал результат матча групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Зальцбургом».
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Главред RT Симоньян сообщила, что ей запрещён въезд в Армению
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что ей и первому заместителю комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину запретили въезд в Армению.
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На горящем складе в Петербурге обрушилась часть стены
Часть стены обрушилась в ходе пожара на складе в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
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Карпин прокомментировал возможный переход Сутормина в «Ростов»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал новость о возможном интересе к полузащитнику петербургского «Зенита» Алексею Сутормину.
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Месси установил новый рекорд Лиги чемпионов, обойдя Роналду
Французский «Пари Сен-Жермен» нанёс поражение «Маккаби» из Хайфы в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
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«Ювентус» впервые в истории пропустил три мяча за первый тайм в матче ЛЧ
Итальянский «Ювентус» потерпел поражение от португальской «Бенфики» и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
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Россия и ряд стран ООН выступают за переговоры о недопущении гонки вооружений в космосе
Белоруссия, Венесуэла, Китай, КНДР, Никарагуа, Сирия и Россия выступают за переговоры по вопросу недопущения гонки вооружений в космосе, заявил замглавы российской делегации Константин Воронцов в ходе заседания Первого комитета ГА ООН.
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Эмери — о «Астон Вилле»: хорошая возможность вернуться в обожаемую мной АПЛ
Унаи Эмери рассказал, почему согласился стать главным тренером клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Астон Вилла».
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«Химки» назвали реакцию на новость про вызов священника «злокозненными бреднями»
В «Химках» прокомментировали реакцию в социальных сетях на приглашение священника на стадион подмосковной команды.
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Сунак заверил Зеленского в поддержке со стороны Великобритании
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и украинский народ могут рассчитывать на поддержку Лондона.
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В Белом доме заявили о несовпадении взглядов Маска и США по вопросу Украины
Взгляды предпринимателя Илона Маска и правительства США по украинскому конфликту различаются, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
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Кадыров заявил, что в ходе СВО военные вскоре вместо обороны будут наступать «везде»
Чеченский лидер Рамзан Кадыров выразил мнение, что в ходе спецоперации российские военные вместо обороны вскоре будут наступать «везде».
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«Ювентус» потерпел поражение от «Бенфики» и потерял шансы на выход в плей-офф ЛЧ
Туринский «Ювентус» в гостях потерпел поражение от португальской «Бенфики» в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
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«Реал» уступил «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов
Мадридский «Реал» в гостях потерпел поражение от немецкого «Лейпцига» в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
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Дубли Месси и Мбаппе помогли ПСЖ разгромить «Маккаби» в матче Лиги чемпионов
Французский «Пари Сен-Жермен» нанёс поражение «Маккаби» из Хайфы в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
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«Боруссия» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов УЕФА
Дортмундская «Боруссия» и «Манчестер Сити» не смогли выявить победителя в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
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«Селтик» и «Шахтёр» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
Шотландский «Селтик» и украинский «Шахтёр» не смогли выявить победителя в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.