Guardian: постковидный синдром оставил без работы от 2 до 4 млн американцев

От 2 до 4 млн жителей США остались без работы из-за постковидного синдрома, сообщает The Guardian с ссылкой на новый отчёт Брукингского института. В общей сложности от последствий перенесённого заболевания страдают около 16 млн американцев трудоспособного возраста. Это сказывается и на рынке труда: за время пандемии численность рабочей силы в США значительно сократилась. В настоящее время в стране наблюдается повсеместная нехватка кадров — и для решения этой проблемы требуется принятие политических мер.

Около 16 млн американцев трудоспособного возраста страдают от постковидного синдрома. Без работы из-за его последствий остались от 2 до 4 млн жителей США. Об этом говорится в новом отчёте Брукингского института в Вашингтоне, сообщает The Guardian.

По оценкам Брукингского института, в настоящее время в США остаются вакантными примерно 10,6 млн рабочих мест. Сумма потерянной заработной платы оценивается в $170 млрд — $230 млрд в год.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) определяют постковидный синдром как комплекс симптомов, связанных с COVID-19, которые сохраняются в течение трёх или более месяцев после первого заражения вирусом. Этот синдром, также известный как Long COVID, трудно отследить и изучить, поскольку симптомы могут варьироваться от человека к человеку — от проблем с желудочно-кишечным трактом до нервных заболеваний и хронической усталости.

В июне CDC подсчитали, что почти у каждого пятого взрослого американца, переболевшего COVID-19, всё ещё сохраняется постковидный симптом. В целом каждый 13-й взрослый в США — около 7,5% населения — имеет Long COVID.

Как отмечает издание, о подобных проблемах сообщали и другие страны. В мае представитель Банка Англии связал сокращение рабочей силы в стране на 440 тыс человек в основном с «увеличением числа продолжительных болезней».

По разным оценкам, за время пандемии численность рабочей силы в США сократилась на 3—3,5 млн человек.

В отчёте Брукингского института отмечается, что для снижения влияния постковидного синдрома на ситуацию на рынке труда требуется принятие политических мер, например, увеличение оплачиваемого отпуска по болезни и улучшение условий труда работодателями. Оплачиваемый больничный в какой-либо форме в США не предоставляется более 25% работников частного сектора. Некоторые работники сообщали, что их уволили за то, что они оформили больничный лист, передаёт The Guardian.