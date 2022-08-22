NTD: на США приходится треть всех случаев оспы обезьян в мире
Найден альтернативный Шяуляй банку механизм оплаты транзита в Калининград через Литву, заявил руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.
Селькор, председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов назвал преимущества выращивания урожая в теплицах.
Эксперт по туризму Николай Мельник назвал лучшие направления для путешествий в бархатный сезон.
В Севастополе начнут прививочную кампанию от гриппа 1 сентября, заявил глава Департамента здравоохранения Виталий Денисов.
Бывший полузащитник московского «Спартака» Алексей Ребко высказался о решении Леонида Федуна покинуть пост президента московского «Спартака».
Член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил об изменении проявлений омикрон-штамма.
Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский рассказал, как защитить собак во время смога.
Диетолог Елена Соломатина назвала овощные соки самыми полезными.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нынешний украинский режим «подделкой», комментируя слова министра внутренних дел Украины Антона Геращенко о том, что фото удостоверения сотрудницы нацгвардии Украины Натальи Вовк является фальшивым.
Министр спорта России Олег Матыцин высказался о решении Леонида Федуна покинуть пост президента московского «Спартака».
Руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков высказался о формировании в России коллективного иммунитета к COVID-19.
Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что международная организация призывает к проведению расследования для установления всех фактов вокруг убийства российской журналистки Дарьи Дугиной.
Нападающий «Адана Демирспор» Артём Дзюба попал в стартовый состав команды на матч третьего тура чемпионата Турции с «Фенербахче».
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отметился очередным достижением во французской Лиге 1.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что надеется на то, что встреча российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского состоится в Турции «в ближайшем будущем».
Агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что убийцы журналистки Дарьи Дугиной целенаправленно планировали именно её убийство и её отец Александр Дугин не был их целью.
Агент бывшего нападающего «Спартака» Педро Роши, Бернар Хемилтон рассказал, что московский клуб отказался от футболиста.
Госкорпорация «Росатом» подала шесть исков на общую сумму $3 млрд в связи с разрывом Финляндией контракта на АЭС «Ханхикиви-1».
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении российской журналистки Дарьи Дугиной орденом Мужества посмертно.
Зарема Салихова, гражданская жена экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о работе с бывшим спортивным директором команды Лукой Каттани.
Уже 48 человек получили ранения от подрыва на противопехотных минах ПФМ-1 «Лепесток», заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Молдавская газораспределительная компания «Молдовагаз» попросит правительство страны принять чрезвычайные меры для расчётов с «Газпромом» за текущее потребление газа после просрочки платежа в августе.
Бразильский полузащитник Каземиро прибыл на «Олд Траффорд» — домашний стадион «Манчестер Юнайтед».
Врио губернатора Рязанской области Павел Малков ввёл в регионе режим ЧС из-за лесных пожаров.
Сербский теннисист Новак Джокович пропустит Открытый чемпионат США — 2022.
В Оренбургской области подтвердили 265 случаев коронавируса за последние сутки.
Россия поднимет тему убийства журналистки Дарьи Дугиной на заседании СБ ООН 23 августа, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Бывший министр спорта России Виталий Мутко прокомментировал решение Леонида Федуна покинуть пост президента московского «Спартака».
Органы опеки и попечительства Московской области устроили в замещающие семьи более 1 тыс. детей-сирот с начала 2022 года.
Коммерческий директор компании «КОРТРОС-Москва» Дмитрий Железнов назвал двухкомнатные квартиры оптимальным вариантом для молодой пары или семьи с маленьким ребёнком с точки зрения доступности.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что зависимость Европы от поставок российских энергоресурсов продлится ещё один-два года.
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с RT прокомментировал падение курса евро к доллару ниже $0,9935 впервые с декабря 2002 года.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг может кардинально изменить состав команды на матч третьего тура чемпионата Англии по футболу с «Ливерпулем».
В пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области заявили, что площадь пожара в лесу в Каменском районе региона увеличилась до 32 га.
Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные вновь обстреливают Новую Каховку из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.
Пресс-служба московского «Спартака» обратилась к бывшему владельцу клуба Леониду Федуну.
ОПЕК+ скоро начнёт работу над новым соглашением на период после 2022 года, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман.
Врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов назвал юань хорошей альтернативой для торговли с рядом стран.
В поликлиниках Московской области стартовала вакцинация против гриппа.
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева высказалась об идее строительства курорта — аналога Сочи в Дагестане.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МВД Сербии Александром Вулиным заявил, что обострение в непризнанном Косове должно быть урегулировано с учётом интересов Белграда.
Заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «дельтакрон».
Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин спрогнозировал дальнейшее снижение роли доллара при расчётах внутри ЕАЭС.
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов отреагировал на уход Леонида Федуна с поста президента московского «Спартака».
Канада и Германия продолжат оказывать Украине всестороннюю поддержку, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.
Площадь пожара в Каменском районе Ростовской области увеличилась с 10 до 20 га.
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова и серебряная призёрка Игр Александра Трусова стали студентками Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФК).
Лондонский «Челси» продвинулся в переговорах по поводу трансфера габонского нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга из «Барселоны».
Россия открыта к взаимодействию по купированию гонки вооружений и минимизации стратегических рисков, но Запад похожей заинтересованности не показывает, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Коуч и психолог Александра Метальникова рассказала, как бороться с эмоциональным выгоранием.