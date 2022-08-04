NBC: в США и Латинской Америке растёт заболеваемость оспой обезьян

За последние месяцы в Соединённых Штатах резко подскочило число заболевших оспой обезьян, а в Бразилии зарегистрировали первую смерть от этого вируса, передаёт NBC. При этом эксперты подчёркивают, что новая угроза отличается от пандемии коронавируса, а 99% заразившихся пойдёт на поправку.

Сегодня вечером число случаев оспы обезьян поднимает панику с одного берега США до другого.

АМЕРИКАНЕЦ: Я напуган.

Нью-Йорк теперь присоединился к Сан-Франциско и стал вторым крупным американским городом, который ввёл чрезвычайную ситуацию в здравоохранении. Она позволяет высвободить ресурсы для оказания помощи и быстрее предоставлять дозы для вакцинации благодаря федеральной поддержке.

РИЧАРД БЛУМЕНТАЛ, сенатор-демократ от Коннектикута: Прямо сейчас Соединённые Штаты прилагают меньше усилий, чем следует, принимая во внимание размах и безотлагательность ответных действий, которые необходимы.

Всего за последние два месяца число заболевших в США подскочило до почти 6 тысяч выявленных случаев, причём в одном Нью-Йорке зарегистрировали более 1300 случаев.

ЭКСПЕРТ: (Способ распространения. — ИноТВ) — тесный сексуальный контакт, особенно среди мужчин, которые занимаются сексом с другими мужчинами. В этой группе сосредоточено подавляющее большинство случаев. Существует вероятность, что ткани или, скажем, простыни, на которых мог остаться вирус, могут быть способом передачи (заболевания. — ИноТВ) на некоторый период времени — например, несколько часов, — однако этот способ, видимо, не является преобладающим.

ЛАТИНОАМЕРИКАНЕЦ: Я пытался получить вакцину, потому что моей стране не хватает средств и достаточно вакцин.

Вакцины уже производятся, однако их выпуск остаётся медленным, а число доз — ограниченным. Во многих городах предлагают доступную вакцину группе населения, которая прямо сейчас чаще всего сталкивается с этим вирусом.

ЭКСПЕРТ: Важно, чтобы широкая общественность поняла общий риск и то, что мы успели понять за три месяца наблюдений. Важно, чтобы каждый труженик в стране не зацикливался на том, кто может скорее заразиться этой болезнью.

Всемирная организация здравоохранения также объявила глобальную чрезвычайную ситуацию: на данный момент почти 80 стран выявили случаи заболевания. Власти Бразилии заявили о первой подтверждённой смерти от вируса. В этой стране выявили около 1 тысячи заражений, и по этому показателю она стоит на первом месте в латиноамериканском регионе. Затем идёт Перу.

ПЕРУАНЕЦ: У нас пока не закончилась эпидемия коронавируса. Нам нужно подготовиться.

На долю Бразилии, Перу и Мексики приходится 14% всех случаев заболевания в мире. Однако Панамериканская организация здравоохранения настаивает, что, несмотря на рост заражений, она по-прежнему не рекомендует проводить вакцинацию широкой общественности.

СТИВЕН РОМО, корреспондент NBC News: Мы видим рост заболеваемости в Бразилии, Перу, Мексике. Нужно ли нам волноваться о том, что в других странах болезнь распространяется?

ЭКСПЕРТ: Совершенно очевидно, что оспа обезьян не представляет такую же опасность для общественности и для международного сообщества, как COVID-19. Это другая угроза.

ВЕДУЩИЙ NBC News: Итак, Стивен Ромо присоединяется к нам в студии. Стивен, мы только что услышали, чем этот вирус, очевидно, отличается от коронавируса, но люди умирают в Бразилии, Испании. Случалось ли это в Америке? Беспокоятся ли Центры по контролю и профилактике заболеваний об этом?

СТИВЕН РОМО: Хорошие новости — на данный момент никто не сообщал о смертях в США. В Бразилии действительно умер один человек, двое — в Испании. Центры по контролю и профилактике заболеваний также отмечают, что 99% людей, подхвативших оспу обезьян, скорее всего поправятся, однако после выздоровления могут сохраниться остаточные последствия вируса, а люди с проблемами в иммунной системе и дыхательными заболеваниями находятся в большей опасности. Главные опасения в США связаны с последствиями, с которыми столкнётся и так перегруженная система здравоохранения. Сейчас она уже пытается оправиться после пандемии коронавируса, так что…

ВЕДУЩИЙ: Понятно. Стивен Ромо с новой информацией об этом, спасибо.