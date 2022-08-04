NBC: в США и Латинской Америке растёт заболеваемость оспой обезьян
Сегодня вечером число случаев оспы обезьян поднимает панику с одного берега США до другого.
Сегодня вечером число случаев оспы обезьян поднимает панику с одного берега США до другого.
Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал об общении с восьмой ракетой мира Андреем Рублёвым.
Специалисты назвали причины роста числа дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом в летние месяцы.
Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что дату референдума намерены определить в течение месяца .
Российский теннисист Даниил Медведев стал вторым теннисистом, кто родился в 1995 году или позже и достиг результата в 250 побед.
Руководство ЦАР уведомило ООН о заинтересованности в 3 тыс. новых военных инструкторов из России, рассказал РИА Новости директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.
Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, как российские и иностранные болельщики отреагировали на её каминг-аут.
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно полковнику ДНР Ольге Качуре.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которая эмоционально высказалась об отстранении российских спортсменов.
Правительство России выделило «Яндексу», VK и OZON льготный кредит совокупно на 130 млрд рублей.
Депутат Госдумы Иван Сухарев призвал провести проверку на предмет уплаты налогов с полученных телеведущими Иваном Ургантом, Максимом Галкиным, а также актрисой Чулпан Хаматовой доходов. Копия письма на имя генерального прокурора Игоря Краснова есть в распоряжении RT.
Первая ракетка мира Даниил Медведев одержал победу во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лос-Кабосе (Мексика).
Народно-освободительная армии Китая (НОАК) провела в четверг, 4 августа, боевые стрельбы по акватории восточной части Тайваньского пролива с применением дальнобойной артиллерии.
Переменная облачность, без осадков и до +31 °С ожидается в Москве в четверг, 4 августа, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Ольга Вовк одержала победу в забеге на 3 тыс. метров с препятствиями на чемпионате России в Чебоксарах.
Центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу начальника отдела финансового, правового и кадрового обеспечения деятельности территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области Александра Махнева по делу о мошенничестве.
Чемпион мира 2013 года Александр Меньков одержал победу на чемпионате России по лёгкой атлетике в Чебоксарах.
Министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И назвал визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань «тщательно подготовленным фарсом».
Россия заинтересована в развитии двусторонних отношений с Камбоджей, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с премьер-министром страны Хун Сеном.
Неядерные государства наравне с ядерными державами могут обеспечить прогресс в направлении ядерного разоружения, заявил посол России в Японии Михаил Галузин.
Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала, кому следует быстрее сменить права.
Австралия закупила 450 тыс. вакцин от оспы обезьян в рамках сдерживания вспышки заболевания.
Посол России в Токио Михаил Галузин на круглом столе, посвящённом вопросу ядерного разоружения в Хиросиме, предупредил страны НАТО о последствиях агрессии против Москвы.
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) приступила к военным учениям в шести акваториях вокруг Тайваня с боевыми стрельбами.
Президент Республики Корея Юн Сок Ёль проведёт переговоры по телефону со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, находящейся с визитом в Сеуле.
США не могут бесконечно рассчитывать на европейских союзников в своей линии по противодействию России, заявили экс-посол США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл и эксперт по международным делам Майкл Гфеллер.
Немецкий депутат Европарламента Сабина Верхейен обратилась к Еврокомиссии по вопросу «культурной солидарности» ЕС с Украиной. Она поинтересовалась, планируют ли европейские власти оказывать поддержку представителям творческой сферы страны. С письмом политика ознакомился RT.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказался о визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань спустя почти сутки после его окончания.
Япония намерена сохранить своё участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» после нового постановления российского правительства, заявил министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда.
Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на подмосковном складе OZON в городском округе Истра.
Во время сплава по реке Опале в Усть-Большерецком районе погиб гид группы туристов, заявили в пресс-службе следственного управления СК России по Камчатскому краю.
Фракция ЛДПР 4 августа внесёт на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий налоговый вычет для работающих пенсионеров.
На северо-востоке Японии у побережья префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 5,6.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете South China Morning Post сообщил о желании провести прямые переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином об украинском конфликте и призвал Китай повлиять на российскую спецоперацию.
Охраняемая российскими войсками Запорожская АЭС работает в штатном режиме, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий.
В августе в Центральной России ожидается «температурный форсаж», заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Глава Минобороны США Ллойд Остин в ближайшее время объявит о назначении бригадного генерала американских ВВС Патрика Райдера на пост пресс-секретаря Пентагона.
Россия готова была содействовать визиту МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и гарантировала безопасность, однако секретариат ООН не согласовал эту поездку, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Игорь Вишневецкий.
В докладе правозащитной организации Amnesty International констатировали нарушение украинскими войсками международных правовых норм и военного права.
Президент США Джо Байден пообещал подписать необходимые для расширения НАТО документы и приветствовал решение сената о присоединении Финляндии и Швеции к альянсу.
Замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий в ходе обзорной конференции ДНЯО рассказал о нападениях украинских военных на ядерные объекты страны.
Шведский телеканал SVT принёс извинения за «неправильный» сюжет о жителях Херсона, которые получили российские паспорта.
Следственный комитет начал изучение видео со зверствами украинских военных в отношении российских военнопленных на Черниговщине.
Действия российских подразделений на Украине не несут ущерба безопасности АЭС, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий.
Следственный комитет России расследует факт ранения военного корреспондента RT Андрея Филатова в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике.
Вашингтон хотел бы начать переговоры с Москвой по замене Договора об СНВ, действие которого истекает в 2026 году, заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.
Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили четыре обстрела в идлибской зоне деэскалации в САР.
Сенат США проголосовал за принятие резолюции о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.
Северная Корея не является участницей Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а значит, никто не имеет право обвинять Пхеньян в обладании ядерным оружием, заявили в постпредстве КНДР при ООН.
Союзные силы Донецкой Народной Республики и России выбили с южной окраины Марьинки украинские подразделения, заявил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.
Россиянка Дарья Касаткина пробилась в 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сан-Хосе.