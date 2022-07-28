ABC News: врачи в США обеспокоены тысячами новых случаев оспы обезьян

В США уже было зарегистрировано почти 3400 подтверждённых случаев заражения оспой обезьян, в то время как в конце прошлой недели их количество составляло около 2900, сообщает ABC News. Это вызывает обеспокоенность экспертов и врачей, которые предупреждают, что «окно возможностей» для контроля над инфекцией может скоро закрыться.

Сегодня утром продолжает расти обеспокоенность в связи со вспышкой оспы обезьян. К настоящему моменту в США зарегистрировано более 3400 подтверждённых случаев заражения.



Эриэль Решеф здесь с последними новостями. Доброе утро, Эриэль!



ЭРИЕЛЬ РЕШЕФ, корреспондент ABC: Доброе утро, Майкл! Количество случаев оспы обезьян резко выросло здесь, в США — и Нью-Йорк в настоящее время является эпицентром, здесь зарегистрировано большинство заражений. Представители Минздрава заявляют, что причин для паники нет. В то же время они призывают к бдительности и говорят, что сейчас самое время остановить волну заражений.



Сегодня утром количество случаев оспы обезьян продолжает расти: Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщают сейчас о более чем 3500 заражений, по сравнению с примерно 2900 в конце прошлой недели. Эксперты говорят, что такой всплеск может быть частично связан с расширением масштабов тестирования — но в то же время предупреждают, что реальное число может быть намного выше.



Джонатан Араухо из Майами был госпитализирован сразу после появления симптомов.



ДЖОНАТАН АРАУХО, заразившийся оспой обезьян: Прогуливаясь по этой больнице, я чувствовал себя каким-то вирусом: люди стремительно разбегались по палатам, надевая маски и перчатки, а иногда даже защитные комбинезоны.



Джонатан также говорит, что иногда ему было мучительно больно.



ДЖОНАТАН АРАУХО: Было такое чувство, как будто бы... мне казалось, как будто кто-то поджигает мою кожу.



Врачи говорят, что на данный момент большинство заболевших — геи или бисексуалы, однако заразиться рискует любой человек. Скорее всего, этот вирус передаётся при тесном интимном физическом контакте, либо при контакте лицом к лицу воздушно-капельным путём, а также при касании кожи, поражённой инфекционной сыпью. Он также может распространяться через предметы, такие как одежда и постельное белье.



ЭМИ АРРИНГТОН, завотделением детской больницы Техаса: Я думаю, вы знаете, здесь нет причин для паники. Однако мы должны быть настороже — потому что у нас есть, как мне кажется, очень небольшое и уже закрывающееся окно возможностей, чтобы можно было взять распространение этого вируса в нашем обществе под контроль.



Учитывая, что дети и их родители уже ждут начала учебного года, эксперты заявляют, что риск для детей сейчас минимален.



ЭМИ АРРИНГТОН: То есть он не распространяется в школах, не распространяется в парке или на игровых площадках.



ЭРИЕЛЬ РЕШЕФ: И помните, что существует эффективная вакцина от оспы обезьян — но пока она доступна только тем, кто находится в группе высокого риска. Представители CDC заявляют, что перечень общих мер предосторожности сейчас аналогичен тому, к чему мы все привыкли при борьбе с COVID-19: дополнительно мыть руки, использовать дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе и избегать любого прямого контакта с людьми, которые могут быть заражены. Майкл?



Хорошо. Спасибо, Эриэль!



Дата выхода в эфир 27 июля 2022 года.