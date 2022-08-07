ABC News: правительство США раскритиковали за медлительность в борьбе с оспой обезьян
В США многие критикуют предпринятые шаги по борьбе со вспышкой оспы обезьян: в пятницу число заразившихся преодолело отметку в 7100 человек. Части экспертов по здравоохранению считает, что правительство изначально столкнулось с трудностями в решении этой проблемы. Медленную реакцию властей на распространение оспы обезьян некоторые сравнили с ранним периодом пандемии COVID-19. Часть экспертов заявила, что первые случаи заболевания в Европе должны были послужить для США предупреждающим сигналом и привести к увеличению тестирований и вакцинаций.
В настоящее время Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендую пройти тестирование только в случае подозрения на оспу обезьян или контакт с больным. Один из экспертов в интервью ABC News рассказал, что, по его мнению, критерии для прохождения тестирования необходимо расширить, потому что не во всех случаях они одинаковые. США добились некоторого прогресса в тестированиях, увеличив их число в неделю с 6 тысяч в июне до 80 тысяч в настоящее время.
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