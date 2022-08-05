CNBC: «заражённых всё больше, а вакцины не хватает» — Белый дом объявил оспу обезьян чрезвычайной ситуацией

Белый дом объявил оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, пишет CNBC. Между тем, США испытывают нехватку вакцин: в частности, эксперты считают, что в Вашингтоне требуется на 100 тысяч доз больше, чем там есть на данный момент.

Обезьянья оспа теперь объявлена чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения — в Белом доме об этом объявили сегодня. Число случаев заражения достигло 6 тысяч по всей стране. В ходе сегодняшнего брифинга глава Минздрава США Хавьер Бесерра заявил, что темпы заражений растут. Согласно данным от CDC, за последнюю неделю в США зафиксировали почти 2 тысячи заражений.

Решение о чрезвычайной ситуации было принято на фоне того, что правительство испытывает сложности с поиском новых партий вакцин. Сообщается, что в мае Белый дом воздержался от заказа дополнительных доз. По словам представителей властей, они опасались, что перемещение вакцин из хранилища резко сократит их срок годности.

Сегодня комиссар FDA Роберт Калифф заявил, что США начнут «умеренное» использование доз. По его словам, это означает введение одной пятой части дозы под кожу, вместо целой дозы в вену. Калифф отметил, что пусть этот способ и менее эффективен, он не является необычным. Он выразил свою уверенность в способе, с помощью которого FDA собирается вводить вакцину.

Между тем очередь за вакциной продолжает нарастать. Корреспондент СNBC Шимори Стоун поговорила с намеревающимися поставить вакцину жителями Вашингтона, где наблюдается самая высокая доля заражений по всей стране.

ЧЕЙЗ ФОРД, местный житель: Я обеспокоен тем, что люди могут расслабиться и не сделать вакцину, думая, что болезнь их не коснётся.

Чейз Форд ждал в очереди, чтобы сделать вакцину от обезьяньей оспы в Вашингтоне.

ЧЕЙЗ ФОРД: Я чувствую себя очень счастливым и везучим. Я знаю, что распределение вакцин было разным в зависимости от штата.

Вашингтонские власти заявляют, что у них имеются ограниченные объёмы вакцины. Пока было выдано 10 тысяч доз, но это лишь 10 процентов от прогнозируемого числа заражений. Представители здравоохранения заявляют, что Вашингтону нужно ещё 100 тысяч доз прямо сейчас.

Согласно данным CDC, на данный момент в Вашингтоне было зарегистрировано 257 случаев заражений оспой обезьян, что является самым высоким подушевым показателем в США. Всего же в США было выявлено 6 тысяч заражений без летальных исходов.

ПАТРИК ЭШЛИ, заместитель директора департамента здравоохранения округа Колумбия: Мы знаем, что оспа обезьян распространилась по территории США. Говоря простыми словами, у нас нет достаточно вакцины для того, чтобы можно было свернуть рост заболеваемости.

Администрация Байдена недавно закупила дополнительные 2,5 миллиона доз, но некоторые штаты и местные власти не знают, когда они прибудут.

ПАТРИК ЭШЛИ: Если мы не будем знать точного времени, когда мы получит дополнительные дозы, то болезнь продолжит распространяться, а мы сделаем всё, чтобы ограничить распространение.

Бывший комиссар FDA доктор Скотт Готлиб предупредил, что если обезьянья оспа задержится в США, то это будет «один из худших провалов здравоохранения в современной истории, не только из-за бедствий, причиняемых болезнью, но ещё и потому, что этого можно было легко избежать».

ЧЕЙЗ ФОРД: Неважно, где вы живёте: в Вашингтоне, в Нью-Йорке или Калифорнии, — если вы в группе риска, вам надо вакцинироваться.

Врачи говорят, что геи и бисексуалы подвержены самому большому риску заражения оспой обезьян: на них сейчас приходится 98 процентов всех случаев. При этом врачи добавляют, что заразиться может каждый, кто имел тесный контакт с заражённым человеком или предметами, такими как полотенца и постельное бельё.

Дата выхода в эфир 05 августа 2022 года.