Hill: США беспокоит новый рост заболеваемости COVID-19 в Европе

Рост числа случаев COVID-19, который наблюдается в настоящее время в Европе, сигнализирует о том, что этой зимой и в США может произойти новый всплеск заболеваемости с приходом холодов, предупреждает The Hill. Именно по такому сценарию это происходило раньше, поэтому у американских чиновников уже тоже есть повод начать беспокоиться, отмечается в статье.

Последние данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний показывают, что число случаев заражения COVID-19 в Европе вновь начало расти примерно в начале сентября. И это является предупреждением для США о том, что этой зимой там тоже может произойти новый всплеск заболеваемости, пишет The Hill.



Дело в том, что предыдущие вспышки COVID-19 в США происходили именно по такой схеме — когда всплеск заболеваемости сначала наблюдался в Европе. И это может заставить американских чиновников нервничать, опасаясь того, что показатели заболеваемости в США также начнут расти по мере изменения погодных условий, отмечается в статье.



Европейская статистика показывает, что за последнюю неделю средний показатель составляет примерно 230 тыс. новых случаев коронавируса в день — что сравнимо со статистикой на конец июля этого года, когда Европа имела дело с волной подвариантов «омикрона» BA.4/BA.5, сообщает The Hill.



Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на прошлой неделе, что подобный рост числа случаев заболеваемости COVID-19 в Европе был ожидаем с приходом холодов. Однако он подчеркнул, что число госпитализаций и смертей не должно вновь увеличиваться, учитывая, что сейчас доступно больше противовирусных терапевтических средств, говорится в статье.



Между тем в США число случаев заражения и смерти от COVID-19 пока продолжает снижаться. Однако по мере того как температура на улице понижается и люди вынуждены проводить всё больше времени в закрытых помещениях из-за наступления холодов, здесь также может начаться новая «зимняя волна» заражений, предупреждают эксперты. Особенно их беспокоят удручающие показатели ревакцинации в США, а также массовое игнорирование методов смягчения последствий пандемии, подчёркивается в статье.



«В США у нас был более высокий уровень заражения, чем во многих европейских странах, здесь заразилось больше людей. Так что иммунитет у нас немного больше, чем у них, однако и наш иммунитет тоже ослабевает», — заявил в интервью The Hill Али Мокдад, эпидемиолог и профессор Института показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете.



По его прогнозам, показатели заболеваемости COVID-19, смертность и госпитализации в США, вероятно, начнут расти через три-четыре недели. Однако он надеется, что они всё же не достигнут вновь тех же уровней, которые наблюдались во время волны «омикрона» прошлой зимой. Но этот прогноз построен на предположении, что не появится новых доминирующих вариантов коронавируса, которые смогут обходить имунную защиту, пояснил эксперт.



Между тем другие исследователи и вирусологи постоянно предупреждают, что риск появления более заразных вариантов всё ещё существует, поскольку вирус SARS-CoV-2 продолжает распространяться и мутировать, отмечается в статье. Центр моделирования сценариев распространения COVID-19, базирующийся в США и объединяющий различных экспертов в области общественного здравоохранения, занимается исследованиями и публикует возможные сценарии дальнейшего развития пандемии на основе нескольких моделей.



Как заявил в интервью The Hill Шон Трулав, научный сотрудник Школы общественного здравоохранения Блумберга имени Джона Хопкинса и член рабочей группы Центра моделирования сценариев распространения COVID-19, он исключает потенциальные сценарии, при которых новые мутации не возникнут. «Мы наблюдаем разные варианты, мы видим, что они появляются, и похоже, что у нас будет один из них», — предупредил Трулав.



Но по его словам, различие в общем уровне иммунитета между населением США и Европы представляют собой проблему для более точного прогнозирования того, как изменится уровень заболеваемости в Америке, исходя из зарубежных наблюдений. «У нас сложилась ситуация, когда люди постоянно заражаются вновь, в результате чего иммунитет, который они получили после заражения или после вакцинации, ослабевает. И в то самое время, когда всё это происходит, мы также наблюдаем появление новых вариантов, обладающих свойствами обходить иммунитет», — подчеркнул Трулав.



При этом эксперты в области здравоохранения также предупреждают, что ситуация с заболеваемостью гриппом в США, вероятно, будет этой зимой хуже, чем в последние годы, что может привести к «твиндемии» — одновременному распространению обоих вирусов. Хотя по словам Мокдада, в Европе пока не наблюдается роста заболеваемости гриппом на фоне нового всплеска заражений COVID-19.



Опасность также заключается в том, что в США всё меньше людей хотят вакцинироваться и придерживаться других профилактических мер для борьбы с коронавирусом, таких как ношение масок и социальное дистанцирование, поясняют эксперты. Президент США Джо Байден даже заявил в сентябре, что пандемия «закончилась», и это также негативно повлияло на интерес населения к бустерной вакцинации, отмечается в статье.



«Президент Байден заявил, что пандемия закончилась, но, с моей точки зрения, это была ошибка — в то время, когда мы пытаемся продвигать бустерную дозу новой вакцины, разработанной специально для вариантов BA.4 и BA.5, а он выходит и говорит, что всё закончилось. Так зачем же тогда людям идти и делать прививку?» — подчеркнул Мокдад.



«Для меня сейчас трудно было бы сказать, что COVID-19 закончился. Это ещё не конец, особенно сейчас, когда наступает зима», — предупредил он. По его мнению, лучший праздничный подарок, который американцы могут сделать для себя и своих близких, — это «защита и безопасность» при помощи прививки. Другие эксперты, которые беседовали с корреспондентами The Hill, также настоятельно рекомендуют всем вакцинироваться обновлённой вакциной перед праздничным сезоном, говорится в статье.