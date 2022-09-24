Guardian: ослабление иммунитета и усиление новых штаммов — Британию ждёт тяжёлая ковидная осень

Число случаев заражений коронавирусом и госпитализаций заболевших в Соединённом Королевстве продолжает расти. По мнению экспертов, если COVID снова наберёт обороты, то страну осенью ждёт новая волна, которая окажется хуже предыдущей, сообщает The Guardian.

После двух мучительных коронавирусных зим нет ничего удивительного в том, что британцы смотрят на убывание дня с тревогой. Подобная реакция выглядит вполне уместно, особенно с учётом новой информации по заболеваниям, пишет The Guardian.

Согласно данным Управления национальной статистики (ONS), на прошлой неделе в Англии заразились COVID порядка 766,5 тыс. человек. Неделей ранее это значение составляло 705,8 тыс., отмечает издание.

Рост заражений в регионе наблюдается впервые с конца июля. Количество заболевших также увеличилось в Уэльсе, хотя немного снизилось в Северной Ирландии и Шотландии после недавнего повышения, подчёркивается в статье.

Число госпитализаций заболевших коронавирусом также продолжает расти. Поэтому, по мнению экспертов, если COVID снова наберёт обороты, то Британию впереди ожидает «тернистый путь».

«Поскольку количество заражений уже идёт вверх, то, похоже, нас ждёт плохой октябрь. И он, вероятно, будет хуже, чем последняя волна», — предполагает профессор и один из основателей исследовательского проекта Zoe Health Study Тим Спектор.

Осенняя волна была ожидаемой. Ослабление иммунитета от прививок и предыдущих инфекций, более частое смешивание в помещениях, сокращение тестирований, возвращение детей в школу и студентов в университеты, а также другие изменения в поведении могут увеличить уровень заболеваний, поясняет издание.

Кроме того, не стоить о новых штаммах вируса. Хотя «омикрон» доминировал в Соединённом Королевстве с прошлой зимы, существует множество других подвариантов. Наиболее распространенным из них является BA.5, но эксперты внимательно следят и за другими, в том числе BA4.6, BF.7, BA.2.75.2 и BQ.1.1.

По словам доктора Имперского колледжа Лондона Томаса Пикока, BA.2.75.2 и BQ.1.1 пока не получили большого распространения в стране, но они быстро развиваются. «Вполне возможно, что осенне-зимняя волна будет вызвана смесью вариантов», — допустил он.

Биолог-эволюционист Лёвенского католического университета Том Венселирс сказал, что BA.2.75.2 и BQ1.1 имеют мутации в шиповидном белке, которые помогают им частично избежать иммунитета, которую даёт BA.5. «В сочетании с тем фактом, что количество госпитализаций заболевших COVID в Британии уже снова начало расти, и что полный эффект от этих вариантов ещё не ощущается, я бы предположил, что это не такие уж хорошие новости», — сказал он.

Остаётся неизвестным, влияют ли эти варианты на тяжесть заболевания. Пока нет никаких признаков, что это так. Кроме того, смертность, связанная с COVID, в стране остаётся низкой, отмечает издание.

«Большинство учёных считают, что наш высокий популяционный иммунитет приведёт к тому, что уровень смертности от инфекций будет продолжать снижаться. Но любая новая волна заражения, конечно, увеличит потери от пандемии», — добавил Венселирс.

Но смертность — не единственная проблема. «Даже небольшая волна создаст огромную дополнительную нагрузку на службу здравоохранения, особенно в сочетании с другими респираторными вирусами, возвращающимися этой зимой», — напомнил Пикок.

Эксперты сходятся во мнении, что вакцины имеют решающее значение в борьбе с COVID. Но есть опасения, что они будут приняты своевременно. «Мы сталкиваемся с массовой вакцинной усталостью — людям просто надоело, что им говорят идти прививаться», — отметил доктор медицинской школы Эксетерского университета Дэвид Стрейн.

Между тем новая волна коронавируса также может нарушить работу образовательных учреждений, транспорта, служб доставки и другой инфраструктуры. В результате возникнет вопрос о дополнительных мерах защиты, таких как ношение масок или работа на дому, предположила молекулярный эпидемиолог Бернского и Женевского университетов Эмма Ходкрофт. «В целом, я думаю, сейчас самое главное — внимательно посмотреть на наши планы на осень и убедиться, что они у нас есть», — сказала она.