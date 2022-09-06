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Canal 26: на фоне распространения COVID-19 европейцев предупредили о возможном возвращении масок

Материал представлен в переводе ИноТВ
Из-за распространения COVID-19 Европа близка в возвращению масочного режима, передаёт Canal 26. Кроме того, власти ЕС вполне допускают, что, помимо коронавируса, европейцам этой осенью и зимой придётся столкнуться с активностью других вирусов, таких как грипп.

Пока у нас наступает весна, в Европе приближаются осень и зима. При этом Европа также близка к возможному возвращению масочного режима, который мог бы помочь ей избежать распространения COVID-19.

Так, Еврокомиссия уже предупредила о том, что в ближайшие месяцы, возможно, потребуется вернуть медицинские маски, для того чтобы избежать распространения вируса.

Этой осенью и зимой маски и ограничения числа присутствующих в общественных местах вновь выйдут на первый план на «старом континенте». Исполнительный орган ЕС опубликовал доклад, в котором говорится, что на фоне приближения осени и зимы страны Евросоюза должны готовиться реагировать на коронавирус. Последний уже вызывает беспокойство, если принять во внимание всё, что происходило с его различными мутациями, которые обычно появлялись в это время года.

Как предупредил Брюссель, последние два года продемонстрировали, что Европейский союз может столкнуться с очередной волной COVID-19. Кроме того, в Брюсселе вполне допускают, что Евросоюз ждёт сезон с активным распространением других респираторных вирусов, в том числе гриппа.

Всё это представляет собой вызов для национальных систем здравоохранения, которые и без того перегружены из-за распространения пандемии.

Дата публикации 04 сентября 2022 года.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Canal 26 Аргентина Южная Америка
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