Canal 26: на фоне распространения COVID-19 европейцев предупредили о возможном возвращении масок

Из-за распространения COVID-19 Европа близка в возвращению масочного режима, передаёт Canal 26. Кроме того, власти ЕС вполне допускают, что, помимо коронавируса, европейцам этой осенью и зимой придётся столкнуться с активностью других вирусов, таких как грипп.

Пока у нас наступает весна, в Европе приближаются осень и зима. При этом Европа также близка к возможному возвращению масочного режима, который мог бы помочь ей избежать распространения COVID-19.



Так, Еврокомиссия уже предупредила о том, что в ближайшие месяцы, возможно, потребуется вернуть медицинские маски, для того чтобы избежать распространения вируса.



Этой осенью и зимой маски и ограничения числа присутствующих в общественных местах вновь выйдут на первый план на «старом континенте». Исполнительный орган ЕС опубликовал доклад, в котором говорится, что на фоне приближения осени и зимы страны Евросоюза должны готовиться реагировать на коронавирус. Последний уже вызывает беспокойство, если принять во внимание всё, что происходило с его различными мутациями, которые обычно появлялись в это время года.



Как предупредил Брюссель, последние два года продемонстрировали, что Европейский союз может столкнуться с очередной волной COVID-19. Кроме того, в Брюсселе вполне допускают, что Евросоюз ждёт сезон с активным распространением других респираторных вирусов, в том числе гриппа.



Всё это представляет собой вызов для национальных систем здравоохранения, которые и без того перегружены из-за распространения пандемии.



Дата публикации 04 сентября 2022 года.



