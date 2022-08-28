NBC: «капля в море?» — Секретная служба США вернула почти $300 млн, украденных мошенниками во время пандемии
ЭНТОНИ ГУГЛИЕЛМИ, руководитель отдела по связям Секретной службы США: Как в случае любого проявления доброй воли, были и злоумышленники, которые этим воспользовались.
Сегодня Секретная служба сообщила о возвращении 286 миллионов долларов, которые во время пандемии были незаконно получены в виде финансовой помощи от Управления по делам малого бизнеса.
РОЙ ДОТСОН, представитель Секретной службы США: Возможно, это одно из крупнейших расследований финансовых преступлений, которое мы когда-либо проводили.
В рамках этой схемы, по словам агентов, мошенники открывали подставные счета в банке Green Dot, используя фальшивые или украденные персональные данные. Этот банк заявил, что тесно сотрудничал с властями и ведомствами штатов, а также с федеральными властями и ведомствами, чтобы помочь выявить и устранить мошенничество.
Мы пообщались с Джейсоном Кейном, который руководит усилиями Секретной службы по возвращению украденных средств, предоставлявшихся в рамках программы финансовой помощи по COVID-19.
ДЖУЛИЯ ЭЙНСЛИ, корреспондент NBC: Общая сумма средств, пропавших в результате мошеннических действий, оценивается в сотни миллиардов долларов. А сегодня вы заявили об обнаружении 286 миллионов долларов. Неужели это лишь капля в море?
ДЖЕЙСОН КЕЙН, представитель Секретной службы США: Некоторые из них (расследований. — ИноТВ) продолжаются. И в ближайший год по мере того, как мы будем возвращать средства обратно налогоплательщикам, будут появляться новые данные.
ДЖУЛИЯ ЭЙНСЛИ: А для обнаружения остальных средств потребуется ли вам дополнительное финансирование со стороны конгресса?
ДЖЕЙСОН КЕЙН: Сейчас сложно ответить на этот вопрос и сказать: мне нужна конкретно вот такая сумма, чтобы заняться поиском остальных средств. Но я знаю, что если бы у меня было больше (средств. — ИноТВ), то я бы мог больше сделать.
По словам Кейна, мошенники, получавшие пандемические выплаты, зачастую находятся за рубежом — в странах, где они могут избежать ареста.
ДЖЕЙСОН КЕЙН: Определённые страны не всегда играют по тем же правилам, по которым играют Соединённые Штаты.
ДЖУЛИЯ ЭЙНСЛИ: Но, по его словам, охота продолжается. В целом это ведомство арестовало более 250 человек и вернуло почти 2,3 миллиарда долларов.
Дата публикации 23 августа 2022 года.
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