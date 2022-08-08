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Тайные дела президента Украины — немецкая Welt припомнила Зеленскому громкие скандалы

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Связи с олигархами, офшорные схемы, запрещённый к показу фильм — в материале, опубликованном газетой Die Welt, авторы новой биографии Владимира Зеленского Стивен Дерикс и Марина Шелкунова вспоминают о резонансных скандалах с участием президента Украины. Журналисты выступают с критикой Зеленского и рассказывают о событиях, происходивших на политической арене Украины до начала российской спецоперации летом и осенью 2021 года.
Тайные дела президента Украины — немецкая Welt припомнила Зеленскому громкие скандалы
AP

Летом 2021 года Зеленский «встаёт на тропу прямой конфронтации». 2 июня президент Украины вносит в Верховную раду новый закон. В соответствии с этим законом Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) должен создать реестр, куда будут заноситься олигархи по ряду критериев: бенефициарное владение компанией-монополистом, участие в политической жизни, значительное влияние на СМИ и состояние свыше 1 млн прожиточных минимумов Украины, рассказывается в отрывке из новой книги журналистов Стивена Дерикса и Марины Шелкуновой «Зеленский. Актуальная биография», который публикует газета Die Welt.

Олигархи, включённые в реестр, как и государственные чиновники, обязаны декларировать свои доходы, отмечают авторы книги. Им не разрешается финансировать политические партии и участвовать или становиться бенефициарами при приватизации крупных активов. Чтобы пресечь нежелательное влияние, судьи и министры должны вносить в систему декларации отчёты о контактах с внесёнными в реестр олигархами. «Олигархи — это уже история», — написал Зеленский в Twitter 2 июля.
 
Игорь Коломойский подчёркивает, что готов к включению в реестр. В компании богатейшего украинца Рината Ахметова заявляют, что он не олигарх, а «инвестор». После принятия закона Пётр Порошенко объявляет, что продал акции трёх принадлежащих ему телеканалов: «5 канала», «Прямого» и «Эспрессо». «Главная причина введения этого «закона об олигархах» — стремление заполучить контроль над СМИ», — с гневом отмечает Порошенко.
 
Посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявляет о «смелом первом шаге», однако считает новый закон «прежде всего символическим». По словам Фельдгузен, важнее завершить реформы в судебной системе и усилить антикоррупционные органы. Она призывает предоставить больше полномочий и больше поддержки в борьбе с олигархами уже существующим институтам.
 
Руслан Рябошапка, уволенный Зеленским генпрокурор Украины, производит «циничный анализ» закона об олигархах. Юрист читает обоснование закона и задаётся вопросом, выгоден ли закон гражданам. Должны ли олигархи отдавать часть своего награбленного имущества государству? Рябошапка не находит никакой информации об этом в тексте: «Речь идёт о президенте, об СНБО, который у него в кармане, и о расширении его полномочий».
 
22 сентября Зеленский принимает участие в сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ему звонят в три часа ночи. В Киеве неизвестные обстреляли машину его делового партнёра, друга и первого помощника Сергея Шефира. Шефир не пострадал, но водителя автомобиля с ранениями пришлось доставить в больницу. Зеленский заявляет о покушении. Он записывает короткое видео в своём гостиничном номере. «Кто за этим стоит, скажу откровенно, я пока что не знаю, и какие это силы могут быть — внутренние или внешние, — говорит Зеленский. — Но силами не считаю их, потому что передавать мне привет выстрелом из леса по автомобилю моего друга — это слабость. А вот ответ будет сильным».
 
В лагере Зеленского появлется множество предположений относительно того, кто заказал нападение. Известно, что у «кроткого» Шефира нет врагов — вероятно, это было предупреждение самому Зеленскому. Может быть, заказчиком был один из боссов мафии или король контрабандистов, внесённый в санкционный список. Может быть, это была реакция на закон об олигархах. Виновных так и не нашли. Однако в течение двух недель о нападении забывают, и Украина говорит совсем о другом — о «честности» президента Зеленского.
 
На 3 октября запланирована премьера фильма «Офшор-95» в Малой опере в Киеве. Это документальный фильм, основанный на «архиве Пандоры» — утечке более 11 млн конфиденциальных документов от фирм, оказывающих корпоративные услуги в офшорных юрисдикциях. 3 октября Международный консорциум журналистов-расследователей начал публиковать сведения об офшорных счетах сотен государственных чиновников по всему миру, в том числе 35 мировых лидеров. В 2,9 терабайтах конфиденциальной информации важную роль играет фигура Владимира Зеленского, подчёркивают авторы книги.
 
Украинские журналисты рассказывают об этом в фильме «Офшор-95». «Расследование о тайнах офшорного бизнеса президента Зеленского» — так звучит анонс. Однако премьера фильма была отменена в последний момент. За несколько часов до показа директор Малой оперы позвонил журналистам и сказал: «Мы не будем показывать фильм о президенте». Затем он прислал сообщение, в котором обосновал отмену премьеры ремонтными работами в театре и отсутсвием света.
 
«Украинская правда» позже сообщила, что директору позвонил сотрудник СБУ. Из-за отмены премьеры в течение нескольких часов разгорается крупный скандал. Возмущение общественности настолько велико, что фильм показывают в тот же день.
 
Ещё в 2019 году появилась информация о том, что у Зеленского есть офшорные счета на Кипре. Расследование «Следствие.Инфо» показало, что комик вместе с братьями Шефир и ещё одним сотрудником студии «Квартал-95» владеет компаниями на Британских Виргинских островах и в Белизе. «Сердцем» этой сложной сети офшорных компаний является ранее неизвестная компания Maltex Multicapital Corp., зарегистрированная на Виргинских островах.
 
В компаниях крутятся большие деньги. Сообщается, что с 2012 года Maltex Multicapital Corp.
получила в общей сложности $40 млн долларов от компаний, принадлежащих Игорю Коломойскому. Компания также владеет недвижимостью в центре Лондона стоимостью $7,5 млн. Незадолго до президентских выборов Зеленский передал свои доли в Maltex Multicapital Corp. Сергею Шефиру. Назначение этих офшоров неясно. Коломойский — владелец канала «1+1», с которым у студии «Квартал-95» подписан контракт. Но почему платежи ушли за границу? Зеленский уклонялся от уплаты налогов? Или студия «Квартал-95» была причастна к отмыванию преступных денег ПриватБанка Коломойского?
 
Журналисты «Следствия.Инфо» задали администрации президента развёрнутые вопросы, однако так и не получили ответов. Только 17 октября Зеленский обращается к этой теме в интервью. «Во времена Януковича все структурировали свой бизнес. Особенно бизнес, связанный с телевидением, СМИ», — объясняет он. По словам Зеленского, в то время налоговая ходила к нему «если не каждый день, то еженедельно» — признак того, что правительство искало нарушения. Зеленский категорически отрицает, что занимался отмыванием денег, однако уклоняется от прямого ответа на вопрос о том, платил ли он налоги.
 
Журналистка Елена Логинова «бьёт по больному». Почему эти фирмы всё ещё существуют? «Это значит, что вы не доверяете стране, в которой создали свой бизнес и которой руководите, — заявляет на следующий день журналист. — Вы хотите что-то скрыть, и у вас есть для этого причина».
 
27 октября Национальное агентство по предотвращению коррупции объявило, что провело расследование в отношении бизнеса Зеленского и не нашло ничего противозаконного.
 
Как утверждают авторы книги, скандалы преследуют Зеленского в особенно «неудачное время». В 2021 году Россия начнёт наращивать войска на границе с Украиной. И в Киеве, и в западных столицах открыто говорят о возможном конфликте. Некоторые украинцы задаются вопросом, способно ли правительство Зеленского противостоять «растущей угрозе». Чтобы успокоить общественность, 26 ноября президент решает созвать пресс-конференцию. Журналисты не удовлетворены, они задают всевозможные вопросы, пресс-конференция длится несколько часов. Зеленский выглядит «измученным».
 
Репортёр интересуется, насколько высока вероятность полномасштабного конфликта с Россией. «Мы в состоянии войны уже восемь лет, — резко отвечает Зеленский. — Каждый день мы получаем данные от разведок других стран, стран-партнёров, которые нас поддерживают». Журналисты спешно начинают писать сообщения в WhatsApp и публиковать заметки в Twitter. «Больше я сейчас не могу вам сказать, — подчёркивает Зеленский. — Могу только сказать, что я не Янукович. Я не собираюсь убегать», — отмечается в материале Die Welt. 
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