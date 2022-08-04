Newsweek: Amnesty International обвинила Украину в военных преступлениях

Украинские вооружённые силы совершили ряд военных преступлений в ходе конфликта с Россией, пишет Newsweek, ссылаясь на расследование Amnesty International. Согласно отчёту организации, были зафиксированы случаи размещения техники ВСУ и создания военных баз в жилых кварталах, школах и больницах при отсутствии осуществления мер по эвакуации мирных жителей.

Организация Amnesty International обвинила Украину в военных преступлениях, совершаемых в ходе конфликта с Россией, сообщает Newsweek. В минувшую среду организация опубликовала доклад, в котором заявлено, что украинская военная тактика «нарушает международное гуманитарное право и ставит под угрозу мирных жителей» путём размещения вооружений в жилых кварталах.

«Мы задокументировали ряд случаев, когда украинские вооружённые силы подвергают мирное население риску и нарушают законы войны, действуя в населённых районах. Нахождение в обороне не освобождает Украину от уважения норм международного гуманитарного права», — приводит издание слова генсека Amnesty International Агнес Калламард.

Как пишет Newsweek, в Amnesty International установили, что украинские войска действовали из жилых домов как минимум в 19 городах и деревнях. Расследование проводилось с помощью снимков, полученных со спутников. В организации заявили, что Украина совершила «очевидное нарушение гуманитарного права», разместив минимум пять военных объектов в гражданских больницах. Amnesty International также обнаружила, что ВСУ разместили военные базы в 22 из 29 школ, посещённых представителями организации в ходе расследования, проводимого в Донбассе и Николаевской области. Отмечается, что пусть размещение баз в школах не является само по себе военным преступлением, поскольку школы были пусты, но эти школы находились рядом с жилыми домами: при этом жителей этих домов не предупреждали и не помогали с эвакуацией.

По словам Агнес Калламард, украинское правительство должно немедленно обеспечить расположение военных сил страны на удалении от гражданских объектов или же должно заблаговременно обеспечить эвакуацию жителей из районов, где идут боевые действия. «Военные никогда не должны использовать больницы для ведения боевых действий и могут использовать здания школ и жилые дома только в случае отсутствия иных альтернатив», — заявила Калламард.