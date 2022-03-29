Telecinco: Россия обвинила Украину в совершении военных преступлений

Por primera vez un telediario en España, el de Tele5, muestra una noticia sin manipular sobre la barbarie fascista del Régimen de Kiev, calificado como crimen atroz. Lo dije en una entrevista: los aliados de la OTAN son tan nazis que les acabarían rompiendo el relato mediático. pic.twitter.com/NeS6U7JAXB — Paco Arnau (@ciudadfutura) March 28, 2022

Россия обвинила Украину в совершении военных преступлений, сообщает Telecinco. Москва сделала это после анализа кадров, на которых украинские солдаты стреляют в ноги российским военнопленным, когда те выходят из машины со связанными руками.ООН ещё не вынесла решения по запросу России о проведении расследования, говорится в статье.Как отмечает Telecinco, по связанным военнопленным стреляют в упор. Затем их с покрытыми головами бросают на земле истекать кровью. Пока это происходит, украинские военные оскорбляют россиян и спрашивают, есть ли среди пленных офицеры.На другом видео украинские военные оскорбляют и издеваются над группой раздетых российских солдат, сидящих вплотную друг к другу в кузове фургона. При этом, как отмечается в статье, температура на улице низкая — в районе 5 °C.Украинская сторона назвала эти кадры российским монтажом. При этом, как указывается в статье, Украина сама неоднократно обвиняла Россию в военных преступлениях.Испанский аналитик, редактор портала Ciudad Futura Пако Арнау, так прокомментировал появление этой новости: «».