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Telecinco: Россия обвинила Украину в совершении военных преступлений

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Россия потребовала провести расследование в отношении Украины, обвинив её в совершении военных преступлений против российских военнопленных, сообщает Telecinco. Как отмечает издание, Москва пошла на этот шаг после появления видеозаписей с пытками и издевательствами над российскими военными.
Telecinco: Россия обвинила Украину в совершении военных преступлений
AP
Россия обвинила Украину в совершении военных преступлений, сообщает Telecinco. Москва сделала это после анализа кадров, на которых украинские солдаты стреляют в ноги российским военнопленным, когда те выходят из машины со связанными руками.

ООН ещё не вынесла решения по запросу России о проведении расследования, говорится в статье.

Как отмечает Telecinco, по связанным военнопленным стреляют в упор. Затем их с покрытыми головами бросают на земле истекать кровью. Пока это происходит, украинские военные оскорбляют россиян и спрашивают, есть ли среди пленных офицеры.

На другом видео украинские военные оскорбляют и издеваются над группой раздетых российских солдат, сидящих вплотную друг к другу в кузове фургона. При этом, как отмечается в статье, температура на улице низкая — в районе 5 °C.

Украинская сторона назвала эти кадры российским монтажом. При этом, как указывается в статье, Украина сама неоднократно обвиняла Россию в военных преступлениях.

Испанский аналитик, редактор портала Ciudad Futura Пако Арнау, так прокомментировал появление этой новости: «Впервые в Испании в информационном выпуске — на Telecinco — показывают новость без манипуляций относительно фашистского варварства киевского режима, которое квалифицируется как гнусное преступление. В одном интервью я сказал: союзники по НАТО настолько нацисты, что у них в конечном итоге сломается медийный нарратив».

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Telecinco Испания Европа
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