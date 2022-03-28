NBC: большинство американцев сомневаются в способности Байдена разобраться с украинским кризисом

На фоне инфляции и украинского кризиса рейтинг Байдена в США опустился до самой низкой отметки за всё время его правления, передаёт NBC. Кроме того, как показал организованный каналом опрос, 7 из 10 американцев выразили низкий уровень уверенности в способности президента Джо Байдена справиться с украинским кризисом.

Опрос канала NBC показал, что из-за опасений по поводу инфляции и украинского конфликта рейтинг одобрения работы американского президента Джо Байдена упал до 40% — самого низкого уровня за всё время его президентства. При этом 55% американских респондентов заявили, что не одобряют деятельность главы государства.



Согласно проведённому каналом опросу, 7 из 10 американцев выразили низкий уровень уверенности в способности президента Джо Байдена решать украинский кризис, а 8 из 10 выразили беспокойство по поводу того, что этот вооружённый конфликт приведёт к повышению цен на бензин, а возможно, и к использованию ядерного оружия.



На фоне крупнейшего скачка инфляции в США за последние 40 лет подавляющее большинство американцев заявили, что, по их мнению, страна движется в неправильном направлении, и с неодобрением оценили то, как президент управляет экономикой.



Опрос проводился 18—22 марта, перед заграничной поездкой президента, в ходе которой он встретился с союзниками по НАТО, посетил войска США в Польше и произнёс важную речь о конфликте на Украине.



«Этот опрос говорит о том, что президента Байдена и демократов ждут катастрофические выборы», — прокомментировал ситуацию социолог-республиканец Билл Макинтурф из Public Opinions Strategy, намекая на предстоящие промежуточные выборы в конгресс США.



Как поясняет NBC, Макинтурф проводил этот опрос вместе с социологом-демократом Джеффом Хорвиттом из Hart Research Associates.



По словам последнего, этот опрос ярко продемонстрировал, что американская общественность ещё не сплотилась вокруг Байдена из-за конфликта на Украине.



«Одна вещь, которая так и не произошла — по крайней мере пока: не было ответной поддержки Джо Байдена с повышением рейтинга его работы. Вероятность того, что это произойдёт, все ещё существует, если Америка примет более непосредственное участие, но на данном этапе её нет», — заявил Хорвитт.