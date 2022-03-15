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ABC News: американцы поддерживают запрет на импорт российской нефти, но резко подорожавший бензин больно бьёт по их карманам

Материал представлен в переводе ИноТВ
Последний опрос, проведённый каналом ABC News и исследовательской компанией Ipsos, показал, что большинство американцев поддерживают решение Байдена о запрете на импорт российской нефти. Между тем, как отмечает канал, быстрорастущие цены на бензин легли тяжёлым бременем на американские домохозяйства.
Давайте перейдём к взлетевшим ценам на бензин, которые ложатся тяжёлым бременем на огромное число американских семей. Кроме того, они серьёзно подрывают рейтинг одобрения президента. А сегодня вечером пришло новое предупреждение: всё это крайне дорогое топливо теперь стало целью для воров. Репортаж корреспондента ABC News Дейдры Болтон.

Этим вечером со всей страны из полицейских отделений начали поступать срочные предупреждения о необходимости быть начеку из-за воров, которые крадут бензин из автомобилей, а в некоторых случаях прямо с автозаправок.

В Хьюстоне власти изучают вот это видео. На нём воры предположительно крадут почти тысячу галлонов дизельного топлива прямо из подземного резервуара.

МУЖСКОЙ ГОЛОС: Минивэн встал над топливным резервуаром, и это всё, что можно увидеть. Никто не выходит. У них в машине есть люк. Это просто безумие.

В Атланте полиция арестовала этого человека, после того как полицейский предположительно заметил, как тот ворует бензин из автомобилей. Эти новости приходят в то самое время, когда цены на бензин достигли небывалой величины: в среднем по стране 4 доллара 33 цента за галлон.

Сейчас в Калифорнии зафиксированы самые высокие в стране цены: 5 долларов 74 цента за галлон. И пока автовладельцы страдают…

ЖЕНЩИНА: Это просто смешно. Это безумие. Приходится брать на работе сверхурочные часы.

…эти летящие вверх цены, по всей видимости, больнее всего бьют по людям в таких штатах, как Индиана, где работники в среднем зарабатывают не так много. Ларри Роберсон опасается, что ему, возможно, придётся закрыть свой автосервис.

ЛАРРИ РОБЕРСОН, владелец автосервиса: Всё кончено. У нас больше ничего нет. Если нам придётся закрыться, то мы обанкротимся.

И пока на Украине бушует вооружённый конфликт, последний опрос, проведённый ABC News и Ipsos, показал, что большинство американцев поддерживают введённый президентом Байденом запрет на российскую нефть, однако ошеломляющие 70 процентов не одобряют то, как он решает вопрос с инфляцией и ценами на бензин.

МАРК ХЭМРИК, старший экономический аналитик компании Bankrate: Инфляция — это первостепенный фактор, негативно влияющий на умонастроения и на бюджеты домохозяйств.

В Техасе Британья Бэйс, мать двоих детей, организовала в своём доме детский сад. Она заявила, что теряет этот бизнес, поскольку из-за взлетевших цен на бензин родители не могут позволить себе возить к ней своих детей.  

БРИТАНЬЯ БЭЙС, руководитель частного детсада Our Loving Village: Наши семьи страдают. Ни у кого не хватает денег на то, чтобы заправить бак или наполнить едой свои желудки.

ДЕЙДРА БОЛТОН, корреспондент ABC News: Чтобы попытаться побороть инфляцию, Федеральная резервная система, скорее всего, на следующей неделе поднимет процентные ставки. Из-за этого все виды займов — от ипотеки до автокредитов, банковских кредитов и процентов по кредитным картам — станут дороже. Линдси.

Как ожидается, цены продолжат расти. Дейдра. Благодарю вас.

Дата публикации 14 марта 2022 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
ABC News США Северная Америка
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