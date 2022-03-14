TVE: чтобы сэкономить на покупке горючего, испанцы стоят в километровых очередях

На фоне роста цен на горючее в Испании у так называемых бюджетных автозаправок начали образовываться километровые очереди, передаёт TVE. Чтобы заправиться подешевле, люди стоят в очередях по часу и больше, говорится в материале.

Это одна из километровых очередей, которые мы вновь сегодня наблюдали. Машины стоят на одну из так называемых бюджетных автозаправок, где топливо продаётся по низкой цене.



На фоне наблюдаемого в последние дни роста цен на горючее сегодня некоторые заправляют свои бензобаки на случай, если завтра топливо будет стоить дороже.



С нами на прямой связи с одной из таких автозаправок Мадрида находится Рауль Ривера. Ранее вы вкратце нам рассказали о том, что люди стоят в очередях по несколько часов.



РАУЛЬ РИВЕРА, корреспондент TVE: Да, до сих пор здесь, на юге Мадрида, на одной из бюджетных автозаправок очередь достигает 800 метров. Время ожидания немного сократилось — приблизительно до 40 минут.



Водители сказали нам, что с нынешними ценами заправка одного бензобака здесь позволяет им экономить в среднем приблизительно 10 евро.



Напомним, что на этой неделе впервые на некоторых автозаправках цена дизеля перевалила отметку в два евро за литр. С бензином то же самое произошло ещё на прошлой неделе. По словам водителей, несмотря ни на что, при таком резком росте цен заправляться сегодня, возможно, выйдет дешевле, чем завтра.



ДЕВУШКА: Хотя нам пришлось выстоять в очереди, в моём случае, один час, однако это того стоит.



МУЖЧИНА: Считайте, если там цена 1,93 (евро. — ИноТВ), а здесь — 1,62, то представьте, сколько вы можете сэкономить.



ЖЕНЩИНА: С полседьмого утра люди стоят в очередях по часу.



МУЖЧИНА В ОЧКАХ: (Мы тут. — ИноТВ) из-за цены и не только. Ведь мы из транспортной компании.



Дата публикации 11 марта 2022 года.