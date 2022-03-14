TVE Оригинал

TVE: чтобы сэкономить на покупке горючего, испанцы стоят в километровых очередях

Материал представлен в переводе ИноТВ
На фоне роста цен на горючее в Испании у так называемых бюджетных автозаправок начали образовываться километровые очереди, передаёт TVE. Чтобы заправиться подешевле, люди стоят в очередях по часу и больше, говорится в материале.
Это одна из километровых очередей, которые мы вновь сегодня наблюдали. Машины стоят на одну из так называемых бюджетных автозаправок, где топливо продаётся по низкой цене.

На фоне наблюдаемого в последние дни роста цен на горючее сегодня некоторые заправляют свои бензобаки на случай, если завтра топливо будет стоить дороже.

С нами на прямой связи с одной из таких автозаправок Мадрида находится Рауль Ривера. Ранее вы вкратце нам рассказали о том, что люди стоят в очередях по несколько часов.

РАУЛЬ РИВЕРА, корреспондент TVE: Да, до сих пор здесь, на юге Мадрида, на одной из бюджетных автозаправок очередь достигает 800 метров. Время ожидания немного сократилось — приблизительно до 40 минут.

Водители сказали нам, что с нынешними ценами заправка одного бензобака здесь позволяет им экономить в среднем приблизительно 10 евро.

Напомним, что на этой неделе впервые на некоторых автозаправках цена дизеля перевалила отметку в два евро за литр. С бензином то же самое произошло ещё на прошлой неделе. По словам водителей, несмотря ни на что, при таком резком росте цен заправляться сегодня, возможно, выйдет дешевле, чем завтра.

ДЕВУШКА: Хотя нам пришлось выстоять в очереди, в моём случае, один час, однако это того стоит.

МУЖЧИНА: Считайте, если там цена 1,93 (евро. — ИноТВ), а здесь — 1,62, то представьте, сколько вы можете сэкономить.

ЖЕНЩИНА: С полседьмого утра люди стоят в очередях по часу.

МУЖЧИНА В ОЧКАХ: (Мы тут. — ИноТВ) из-за цены и не только. Ведь мы из транспортной компании.

Дата публикации 11 марта 2022 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
TVE Испания Европа
теги
бензин Испания торговля цена
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров