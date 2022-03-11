WT: Байдена осудили за попытку переложить вину за рекордную инфляцию в США на спецоперацию России на Украине

Президент США Джо Байден объяснил рекордный рост цен в стране антироссийскими санкциями, введёнными в ответ на начало спецоперации России на Украине, передаёт The Washington Times. Однако представители Республиканской партии обвинили американского лидера в подтасовке данных и возложении на Россию вины за инфляцию, которая была вызвана в основном политикой администрации Байдена.

Годовая инфляция в США по итогам февраля достигла 7,9%, что стало самым высоким показателем индекса потребительских цен с января 1982 года, сообщает The Washington Times со ссылкой на Министерство труда США.

В Вашингтоне отмечают, что инфляция растёт четвёртый месяц подряд, а экономисты предупреждают, что ничто не указывает на то, что рост цен скоро закончится. В частности, в феврале цены на бензин подскочили на 6,6% по сравнению с годом ранее. Продукты питания тем временем подорожали на 1%, что стало самым большим ростом цен за месяц с апреля 2020 года. Кроме того, цены выросли и на широкий спектр товаров и услуг, включая арендную плату и коммунальные услуги.

Примечательно, что данные по инфляции не учитывают недавний скачок цен на нефть и газ, вызванный вводом российских войск на Украину. По данным Американской автомобильной ассоциации, цены на бензин подскочили на 62% с момента начала российской спецоперации в конце февраля. В четверг средняя стоимость галлона топлива по всей стране достигла $4,32.

«Сегодняшняя инфляция ещё хуже, если учесть стремительный рост цен на бензин», —заявил эксперт Альфредо Ортиз, обвинив «зелёную» политику президента США Джо Байдена в том, что «потребители почувствовали себя ещё беднее, чем они есть».

Впрочем, в Белом доме отрицают любую связь роста инфляции с политикой администрации президента США Джо Байдена, особенно в области энергетики. Там утверждают, что действия российского лидера Владимира Путина на Украине привели к росту цен на энергоносители, а также усугубили существующие проблемы с поставками.

«Большой вклад в инфляцию в этом месяце внёс рост цен на бензин и энергоносители, поскольку рынки отреагировали на агрессивные действия Путина», — отметил Байден. По словам президента, издержки, с которыми столкнутся США в связи с антироссийскими санкциями, будут намного слабее, чем последствия для России.

Тем не менее, как отмечает The Washington Times, попытки Байдена объяснить рекордную инфляцию в Соединённых Штатах российской спецоперацией на Украине игнорируют тот факт, что цены растут во всех секторах экономики.

Не считая расходов на продукты питания и энергию, с февраля 2021 года цены выросли на 6,4%, что стало самым значительным годовым ростом цен со времён первого срока президента Рональда Рейгана более 40 лет назад. В значительной степени это было вызвано тем, что стоимость жилья подскочила на 4,7% за последний год, достигнув рекордного уровня с 1991 года.

Представители Республиканской партии обвинили Белый дом в подтасовке данных и возложении на Россию вины за инфляцию, вызванную в основном политикой администрации президента Байдена.

«Цены продолжают стремительно расти под влиянием безрассудной политики Байдена и демократов. Попытка Байдена отвести от себя вину является оскорблением для каждого американца и владельца малого бизнеса, которые борются за то, чтобы позволить себе товары повседневного спроса», — заявила председатель национального комитета Республиканской партии Ронна Ромни Макдэниел.