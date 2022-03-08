Hill: попытки наказать Россию грозят США непредсказуемыми последствиями

Власти США и их союзники настаивают на необходимости «причинить как можно большую экономическую боль» России за спецоперацию на Украине. Но эксперты предупреждают, что столь радикальные шаги, особенно отказ от российского топлива, может ударить по карману рядовых американцев.

Попытки уничтожить российскую экономику могут вызвать «серьёзные и непредсказуемые последствия» для Америки и её союзников. С таким предупреждением выступил ряд экспертов, в том числе экс-помощник министра финансов США Дэниел Глейзер, пишет The Hill.

По словам Глейзера, Запад руководствуется желанием, как можно сильнее наказать Москву. «Соединённые Штаты и европейцы недвусмысленно дают понять, что ведут экономическую войну против России», — заявил он на недавнем вебинаре.

«Я не говорю, что их не волнует побочный ущерб, но это не тот тезис, на который они опираются. Их тезис сводится к тому, чтобы нанести России как можно больший урон, и это просто ошеломляет», — признался Глейзер.

Американские власти и их союзники настаивают на необходимости «причинить сильную экономическую боль» России, чтобы «наказать» Владимира Путина. При этом режим санкций должен не только затормозить экономику страны, но и ограничить её возможность снизить внешнее давление.

Вашингтон и его партнёры заблокировали операции с Центробанком РФ и заморозили около половины из $600 млрд валютных резервов страны. Но пока принятые меры так и не смогли «удержать амбиций» Путина на Украине, обращает внимание The Hill.

«Есть определённые инструменты, которыми они (российские власти. — ИноТВ) могут воспользоваться, чтобы справиться с ситуацией», — предположила основатель макроэкономической консалтинговой фирмы Ziemba Insights Рэйчел Зиемба. «Да, они движутся к рецессии, но при этом их экономика всё больше будет фокусироваться на саму себя, что фактически приведёт почти к полному сворачиванию реформ, принятых за последние 20 лет», — добавила она.

Члены конгресса от обеих партий всё настойчивее призывает Байдена ввести ограничения на продажу российской нефти. Это почти наверняка приведёт к росту цен, учитывая глобальный характер рынка энергоносителей, подчёркивает издание.

Хотя Байден пытается подготовить сограждан к возможным экономическим последствиям, эксперты говорят, что беспрецедентный характер санкций создает непредсказуемые риски для экономики США, грозя вернуться в страну бумерангом. Американцы «почувствуют на себе ударную волну» от антироссийских ограничений в виде стремительного роста цен на топливо и продукты питания. Особенно если глава Белого дома всё же примет меры против импорта российской нефти.

На взгляд Зиембы, запрет на импорт российской нефти будет во многом «символическим» и просто приведёт к отправке баррелей на другие рынки. «Когда мы думаем об анализе затрат и выгод, мне не ясно, оправдывает ли ущерб, наносимый России, ущерб, получаемый здесь (в США. — ИноТВ)», — сказала она.

Вместе с тем она высказала мнение, что отмена текущих исключений для обработки платежей, связанных с топливом, может нанести «сокрушительный удар» по российской энергетической отрасли. Если нефть и газ страны нельзя будет покупать за доллары, то иностранные фирмы, «скорее всего», покинут её, чтобы сохранить доступ к американским рынкам, предположила Зиемба.