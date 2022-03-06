Немецкий экономист: бойкот российских нефти и газа кончится для Германии плохо или очень плохо

Для Запада, и особенно для Германии, есть два варианта дальнейшего развития событий: плохой и очень плохой, считает эксперт по экономике Даниэль Штельтер. Если ввести бойкот на российские нефть и газ, Германия получит одновременно дальнейший рост цен и застой экономики. Кроме того, следует ожидать проблем в сфере продовольствия и, возможно, новой волны беженцев, предостерегает он в интервью немецкому журналу Focus.

Санкции против России оказались более жёсткими, чем можно было ожидать, однако они мало что меняют, считает эксперт по экономике Даниэль Штельтер. В интервью немецкому журналу Focus он рассказал, что Россия остаётся автономной и по-прежнему получает доход от экспорта нефти и газа. «В конечном итоге есть два варианта того, что может произойти: плохой и очень плохой», — предостерегает экономист и основатель дискуссионного форума Beyond the Obvious («За гранью очевидного»), специализирующегося на стратегии и макроэкономике.

В случае плохого варианта Германия получит стагфляцию — то есть рост цен на фоне экономического застоя. Рост инфляции заметен уже сейчас, «и мы получим большую проблему в сфере продовольствия», считает Штельтер. По его словам, Россия и Украина поставляют около 25% мирового экспорта пшеницы, Украина — около 90% экспорта подсолнуха. Также оттуда приходит много кукурузы и ячменя.

Эксперт вспоминает об «арабской весне» в конце 2010-х годов, когда протесты поднимались не за свободу, а из-за того, что цены на хлеб выросли слишком сильно. Поэтому он призывает следить за тем, чтобы подобная ситуация не повторилась, поскольку сейчас ясно: у фермеров на Украине нет времени и возможности заниматься своими полями.

Кроме того, Штельтер не исключает новую волну беженцев. Если обстановка в государствах Ближнего Востока снова станет нестабильной, оттуда опять хлынут беженцы. Чтобы этому воспрепятствовать, возможно, стоило покупать пшеницу по более дорогой цене и перепродавать этим странам по более дешёвой, предполагает немецкий экономист.

С его точки зрения, умно поступил Китай: они создали хранилища и обеспечили себе запасы сырья, в то время как у Германии нет таких резервов. «Вы видите: газ, уголь, продовольствие — цены существенно вырастут. Это вызывает у меня беспокойство», — поделился Штельтер с журналистами Focus.

Однако есть и «очень плохой» сценарий. «Если мир решит бойкотировать российскую нефть и газ, мы получим двухзначный уровень инфляции и наша экономика значительно просядет», — отмечает эксперт. По его словам, санкции всегда причиняют ущерб обеим сторонам — и вопрос лишь в том, кто продержится дольше. «А Германия пострадает серьёзно, потому что её зависимость от России сверхпропорционально высока», — подчёркивает немецкий экономист.

В этом случае страна скатится в рецессию. «Таким образом, у нас есть выбор между стагфляцией и стагфляционной рецессией, когда экономика сокращается и одновременно растёт инфляция», — предостерегает Штельтер. Кроме того, он отмечает риск начала беспорядков в Северной Африке.

По мнению экономиста, в условиях расшатанного положения во всём мире наибольший выигрыш получит Китай. Близость Пекина с Москвой всем известна, позиция Индии ясна не до конца. Однако существует большая опасность того, что больше технологий придёт из Китая в Россию, и больше сырья — в Китай. «Это трагично, потому что мы должны были сделать всё, чтобы сблизить Россию и Украину с Европой. Сейчас это больше не работает», — с сожалением отмечает Штельтер в интервью немецкому журналу Focus.