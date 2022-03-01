Economist: СПГ не сможет быстро и безболезненно заменить российский газ

В случае прекращения поставок российского газа Европе можно попытаться перехватить имеющиеся поставки сжиженного газа, предназначенные другим странам, однако сделать это будет очень непросто. Как пишет The Economist, хотя данная задача сложная и дорогостоящая, но всё равно получить достаточное количество СПГ, чтобы заменить российское голубое топливо, почти невозможно.

Российская операция на Украине придала новый толчок размышлениям о будущем европейской энергетики, в частности, о поставках природного газа, с помощью которого Европа получает около четверти своей энергии. В связи с этим The Economist задаётся вопросами: что будет, если президент России Владимир Путин перекроет газ на Запад и насколько сжиженный газ из-за океана сможет заменить трубопроводный российский в качестве источника энергии?

Как продолжает издание, Европа уже вовсю использует сжиженный природный газ и на него приходится около четверти импорта. Однако СПГ нужно сначала переработать: сжиженный газ превращается в жидкость для транспортировки, после чего проходит так называемую регазификацию на терминалах, обычно вблизи побережья, и только тогда поступает для отопления и электроснабжения домов.

Благодаря крупным инвестициям в регазификационные заводы у Европы много неиспользуемых мощностей. По данным отраслевого издания Energy Intelligence, в прошлом году импортные терминалы региона были заполнены всего на 45%, хотя и не все они расположены там, где надо. У Германии терминалов нет вообще, а на Испанию приходится четверть мощностей всего континента, хотя её газовая инфраструктура во многом изолирована от остальной Европы.

Но куда более насущная проблема — это доступное предложение сжиженного газа. Крупнейшие экспортёры СПГ — это Америка, Австралия и Катар. Хотя газа у них имеется в достатке, все они уже экспортируют на полную или почти полную мощность. На то, чтобы расширить потенциал по сжижению и экспорту газа, потребуется много времени, поэтому лучшая надежда Европы в краткосрочной перспективе — это перехватить имеющиеся поставки СПГ, изначально предназначенные другим странам.

Однако в данном вопросе существуют сложности, поскольку СПГ нужен Азии, и немало. Китайский импорт с 2017 по 2020 год вырос на 82%, а в прошлом году Пекин обогнал Токио, став крупнейшим в мире импортёром. Кроме того, около 70% мирового СПГ торгуется по контрактам сроком на десять и более лет, а Европа полагается скорее на спотовые рынки и краткосрочные контракты.

Когда за осень и зиму запасы европейского газа истощились — отчасти из-за сокращения поставок из России, — импорт сжиженного газа, как и цены, резко выросли. В прошлом спотовые цены в Азии, как правило, были выше европейских, но в последние месяцы европейские цены сравнялись с азиатскими и ситуация на Украине лишь усугубила сложившейся положение.

Как пишет в заключение издание, 22 февраля министр энергетики Катара заявил, что быстро поставить достаточно СПГ, чтобы заменить российский газ, почти невозможно. Джо Байден пообещал помочь Европе найти другие источники сжиженного газа, но пока его усилия успехами не увенчались.

«Сжиженный газ не единственный рычаг Европы, чтобы компенсировать выпавшие российские поставки, но он важен, хотя им и трудно воспользоваться», — подводит итог автор материала.