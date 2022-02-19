CNN о выступлении главы Еврокомиссии в Мюнхене: сказала то, чего ждали США

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ясно дала понять, что Евросоюз в будущем не может настолько сильно зависеть от России, которая угрожает ему войной, передаёт CNN. Таким образом, как отмечает редактор телеканала, в стратегическом плане она сказала то, что хотели услышать США.

Теперь хотел бы перейти к международному дипломатическому редактору CNN Нику Робертсону, который находится с нами на прямой связи из Москвы. Ник, что для вас было примечательным в её (главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. — ИноТВ) выступлении?



НИК РОБЕРТСОН, международный дипломатический редактор CNN: Думаю, прозвучало очень чёткое послание о том, что санкции против России будут включать в себя энергетический сектор. Как раз по этому поводу были определённые вопросы и опасения, поскольку среди европейцев существует некоторый раскол по этой теме. Она ясно дала понять, что это произойдёт. Она ясно дала понять, что в долгосрочной перспективе невозможно, чтобы Европейский союз был настолько зависим от страны, которая угрожает ему войной, и, как вы сказали, настолько зависим от энергоносителей.



Она также сделала очень важное заявление, сказав, что, на её взгляд, Европа этой зимой в плане энергоносителей находится в безопасном положении. Разумеется, этот вопрос вызывает обеспокоенность у (европейских. — ИноТВ) руководителей, которые изучают настроения в своих странах и в Европе в плане потенциальных последствий на тот случай, если Россия вторгнется, если будут введены санкции, если в рамках ответных мер России поставки газа ещё больше упадут. Она подчеркнула, что с Европой всё будет в порядке. Она не сказала, что всё будет идеально, однако Европа этой зимой будет в безопасном положении.



Между тем, как я полагаю, в стратегическом плане она сказала то, что хотели услышать Соединённые Штаты: а именно то, что в будущем Европа не может зависеть от поставок энергоносителей из России, поскольку последняя угрожает ей войной.



И вы упоминали про демократию. Так вот она сказала, что путь вперёд лежит через сотрудничество, а не через принуждение.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 19 февраля 2022 года.