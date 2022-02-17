SRF: Евросоюз готовится обходиться без российского газа

Евросоюз опасается, что Россия может прекратить поставки газа в Европу, сообщает швейцарский телеканал SRF. Поэтому Еврокомиссия уже на протяжении нескольких месяцев ведёт переговоры о возможных поставках сжиженного газа из других стран. По утверждению Урсулы фон дер Ляйен, ЕС сможет покрыть частичные перебои в поставках газа из России. Однако в случае полной остановки подачи газа потребуется более широкий спектр мер.

Евросоюз в состоянии компенсировать частичные перебои в поставках газа из России, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Страсбурге. Как отмечает швейцарский телеканал SRF, в случае полной остановки подачи российского газа, однако, потребуется предпринимать более широкий спектр мер.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, ЕС предпринял масштабные меры предосторожности на случай прекращения поставок газа из России. Чтобы снизить риск дефицита, в прошедшие месяцы Еврокомиссия вела переговоры с важными экспортёрами сжиженного газа — например, с Соединёнными Штатами, Катаром и Египтом, заявила фон дер Ляйен немецкому пресс-агентству DPA.

Кроме того, по её словам, с такими важными импортёрами сжиженного газа, как Япония и Южная Корея, удалось договориться о том, что они предоставят в распоряжение Евросоюза собственные заказы. Так, к примеру, суда со сжиженным газом из Катара можно направить вместо Японии в Европу, поясняет швейцарский телеканал.

Благодаря этим усилиям ЕС в январе импортировал примерно 10 трлн кубометров сжиженного газа — по уверению фон дер Ляйен, это рекордные объёмы. Кроме того, в нынешней ситуации помогает то, что после «аннексии Крыма»* Россией в 2014 году Евросоюз расширил свою сеть газопроводов и увеличил мощности терминалов для сжиженного газа.

«Сейчас наши модели показывают, что мы находимся скорее в безопасности в случае сокращения снабжения или дальнейшего снижения поставок газа (российской газовой компанией) «Газпром», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Евросоюз в значительной степени зависит от российских поставок газа, отмечает швейцарский телеканал. ЕС импортирует почти 90% потребляемого природного газа. 40% импорта приходят от «Газпрома» — поэтому прекращение поставок может больно ударить по блоку европейских государств.

Наращивание военного присутствия России на границе с Украиной подчёркивает, что Европа должна сократить свою зависимость от российского газа, считает Урсула фон дер Ляйен. Впрочем, и весна уже не за горами. Вскоре температуры начнут повышаться, потребность в энергии для отопления будет снижаться, и ситуация станет не такой напряжённой.

Однако на случай военной агрессии России по отношению к Украине председатель Еврокомиссии снова пригрозила безотлагательным возмездием в форме санкций. «Мы упорно работали, чтобы иметь возможность вместе с нашими партнёрами в течение нескольких дней дать совместный ответ», — заявила фон дер Ляйен.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

