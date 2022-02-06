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Focus: министр экономики Германии призвал уменьшить газовую зависимость от России, чтобы не стать её «игрушкой»

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Министр экономики Германии Роберт Хабек призвал диверсифицировать газовое снабжение Германии и найти другие возможности для импорта голубого топлива, сообщает Focus. По его мнению, это позволит уменьшить энергетическую зависимость от России. Также политик от партии зелёных выступил против ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2».
Focus: министр экономики Германии призвал уменьшить газовую зависимость от России, чтобы не стать её «игрушкой»
AP

Министр экономики Германии Роберт Хабек призвал уменьшить зависимость Германии от российского газа, сообщает Focus. «Мы должны лучше подготовиться к следующей зиме», — заявил политик от партии зелёных, призвав «найти другие возможности для импорта и диверсифицировать снабжение».

«Нам нужно действовать и надёжнее подстраховаться, — подчеркнул он. — Если мы этого не сделаем, мы станем игрушкой в руках России». В связи с этим Хабек также предостерёг от ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2»: «С геополитической точки зрения «Северный поток — 2» не только усиливает зависимость от российского газа, но и концентрацию на одном маршруте доставки, который уязвим».
 
«Последние недели и конфликт на востоке Украины усилили наше беспокойство по поводу того, что Россия может использовать свои газовые поставки в том числе и против немецких интересов», — заявил министр. К тому же он посетовал, что на немецком газовом рынке нет государственного регулирования: «До сих пор у государства не было возможности повлиять на ситуацию. Так дальше продолжаться не может».
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