Focus: министр экономики Германии призвал уменьшить газовую зависимость от России, чтобы не стать её «игрушкой»

Министр экономики Германии Роберт Хабек призвал диверсифицировать газовое снабжение Германии и найти другие возможности для импорта голубого топлива, сообщает Focus. По его мнению, это позволит уменьшить энергетическую зависимость от России. Также политик от партии зелёных выступил против ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2».
Министр экономики Германии Роберт Хабек призвал уменьшить зависимость Германии от российского газа, сообщает Focus. «Мы должны лучше подготовиться к следующей зиме», — заявил политик от партии зелёных, призвав «найти другие возможности для импорта и диверсифицировать снабжение».
«Нам нужно действовать и надёжнее подстраховаться, — подчеркнул он. — Если мы этого не сделаем, мы станем игрушкой в руках России». В связи с этим Хабек также предостерёг от ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2»: «С геополитической точки зрения «Северный поток — 2» не только усиливает зависимость от российского газа, но и концентрацию на одном маршруте доставки, который уязвим».
«Последние недели и конфликт на востоке Украины усилили наше беспокойство по поводу того, что Россия может использовать свои газовые поставки в том числе и против немецких интересов», — заявил министр. К тому же он посетовал, что на немецком газовом рынке нет государственного регулирования: «До сих пор у государства не было возможности повлиять на ситуацию. Так дальше продолжаться не может».
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