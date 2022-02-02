WirtschaftsKurier: «между чумой и холерой» — атомное сотрудничество России и Франции ставит Германию перед сложным выбором

Россия и Франция хотят запустить в немецком городке Линген завод по переработке урана, который должен поставлять обеим странам топливные стержни для ядерных реакторов, пишет немецкая газета WirtschaftsKurier. Политики из партии зелёных призывают запретить этот проект, однако министр экономики Хабек колеблется, потому что атомная энергия из Франции играет важную роль в энергоснабжении Германии.

Эмсланд — это что-то вроде Техаса в Германии. По крайней мере, когда речь идёт о месторождениях сырья, пишет автор немецкой газеты WirtschaftsKurier Оливер Шток. Нигде в стране не добывается больше нефти и не хранится больше газа, чем в этом прибрежном регионе на севере.

Столицей этой, так сказать, сырьевой промышленности является небольшой город Линген с 55 тыс. жителей с давними традициями добычи нефти, газа и ядерной энергетики. Здесь до сих пор работает одна из последних оставшихся в Германии атомных электростанций. Кроме того, завод Advanced Nuclear Fuels GmbH (ANF) в Лингене — дочерней компании французского государственного производителя атомной энергии Framatome — уже более 40 лет производит здесь тепловыделяющие элементы для реакторов с водой под давлением и кипящей водой.

Поставляются швейцарские реакторы, а также британские, французские и бельгийские. Российская компания Tenex, торгующая урановым топливом, также получает сырьё из Эмсланда. Помимо Эрлангена, Линген является второй важной производственной площадкой Framatome в Германии.

Но это ещё не всё, подчёркивает автор статьи. Российская компания также хочет войти в Линген в более широком масштабе. Французская ANF и российская ТВЭЛ хотят в будущем организовать общее производство тепловыделяющих элементов в Лингене, отмечает WirtschaftsKurier.

Федеральное ведомство по борьбе с картелями не видит в этом никакой проблемы и одобрило создание совместного предприятия в прошлом году. Однако они не могут быть запущены до тех пор, пока Министерство экономики не выдаст разрешение. Результатов проверки не придётся ждать долго: у министерства на это есть всего десять месяцев, девять из которых уже прошли.

Как подчёркивает издание, единственная проблема заключается в том, что эта проверка — чрезвычайно сложное дело для министра климата и экономики Роберта Хабека от партии зелёных, потому что всё это происходит в деликатный момент для мировой политики.

Существует «Северный поток — 2» — газопровод, который уже завершён и заполнялся газом российской стороной, однако Германия пока не открыла для него вентиль, поскольку официальное разрешение на эксплуатацию ещё не получено. Между тем, в политических кругах растут опасения, что покупка газа в то время, когда российские военные наращивают присутствие на украинской границе, сыграет на руку правительству Владимира Путина. Задержка запуска «Северного потока — 2» и одновременное одобрение проекта в Лингене было бы полной противоположностью последовательной политики, убеждён автор статьи.

С другой стороны, чиновники из офиса Хабека также знают, что Германия в обозримом будущем будет зависеть от французской атомной энергетики из-за преобразований в сфере энергетики. Поэтому не следует вставлять спицы в колёса французских поставщиков Framatome и запрещать компании сотрудничать с русскими в Германии.

Между тем, между Францией и восточноевропейскими государствами возникает всё более тесное сотрудничество, своего рода ось ядерной энергетики Восток — Запад. Ещё в марте прошлого года Франция и шесть стран Восточной Европы (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия, а также Словения и Румыния) написали письмо в Еврокомиссию с требованием усилить поддержку ядерной энергетики.

Но франко-российское сотрудничество в ядерной сфере также будет процветать, пишет немецкая газета WirtschaftsKurier. Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв и Бернар Фонтана, генеральный директор Framatome, в прошлом году подписали контракты о далекоидущем сотрудничестве. Завод в Эмсланде — это лишь одна из его составляющих.

Если сделка в Лингене состоится, Россия усилит своё влияние на поставки атомной энергии в Европу. Проект критикуют как неправительственные организации, так и отдельные представители зелёных, которые уже публично выступили против него. Российско-французское партнёрство может стать «мерой по облегчению экспорта топливных элементов или даже первым шагом к полному поглощению» производства топливных элементов в Лингене, предупреждала в прошлом году Сильвия Коттинг-Уль, являвшаяся в то время депутатом бундестага и председателем Комитета по окружающей среде и ядерной безопасности, в письме к предшественнику Хабека, федеральному министру экономики Петеру Альтмайеру.

«Так что теперь Хабек стоит перед выбором между чумой и холерой, — пишет Оливер Шток в немецкой газете WirtschaftsKurier. — Если его министерство одобрит сотрудничество, он настроит против себя свою собственную партию и создаст образ непоследовательной внешней политики. Если его министерство откажет в выдаче разрешения, ссылаясь на «интересы национальной безопасности», получится, что он ущемляет Францию как важнейшего партнёра Германии в области энергоснабжения».