WirtschaftsKurier: «между чумой и холерой» — атомное сотрудничество России и Франции ставит Германию перед сложным выбором
Эмсланд — это что-то вроде Техаса в Германии. По крайней мере, когда речь идёт о месторождениях сырья, пишет автор немецкой газеты WirtschaftsKurier Оливер Шток. Нигде в стране не добывается больше нефти и не хранится больше газа, чем в этом прибрежном регионе на севере.
Столицей этой, так сказать, сырьевой промышленности является небольшой город Линген с 55 тыс. жителей с давними традициями добычи нефти, газа и ядерной энергетики. Здесь до сих пор работает одна из последних оставшихся в Германии атомных электростанций. Кроме того, завод Advanced Nuclear Fuels GmbH (ANF) в Лингене — дочерней компании французского государственного производителя атомной энергии Framatome — уже более 40 лет производит здесь тепловыделяющие элементы для реакторов с водой под давлением и кипящей водой.
Поставляются швейцарские реакторы, а также британские, французские и бельгийские. Российская компания Tenex, торгующая урановым топливом, также получает сырьё из Эмсланда. Помимо Эрлангена, Линген является второй важной производственной площадкой Framatome в Германии.
Но это ещё не всё, подчёркивает автор статьи. Российская компания также хочет войти в Линген в более широком масштабе. Французская ANF и российская ТВЭЛ хотят в будущем организовать общее производство тепловыделяющих элементов в Лингене, отмечает WirtschaftsKurier.
Федеральное ведомство по борьбе с картелями не видит в этом никакой проблемы и одобрило создание совместного предприятия в прошлом году. Однако они не могут быть запущены до тех пор, пока Министерство экономики не выдаст разрешение. Результатов проверки не придётся ждать долго: у министерства на это есть всего десять месяцев, девять из которых уже прошли.
Как подчёркивает издание, единственная проблема заключается в том, что эта проверка — чрезвычайно сложное дело для министра климата и экономики Роберта Хабека от партии зелёных, потому что всё это происходит в деликатный момент для мировой политики.
Существует «Северный поток — 2» — газопровод, который уже завершён и заполнялся газом российской стороной, однако Германия пока не открыла для него вентиль, поскольку официальное разрешение на эксплуатацию ещё не получено. Между тем, в политических кругах растут опасения, что покупка газа в то время, когда российские военные наращивают присутствие на украинской границе, сыграет на руку правительству Владимира Путина. Задержка запуска «Северного потока — 2» и одновременное одобрение проекта в Лингене было бы полной противоположностью последовательной политики, убеждён автор статьи.
С другой стороны, чиновники из офиса Хабека также знают, что Германия в обозримом будущем будет зависеть от французской атомной энергетики из-за преобразований в сфере энергетики. Поэтому не следует вставлять спицы в колёса французских поставщиков Framatome и запрещать компании сотрудничать с русскими в Германии.
Между тем, между Францией и восточноевропейскими государствами возникает всё более тесное сотрудничество, своего рода ось ядерной энергетики Восток — Запад. Ещё в марте прошлого года Франция и шесть стран Восточной Европы (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия, а также Словения и Румыния) написали письмо в Еврокомиссию с требованием усилить поддержку ядерной энергетики.
Но франко-российское сотрудничество в ядерной сфере также будет процветать, пишет немецкая газета WirtschaftsKurier. Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв и Бернар Фонтана, генеральный директор Framatome, в прошлом году подписали контракты о далекоидущем сотрудничестве. Завод в Эмсланде — это лишь одна из его составляющих.
Если сделка в Лингене состоится, Россия усилит своё влияние на поставки атомной энергии в Европу. Проект критикуют как неправительственные организации, так и отдельные представители зелёных, которые уже публично выступили против него. Российско-французское партнёрство может стать «мерой по облегчению экспорта топливных элементов или даже первым шагом к полному поглощению» производства топливных элементов в Лингене, предупреждала в прошлом году Сильвия Коттинг-Уль, являвшаяся в то время депутатом бундестага и председателем Комитета по окружающей среде и ядерной безопасности, в письме к предшественнику Хабека, федеральному министру экономики Петеру Альтмайеру.
«Так что теперь Хабек стоит перед выбором между чумой и холерой, — пишет Оливер Шток в немецкой газете WirtschaftsKurier. — Если его министерство одобрит сотрудничество, он настроит против себя свою собственную партию и создаст образ непоследовательной внешней политики. Если его министерство откажет в выдаче разрешения, ссылаясь на «интересы национальной безопасности», получится, что он ущемляет Францию как важнейшего партнёра Германии в области энергоснабжения».
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