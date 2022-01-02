ZDF: в новогоднюю ночь были отключены три АЭС в Германии — осталось ещё три

В новогоднюю ночь в Германии были отключены от сети три атомные электростанции, сообщает немецкий телеканал ZDF. Ещё три АЭС в стране продолжают свою работу, но в соответствии с планами по отказу от ядерной энергии через год должны закрыть и их. Особенно символично прекращение работы электростанции Брокдорф: с её открытия в 1986 году противники ядерной энергетики активно выступали против неё.

С начала года ещё три атомные электростанции в Германии отключены от сети, сообщает немецкий телеканал ZDF. Ещё три АЭС продолжают свою работу.

В новогоднюю ночь были окончательно отключены несколько немецких электростанций. Незадолго до полуночи электростанции Брокдорф в Шлезвиг-Гольштейне и Гронде в Нижней Саксонии были в соответствии с планом отключены от сети, о чём в субботу сообщила управляющая компания Preussen Elektra. Концерн RWE ещё в четверг заявил об остановке работы своей электростанции в Баварии, которая была запланирована на новогоднюю ночь.

Таким образом, в Германии остаются только три активные атомные электростанции, которые в соответствии с планами по отказу от ядерной энергии также должны быть отключены через год. Такое решение было принято в связи с законом об отказе от ядерной энергии, принятом правительством Германии после катастрофы на ядерном реакторе в Фукусиме в 2011 году, напоминает немецкий телеканал.

По данным управляющей компании, с тех пор как электростанция Брокдорф была подключена к сети в 1986 году, она произвела более 380 млрд киловатт-часов электроэнергии. АЭС Гронде с 1984 года произвела почти 410 млрд киловатт-часов электричества. Четыре блока электростанции Гундремминген С, по данным концерна RWE, с начала эксплуатации произвела свыше 400 млрд киловатт-часов электричества.

В особенности символично, по версии ZDF, отключение электростанции Брокдорф: со времени её строительства против него активно выступали противники использования ядерной энергии. Как сообщило Министерство по вопросам окружающей среды в Шлезвиг-Гольштейне, атомная электростанция находится в так называемом пост-эксплуатационном состоянии до получения лицензии на вывод из эксплуатации. Остаточное тепло от остановленного реактора выбрасывается в Эльбу через системы охлаждения.

Сейчас проводятся испытания и идёт подготовка к выгрузке активной зоны реактора в бассейн для хранения тепловыделяющих элементов, сообщила управляющая компания. В ближайшие недели и месяцы на атомной электростанции будет проведена масштабная подготовка к окончательному выводу из эксплуатации.

В дополнение к атомным электростанциям, в рамках постепенного отказа от угля в пятницу в Северном Рейне — Вестфалии также были отключены от сети три небольшие электростанции, работающие на буром угле, сообщает немецкий телеканал ZDF.