Deutschlandfunk: отказ Германии от АЭС — верное решение

Постепенный отказ Германии от атомной энергии является верным шагом, считает журналистка Сандра Пфистер. В своей статье для Deutschlandfunk Пфистер пишет, что атомная энергетика неконкурентоспособна с экономической точки зрения: кроме того, возможную первоначальную нехватку электроэнергии можно будет компенсировать с помощью переходных технологий.

Германия отказывается от АЭС, и это правильно решение, пишет журналистка Сандра Пфистер в cвоей статье для Deutschlandfunk. По мнению Пфистер, отказ от атомной энергии не заведёт Германию в тупик.

Как отмечает автор, АЭС в Германии стареют, требуя всё большее количество средств для поддержания функциональности. В данной связи развитие ветряных и солнечных электростанций более выгодно и с экономической точки зрения. Пфистер подчёркивает, что атомная энергия будет неконкурентоспособна без активных государственных субсидий: именно поэтому основные апологеты АЭС сейчас говорят о новом поколении атомных станций малой мощности. Однако проблема состоит в том, что эта технология ещё не до конца разработана, а также очень дорога, отмечает Пфистер.

При этом Пфистер подчёркивает, что беспокойство по случаю возможной нехватки электроэнергии при слишком быстром полном отказе от АЭС вполне обоснованно. В таком случае Германия в том числе может временно импортировать атомную энергию из других стран. Однако более разумными будут инвестиции в переходные технологии, такие как гидроэнергия, биотопливо и природный газ.

Как отмечает автор, Германия не является единственной страной, осознавшей отсталость атомной энергии. С каждым годом в разных странах мира прекращают работу всё новые и новые АЭС.