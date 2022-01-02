Deutschlandfunk: отказ Германии от АЭС — верное решение

17:42
Источник: «Краснодар» интересуется защитником «Атлетико Минейро»
Защитник «Атлетико Минейро» Хуниор Алонсо может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ).
17:37
Экс-генпрокурор Украины Луценко считает опасным отпускать Зеленского на встречу с Путиным
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает опасным отправлять украинского лидера Владимира Зеленского на переговоры один на один с президентом России Владимиром Путиным.
17:33
Российские хоккеисты вернулись в страну после МЧМ
Молодёжная сборная России по хоккею вернулась с чемпионата мира, который проходил в Канаде и был отменён из-за вспышки коронавируса.
17:21
В норвежской прокуратуре заявили, что Брейвик способен совершить новое преступление
Норвежский террорист Андерс Брейвик, осуждённый за убийство 77 человек в 2011-м и желающий выйти из тюрьмы условно-досрочно, может совершить новое преступление.
17:06
Премьер Финляндии заявила о праве страны на вступление в НАТО
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна имеет право подать заявку на вступление в альянс.
16:49
Госавтоинспекция Москвы предостерегла от превышения скорости в праздники
Московское управление ГИБДД предостерегло водителей от превышения скорости на пустых улицах Москвы в праздники.
16:35
В ДТП в Башкирии погибли три человека
В результате столкновения двух легковых автомобилей в Башкирии три человека погибли и ещё трое пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
16:32
Жоржиньо: если бы «Зенит» играл в АПЛ, многим пришлось бы с ним тяжело
Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Италии Жоржиньо поделился мнением об уровне петербургского «Зенита».
16:25
Матч КХЛ «Йокерит» — «Автомобилист» отменён из-за коронавируса
Континентальная хоккейная лига приняла решение о переносе матча регулярного чемпионата между хельсинкским «Йокеритом» и екатеринбургским «Автомобилистом».
16:20
В МВД сообщили о крупной драке на юго-востоке Москвы
В районе Текстильщики на юго-востоке Москвы подрались 13 человек, трое из них получили ранения.
16:15
СЭ: «Динамо» предлагает Смолову контракт на полтора года
Стали известны подробности предложения московского «Динамо» нападающему столичного «Локомотива» Фёдору Смолову.
16:10
Путин и Эрдоган обсудили по телефону российские предложения по гарантиям безопасности
Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом российские предложения по гарантиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
16:01
В «Лацио» отреагировали на слух об интересе «Зенита» к Фелипе
Спортивный директор римского футбольного клуба «Лацио» Игли Таре прокомментировал информацию о том, что защитником команды Луисом Фелипе интересуется петербургский «Зенит».
15:55
МИД России держит на контроле ход расследования дел задержанных в Белоруссии россиян
Российская сторона держит на постоянном контроле ситуацию с россиянами, которые находятся под следствием и судом в Белоруссии. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.
15:52
Петрушин: никто не гарантирует Смолову место в основе «Динамо»
Бывший футболист и тренер «Динамо» Алексей Петрушин прокомментировал возможный переход в команду нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова.
15:40
Даниил Медведев назвал Сафиуллина героем дня после победы над Францией
Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев высказался об игре своего партнёра по национальной команде Романа Сафиуллина в противостоянии с Францией на ATP Cup.
15:38
ТАСС: следователь по особо важным делам Рустам Габдулин уволен из СК
Следователь по особо важным делам при председателе СК России, генерал-майор юстиции Рустам Габдулин уволен из Следственного комитета.
15:30
Corriere dello Sport: «Зенит» интересуется футболистом «Лацио» Луисом Фелипе
Петербургский футбольный клуб «Зенит» проявляет интерес к защитнику римского «Лацио» Луису Фелипе.
15:22
«Газпром» добыл рекордное количество газа в 2021 году
Компания «Газпром» в 2021 году добыла 514,8 млрд кубометров газа, что стало лучшим результатом за последние 13 лет. Об этом сообщил глава компании Алексей Миллер.
15:09
Загитова не видит смысла в загадывании желаний на Новый год
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова ответила на вопрос, загадывает ли она желание на Новый год под бой курантов.
15:09
Трасса в Рязанской области в момент ДТП с автобусом не была скользкой
Трасса в Рязанской области, на которой произошло ДТП с автобусом, в момент аварии не была скользкой. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор Москва — Волгоград».
14:57
Теннисист Медведев: я играю за Россию и выйду на корт, даже если буду умирать
Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал о проблемах, которые возникали у него перед решающим парным матчем в противостоянии с Францией на ATP Cup.
14:56
В Свердловской области из-за аварии отключено отопление в 135 жилых домах
В городе Верхняя Салда в Свердловской области из-за аварийного ремонта тепловой сети отключено отопление в 135 жилых домах, где живут 17,6 тысячи человек. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
14:46
Читатели Le Figaro отметили вклад Путина в защиту национальных интересов России
Читатели французской газеты Le Figaro считают, что президент России Владимир Путин неуклонно защищает национальные интересы своей страны.
14:45
Месси сдал положительный тест на коронавирус
Нападающий французского ПСЖ Лионель Месси сдал положительный тест на наличие коронавирусной инфекции.
14:39
Агент Селюк подтвердил, что Смолов перейдёт из «Локомотива» в «Динамо»
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о возможном переходе в «Динамо» нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова.
14:32
Тарпищев считает, что Медведеву и Сафиуллину будет трудно бороться за победу на ATP Cup
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на победу национальной сборной над Францией в групповом этапе ATP Cup.
14:31
Путин поздравил с 95-летием хореографа Григоровича
Президент России Владимир Путин поздравил хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича с 95-летием, отметив его талант и всемирное признание.
14:17
Движение грузовиков и автобусов на трассе в Самарской области ограничили из-за метели
Ограничения движения для грузовиков и автобусов введены на участке трассы в Самарской области из-за метели. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
14:03
В Белоруссии за сутки выявили 711 случаев коронавируса
В Белоруссии за сутки выявили 711 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных эпизодов COVID-19 достигло 701 192.
13:50
Трое пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области находятся в реанимации
Трое пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области находятся в реанимации. Об этом заявил министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий.
13:37
Политолог Бальбек назвал невежественным заявление о правах Киева на четыре российских региона
Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление украинского публициста Сергея Грабовского о правах Киева на четыре российских региона: Краснодарский край, а также части Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.
13:32
Лев Лещенко отреагировал на возможный переход Смолова из «Локомотива» в «Динамо»
Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал информацию о возможном переходе в команду нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова.
13:27
Даниил Медведев считает матч с Францией одним из самых эмоциональных в своей карьере
Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поделился эмоциями после победы над Францией на групповом этапе ATP Cup.
13:27
Семь человек пострадали в ДТП в Кировской области
В результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Кировской области пострадали семь человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
13:19
Гвардиола: давайте трофей АПЛ «Манчестер Сити», и мы поедем в отпуск на Мальдивы
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола с юмором отреагировал на вопрос об окончании чемпионской гонки в Английской премьер-лиге (АПЛ).
13:13
Терехов: все здравомыслящие люди понимают, что «Сочи» не является фарм-клубом «Зенита»
Защитник «Сочи» Сергей Терехов поделился мнением о том, что южную команду иногда называют фарм-клубом петербургского «Зенита».
13:10
СК возбудил второе дело по факту ДТП с автобусом в Рязанской области
Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг по факту ДТП с автобусом в Рязанской области, в результате которого, по последним данным, погибли пять человек.
13:02
Медведев объяснил поражение от Умбера на ATP Cup
Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал своё поражение от француза Уго Умбера в групповом этапе ATP Cup.
12:56
В МЧС России сообщили, что не имеют отношения к прогнозу о приближающемся к Земле астероиде
МЧС России не давало прогноза об угрозе планете со стороны астероида. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
12:56
Силкин считает, что возвращение в «Динамо» стало бы ударным завершением карьеры для Смолова
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал информацию о возможном переходе в команду нападающего столичного «Локомотива» Фёдора Смолова.
12:43
Смородская: «Локомотиву» лучше от ухода Смолова в «Динамо» не будет
Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала возможный переход нападающего команды Фёдора Смолова в столичное «Динамо».
12:41
Российский посол пообещал ответ на прекращение работы телеканала RT DE в Германии
Российский посол в Берлине Сергей Нечаев в интервью агентству DPA заявил, что Москва отреагирует на прекращение деятельности телеканала RT DE в Германии.
12:34
Футболист «Славен Белупо» Главчич рассказал об интересе к нему со стороны ЦСКА
Полузащитник хорватского «Славен Белупо» Неманья Главчич подтвердил, что им интересовались московский ЦСКА и греческий ПАОК.
12:28
Число пострадавших в аварии с автобусом под Рязанью увеличилось до 22
Количество пострадавших после ДТП с рейсовым автобусом в Скопинском районе Рязанской области увеличилось до 22. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
12:21
Депутат Белик прокомментировал обвинение России в лишении шансов Украины на вступление в НАТО
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление бывшего советника украинского президента Валерия Ивасюка в эфире телеканала НАШ о том, что, пока существует Россия, Украина не вступит в НАТО.
12:17
Анфиса Резцова назвала Клебо редкостным любителем поныть
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала обвинения российского лыжника Александра Терентьева в адрес норвежца Йоханнеса Клебо после полуфинала классического спринта на втором этапе многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.
12:14
На Чукотке за сутки не выявлено заболевших коронавирусом
Прироста числа новых случаев инфицирования COVID-19 за сутки в Чукотском автономном округе нет. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
12:08
Экономист Финогенова рассказала о способах увеличения пенсии
Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рекомендовала выходить на пенсию позже и монетизировать льготы для увеличения размера пенсии без создания накоплений.
12:02
Хоккеист Пономарёв заявил, что у сборной России не было на борту алкоголя
Нападающий молодёжной сборной России по хоккею Василий Пономарёв рассказал об инциденте со снятием национальной команды с рейса из Калгари во Франкфурт-на-Майне.