На фоне нынешнего энергетического кризиса министр экономики федеральной земли Саксония-Анхальт Свен Шульце призвал Берлин продлить сроки работы шести немецких атомных электростанций, которые пока ещё не закрыли, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Со схожим требованием выступил и бывший председатель правления химического концерна BASF Юрген Хамбрехт, подчеркнув, что поспешный отказ от мирного атома был ошибкой. Это первые открытые призывы такого рода в Германии, отмечает немецкое издание.
В Германии прозвучали первые открытые призывы вернуть ядерную энергетику, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Министр экономики федеральной земли Саксония-Анхальт Свен Шульце открыто высказался за то, чтобы продлить сроки работы шести немецких атомных электростанций, которые пока ещё не закрыли. Политик считает, что такую возможность нужно обсудить, ведь в будущем стране понадобится больше электричества, а на фоне отказа и от угля не исключены перебои в подаче электроэнергии. Он также добавил, что возобновляемые источники энергии бесперебойность питания обеспечить не смогут.
И в предпринимательской среде всё громче звучат голоса, требующие вернуть мирный атом, продолжает издание. Председатель правления химического концерна BASF Юрген Хамбрехт также настаивает на продлении сроков работы АЭС. В своё время он был членом этической комиссии по вопросам энергетической политики, которая была создана в связи с аварией на станции «Фукусима-1». Тогда, в 2011 году, комиссия порекомендовала немецким властям скорейший отказ от ядерной энергетики, но теперь Хамбрехт считает, что это решение было неправильным.
«Когда я оглядываюсь назад с сегодняшней точки зрения, с теми знаниями, которыми я обладаю сейчас, то да, это была ошибка, — объяснил он. — Мы недооценили сложность проблемы. Тогда мы сконцентрировались исключительно на рисках, которые несёт в себе ядерная энергетика, и пренебрегли другими аспектами энергоснабжения». Впрочем, он подчеркнул, что ставка на возобновляемые источники энергии верная и ФРГ нужно и дальше идти этим путём, «но нам нужны надёжные системы энергообеспечения, и ядерная энергетика в этом плане подходит». На фоне угрозы возникновения дефицита электроэнергии в будущем и того обстоятельства, что у АЭС нет выбросов, в Германии близится ренессанс мирного атома, заключает издание.
Военный историк Юрий Кнутов прокомментировал в беседе с RT статью издания Die Welt о том, что операция немецко-фашистских захватчиков «Тайфун», в ходе которой они должны были захватить Москву, провалилась из-за дождей и проблем с материально-техническим обеспечением.
Председатель клуба болельщиков сборной России Russia United Эдуард Латыпов заявил, что хорватская полиция не позволяет фанатам покидать отель в Сплите накануне отборочного матча чемпионата мира — 2022.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT статью издания Die Welt о том, что операция немецко-фашистских захватчиков «Тайфун», в ходе которой они должны были захватить Москву, провалилась из-за дождей и проблем с материально-техническим обеспечением.
Российский экипаж в составе Алексея Стульнева, Владислава Жаровцева, Дмитрия Захряпина и Кирилла Антюха выиграл золото в соревнованиях четвёрок на этапе Кубка Европы по бобслею, который проходит в Лиллехаммере.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на угрозы украинских военнослужащих уничтожить «так называемых мигрантов» на белорусско-польской границе, если они предпримут попытку прорыва на территорию Украины.
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю рассказал о своём отношении к тому, что экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов никогда не выходил биться с флагом России.
Россия и Белоруссия подписали контакты, предусматривающие поставки белорусской стороне истребителей, вертолётов, средств ПВО и прочих видов оружия, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что российская сторона готова обсуждать развитие военно-технического сотрудничества (ВТС) с Ираном.
Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко высказался о позиции исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова по поводу украинских игроков, выступающих в России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая назвала Россию ответственной за миграционный кризис на белорусско-польской границе.