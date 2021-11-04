Deutsche Wirtschafts Nachrichten: в Германии близится ренессанс мирного атома

На фоне нынешнего энергетического кризиса министр экономики федеральной земли Саксония-Анхальт Свен Шульце призвал Берлин продлить сроки работы шести немецких атомных электростанций, которые пока ещё не закрыли, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Со схожим требованием выступил и бывший председатель правления химического концерна BASF Юрген Хамбрехт, подчеркнув, что поспешный отказ от мирного атома был ошибкой. Это первые открытые призывы такого рода в Германии, отмечает немецкое издание.

В Германии прозвучали первые открытые призывы вернуть ядерную энергетику, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Министр экономики федеральной земли Саксония-Анхальт Свен Шульце открыто высказался за то, чтобы продлить сроки работы шести немецких атомных электростанций, которые пока ещё не закрыли. Политик считает, что такую возможность нужно обсудить, ведь в будущем стране понадобится больше электричества, а на фоне отказа и от угля не исключены перебои в подаче электроэнергии. Он также добавил, что возобновляемые источники энергии бесперебойность питания обеспечить не смогут.

И в предпринимательской среде всё громче звучат голоса, требующие вернуть мирный атом, продолжает издание. Председатель правления химического концерна BASF Юрген Хамбрехт также настаивает на продлении сроков работы АЭС. В своё время он был членом этической комиссии по вопросам энергетической политики, которая была создана в связи с аварией на станции «Фукусима-1». Тогда, в 2011 году, комиссия порекомендовала немецким властям скорейший отказ от ядерной энергетики, но теперь Хамбрехт считает, что это решение было неправильным.

«Когда я оглядываюсь назад с сегодняшней точки зрения, с теми знаниями, которыми я обладаю сейчас, то да, это была ошибка, — объяснил он. — Мы недооценили сложность проблемы. Тогда мы сконцентрировались исключительно на рисках, которые несёт в себе ядерная энергетика, и пренебрегли другими аспектами энергоснабжения». Впрочем, он подчеркнул, что ставка на возобновляемые источники энергии верная и ФРГ нужно и дальше идти этим путём, «но нам нужны надёжные системы энергообеспечения, и ядерная энергетика в этом плане подходит». На фоне угрозы возникновения дефицита электроэнергии в будущем и того обстоятельства, что у АЭС нет выбросов, в Германии близится ренессанс мирного атома, заключает издание.