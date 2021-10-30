Euronews: новый директор МАГАТЭ заверил в безопасности ядерной энергетики для «зелёной» экономики

Новый глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси заявил в интервью Euronews, что Европа нуждается в ядерной энергетике, безопасность которой подтверждена с научной точки зрения. В мире ещё не было зафиксировано ни одной аварии, связанной с ядерными отходами, отметил Гросси. Он также выразил надежду на скорейшее возобновление переговоров с Тегераном и инспекций иранских ядерных объектов представителями МАГАТЭ.
Еврокомиссия должна в этом году определить, является ли ядерная энергия «зелёной» и безопасной. После нашумевших радиоактивных утечек мнения в Евросоюзе разошлись: Франция и Польша выступают за строительство АЭС — а Германия, Бельгия, Люксембург и Австрия их закрывают. Своё мнение сообщил Euronews директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси.
РАФАЭЛЬ МАРИАНО ГРОССИ, директор МАГАТЭ: Европа нуждается в ядерной энергии. Мы видим, что отношение к ней меняется: люди признают, что наука и правильный выбор, а не идеология, должны преобладать, когда вы принимаете решения о том, какие источники энергии вам понадобятся. Поэтому я не вижу конфликта.
В Бельгии вышел доклад, утверждающий, что ядерная энергетика пока не отвечает экологическим и этическим требованиям и угрожает здоровью людей. В нём говорится о проблеме утилизации или захоронения отработанного топлива и радиоактивных отходов, которую, возможно, не удастся решить нескольким поколениям. «Реальность сложна», — написано в документе.
РАФАЭЛЬ МАРИАНО ГРОССИ: При всём уважении к этому докладу, он содержит ряд элементов, заслуживающих отдельного анализа. Например, когда мы говорим о ядерных отходах:да, такие отходы — это реальность, но с ядерными отходами обращаются адекватным образом. Ещё не было ни одной аварии, связанной с ядерными отходами.
Другая тема в поле зрения Рафаэля Гросси — это готовность Ирана вернуться к ядерным переговорам в Вене до конца месяца. Успел ли глава МАГАТЭ поговорить об этом с новым иранским президентом?
РАФАЭЛЬ МАРИАНО ГРОССИ: К сожалению, нет — я бы сказал, пока нет. У нас не было возможности наладить этот очень необходимый политический диалог. Потому что, помимо технических аспектов, связанных с инспекциями, должно быть взаимное доверие.
Глава Международного агентства по атомной энергии верит, что нужны и переговоры — и проверка исполнения соглашений.
РАФАЭЛЬ МАРИАНО ГРОССИ: Я считаю, что дипломатия не может провалиться. Нужно лишь, чтобы были все необходимые элементы и своего рода modus vivendi. А для этого есть инспекторы.
Директор МАГАТЭ надеется на скорейшее возобновление инспекций иранских ядерных объектов.
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк и политолог Юрий Светов прокомментировали в беседе с RT заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая назвала Россию ответственной за миграционный кризис на белорусско-польской границе.
Комиссия продолжает исследовать причины авиакатастрофы с единственным лётным экземпляром самолёта Ил-112В. Об этом заявил замглавы Минпромторга России, председатель комиссии по расследованию происшествия Олег Бочаров.
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о ситуации в энергетике говорит о его неадекватном восприятии происходящего в стране, утверждает депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко.
Операция немецко-фашистских захватчиков «Тайфун», в ходе которой они должны были захватить Москву, провалилась из-за дождей и проблем с материально-техническим обеспечением, утверждает журналист Die Welt Флориан Штарк.
Журналист Гленн Гринвальд, который стал всемирно известным благодаря публикации сенсационных разоблачений экс-сотрудника АНБ Эдварда Сноудена, в эфире RT прокомментировал расследование в США по факту штурма Капитолия 6 января.
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на полях выставки Dubai Airshow заявил о старте российских поставок в Индию зенитных ракетных систем (ЗРС) большой и средней дальности нового поколения С-400.
Журналист Гленн Гринвальд, который стал всемирно известным благодаря публикации сенсационных разоблачений экс-сотрудника АНБ Эдварда Сноудена, в эфире RT заявил, что сторонники Джо Байдена планировали так называемую новую войну с терроризмом — борьбу с правыми экстремистами — ещё до штурма Капитолия 6 января, а сами беспорядки стали для этого «идеальным оправданием».
В посёлке Залари Иркутской области следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента между местными жителями и рабочими одного из строительных объектов, в результате которого погибли два человека, ещё пятеро пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.
Глава британского МИД Лиз Трасс в статье для издания The Sunday Telegraph призвала европейские страны объединиться в противостоянии строительству газопровода «Северный поток — 2», которое официально завершилось уже в сентябре.
Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, как россияне провели дополнительные ноябрьские выходные. Оказалось, что большинство остались дома, а те, кто отправился в поездку, чаще выбирали Москву, Сочи и Санкт-Петербург.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках встречи с министром иностранных дел Китая Ван И выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Тайваня. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Соединённых Штатов Неда Прайса.
Главный терапевт, заведующий отделением ЧУЗ «Центральная клиническая больница «РЖД-Медицина», врач-терапевт высшей категории Сергей Черёмушкин рассказал, что любое сопутствующее заболевание осложняет течение коронавируса.