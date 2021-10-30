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Euronews: новый директор МАГАТЭ заверил в безопасности ядерной энергетики для «зелёной» экономики
Новый глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси заявил в интервью Euronews, что Европа нуждается в ядерной энергетике, безопасность которой подтверждена с научной точки зрения. В мире ещё не было зафиксировано ни одной аварии, связанной с ядерными отходами, отметил Гросси. Он также выразил надежду на скорейшее возобновление переговоров с Тегераном и инспекций иранских ядерных объектов представителями МАГАТЭ.

Еврокомиссия должна в этом году определить, является ли ядерная энергия «зелёной» и безопасной. После нашумевших радиоактивных утечек мнения в Евросоюзе разошлись: Франция и Польша выступают за строительство АЭС — а Германия, Бельгия, Люксембург и Австрия их закрывают. Своё мнение сообщил Euronews директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси. 

РАФАЭЛЬ МАРИАНО ГРОССИ, директор МАГАТЭ: Европа нуждается в ядерной энергии. Мы видим, что отношение к ней меняется: люди признают, что наука и правильный выбор, а не идеология, должны преобладать, когда вы принимаете решения о том, какие источники энергии вам понадобятся. Поэтому я не вижу конфликта. 

В Бельгии вышел доклад, утверждающий, что ядерная энергетика пока не отвечает экологическим и этическим требованиям и угрожает здоровью людей. В нём говорится о проблеме утилизации или захоронения отработанного топлива и радиоактивных отходов, которую, возможно, не удастся решить нескольким поколениям. «Реальность сложна», — написано в документе.

РАФАЭЛЬ МАРИАНО ГРОССИ: При всём уважении к этому докладу, он содержит ряд элементов, заслуживающих отдельного анализа. Например, когда мы говорим о ядерных отходах: да, такие отходы — это реальность, но с ядерными отходами обращаются адекватным образом. Ещё не было ни одной аварии, связанной с ядерными отходами. 

Другая тема в поле зрения Рафаэля Гросси — это готовность Ирана вернуться к ядерным переговорам в Вене до конца месяца. Успел ли глава МАГАТЭ поговорить об этом с новым иранским президентом?

РАФАЭЛЬ МАРИАНО ГРОССИ: К сожалению, нет  я бы сказал, пока нет. У нас не было возможности наладить этот очень необходимый политический диалог. Потому что, помимо технических аспектов, связанных с инспекциями, должно быть взаимное доверие. 

Глава Международного агентства по атомной энергии верит, что нужны и переговоры — и проверка исполнения соглашений.

РАФАЭЛЬ МАРИАНО ГРОССИ: Я считаю, что дипломатия не может провалиться. Нужно лишь, чтобы были все необходимые элементы и своего рода modus vivendi. А для этого есть инспекторы. 

Директор МАГАТЭ надеется на скорейшее возобновление инспекций иранских ядерных объектов. 

Дата выхода в эфир 28 октября 2021 года.

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Euronews Франция Европа
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