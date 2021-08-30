Le Monde: в МАГАТЭ подозревают, что КНДР вернулась к ядерной программе

Эксперты Международного агентства по атомной энергии зафиксировали сброс воды на ядерном комплексе в северокорейском Йонбёне. По их мнению, это говорит о возобновившейся активности на объекте. Как напоминает Le Monde, прежде поступали сообщения, что Пхеньян использует и свою радиохимическую лабораторию по соседству.

В МАГАТЭ подозревают, что Северная Корея снова запустила свой реактор, который производит плутоний для её ядерного комплекса в Йонбёне, пишет Le Monde. С начала июля есть признаки, которые об этом говорят, например сброс воды для охлаждения.

Этот реактор не работал с декабря 2018 года. А возобновление его работы может говорить о том, что Пхеньян продолжает свою ядерную программу в нарушение резолюций ООН.

Будущее этого ядерного комплекса было одним из спорных вопросов на втором саммите лидеров КНДР и США, который завершился провалом в 2019 году. Северная Корея тогда предлагала разобрать часть этого комплекса, не затрагивая остальную инфраструктуру, в обмен на частичное снятие санкций. Вашингтон на это не согласился. С тех пор переговоры между ними не возобновлялись.

Эксперты МАГАТЭ были выдворены из Северной Кореи в 2009 году. С тех пор они наблюдают за ядерной активностью КНДР из-за рубежа.

Недавно поступала информация о том, что Пхеньян использует свою радиохимическую лабораторию, расположенную рядом, на которой отделяет плутоний от использованного топлива из реактора. Все эти сигналы вызывают тревогу у МАГАТЭ.

Весь комплекс находится в сотне километров севернее Пхеньяна и состоит из десятка строений. Именно там был построен первый северокорейский реактор. Впрочем, автор статьи в Le Monde отмечает, что это не единственное место, где КНДР может обогащать уран.