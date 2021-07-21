Insider: яхту Кима заметили в движении, пока Северная Корея борется с голодом и коронавирусом

Спутниковые снимки запечатлели роскошную яхту Ким Чен Ына, движующуюся по направлению к его частной резиденции в районе города Вонсан, пишет Insider. Поскольку лидер Северной Кореи давно не появлялся на публике, можно предположить, что на судне, оснащённом водными горками и бассейном, находится сам вождь, в то время как его страна страдает от голода и пандемии.

Компания Planet Labs, занимающаяся созданием спутниковых снимков, запечатлела роскошную 79-метровую яхту лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, движущуюся по направлению к его частной резиденции в районе порта Вонсан, сообщает Insider.

Также на закрытом пляже, прилегающем к владениям вождя, пришвартована вторая яхта длиной 61 метр.

Снимки опубликовал южнокорейский новостной ресурс NK News, посвящённый КНДР. Как отмечает Insider, в июле в Вонсане тепло — сейчас на улице там порядка 32°C.

В мае в соцсетях СМИ публиковали спутниковое фото одной из яхт Кима. На «плавучем парке развлечений» северокорейского лидера можно заметить две водные горки, бассейн длиной 50 метров и несколько этажей для пассажиров.

— NK NEWS (@nknewsorg) May 26, 2021

По словам издания, неясно, кто находится на яхтах сейчас, — в прошлом Ким предоставлял свои суда друзьям и членам семьи. Однако последние передвижения яхт совпадают с периодом, в течение которого лидер не появлялся на публике, поэтому можно предположить, что он путешествует на них.

В апреле прошлого года, когда Кима тоже долго не было видно, передвижение 79-метровой яхты было замечено в том же районе.

Как напоминает Insider, менее месяца назад лидер Северной Кореи сделал редкое заявление, сообщив о «напряжённой» ситуации с поставками продовольствия. Также Ким сместил некоторых высокопоставленных чиновников, обвинив их в «серьёзном кризисе», вызванном неэффективной борьбой с пандемией.

Пхеньян не публикует данных по ситуации с коронавирусом в стране и долгое время вовсе настаивал, что COVID-19 на территории КНДР нет, однако, согласно некоторым источникам, в прошлом году вспышки заболевания там были.

Некоторые официальные лица в США и Южной Корее предполагали, что в мае 2020 года Ким скрывался от коронавируса в Вонсане. Будучи заядлым курильщиком, северокорейский лидер входит в группу риска по COVID-19, добавляет издание.