Bloomberg: «слёзы катились сами собой» — КНДР использует похудение Ким Чен Ына в пропагандистских целях

Власти Северной Кореи решили использовать резкое похудение лидера страны Ким Чен Ына, чтобы укрепить его поддержку в обществе, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, главу государства пытаются представить человеком, который настолько заботится о благе народа, что рискует собственным благополучием.

На фоне ухудшения экономической ситуации в Северной Корее и растущего числа домыслов о состоянии здоровья главы государства власти решили использовать резкое похудение Ким Чен Ына, чтобы укрепить его поддержку, сообщает Bloomberg.

Так, на государственном телевидении появился восьмиминутный ролик, включавший интервью примерно с 20 местными жителями, которые поделились мнением относительно концерта, на котором присутствовал Ким Чен Ын после пленарного заседания Рабочей партии Кореи. Рядовые корейцы признались, что не смогли сдержать слёз при виде похудевшего лидера страны.

«Люди были убиты горем при виде исхудавшего уважаемого товарища генерального секретаря. Все говорят, что слёзы катились сами собой», — рассказал один из жителей Пхеньяна.

Как отмечает новостное агентство, на похудение Ким Чен Ына как в Северной Корее, так и во всём мире обратили внимание уже довольно давно. После длительного отсутствия лидер вновь появился на публике в июне заметно похудевшим. При этом, разрешив прокомментировать данную тему, власти попытались изобразить главу государства заботящимся о благе народа настолько, что он даже рискует собственным благополучием.

«Трудно сказать, что стало причиной потери веса Ким Чен Ыном или каково состояние его здоровья, но сейчас они используют всё это в пропагандистских целях. В частности, чтобы указать на его упорный труд и самопожертвование ради повышения уровня жизни народа», — считает эксперт по Северной Корее из американского Центра Стимсона Рэйчел Ли Мин Ён.

Bloomberg полагает, что Ким Чен Ын действительно может нуждаться в поддержке, в связи со снижением уровня северокорейской экономики на фоне борьбы с пандемией, сокращения международной торговли и международных санкций. Кроме того, усугубили ситуацию и прошлогодние тайфуны, уничтожившие часть урожая.

Так, ранее в этом месяце, выступая на пленарном заседании Рабочей партии Кореи, глава государства указал на необходимость экономического роста, отметив, что «ситуация с продовольствием становится всё более напряжённой».

«Северная Корея должна была что-то сделать, чтобы предотвратить распространение ненужных слухов и домыслов. В противном случае беспокойство северокорейцев о здоровье Ким Чен Ына могло усилиться», — заявил профессор сеульского Университета северокорейских исследований Ян Му Чжин.

Несмотря на то что Ким Чен Ын не выглядел слабым или больным, иностранные СМИ активно следят за тем, как часто лидер появляется на публике, и за его внешним видом. При этом в Северной Корее здоровье главы государства является одним из самых тщательно охраняемых секретов.

Как напоминает Bloomberg, дольше всего Ким Чен Ын не появлялся на публике в 2014 году. После шести недель отсутствия северокорейский лидер вышел в свет с тростью. Тогда в прессе предположили, что он может страдать от подагры.