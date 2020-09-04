New York Post: диссидентка из Северной Кореи опровергла слухи об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

По словам активистки за права человека, сбежавшей из Северной Кореи, Пак Ёнми, младшая сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон в ближайшее время не придёт к власти в стране, сообщает The New York Post. Со ссылкой на северокорейские источники активистка заявила, что пока здоровье Ким Чен Ына не вызывает никаких опасений.

Вокруг здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына в течение долгого времени не утихают многочисленные слухи, тем не менее правозащитница Пак Ёнми утверждает, что его власть в КНДР сильна как никогда, пишет The New York Post.

В интервью изданию активистка за права человека, сбежавшая из Северной Кореи более десяти лет назад и в настоящий момент проживающая в США, опровергла слухи о том, что Ким Чен Ын тяжело болен или даже находится в коме, а встать во главе страны готовится его сестра Ким Ё Чжон.

«Мы можем согласиться, что Ким Ё Чжон не придёт к власти в Северной Корее, не думаю, что это в её интересах. Ким Чен Ын всё ещё у власти и не умрёт в ближайшее время», — заявила Пак Ёнми со ссылкой на источники в КНДР.

Пак Ёнми также обратила внимание на то, что всякий раз, когда у северокорейских лидеров ухудшалось здоровье, они в первую очередь обеспечивали себе преемника.

«Ким Ир Сен десятилетиями готовил Ким Чен Ира в качестве своего преемника и с самого начала ясно дал понять: «Это мой сын и он возглавит страну», и это заняло более десяти лет — почти двадцать лет», — приводит The New York Post слова правозащитницы.

По её словам, Ким Чен Ир позаботился о том, чтобы северокорейцы знали о его сыне Ким Чен Ыне, и было ясно, что именно он станет следующим наследником. Так, к приходу к власти нынешнего главу государства готовили по крайней мере за три года до смерти его отца в 2011 году.

«Я уверена, что если бы Ким Чен Ын был болен, он объявил бы свою сестру следующей преемницей, но, по словам моего источника в Северной Корее, это не так», — отметила Пак Ёнми.

Как напоминает The New York Post, информация о возможных проблемах со здоровьем Ким Чен Ына появилась в апреле. Тогда в азиатских СМИ сообщалось, что северокорейский лидер находится в вегетативном состоянии после операции на сердце либо уже скончался.

Однако, судя по тому, что на прошлой неделе он посетил юго-западную провинцию Хванхэ-Намдо, пострадавшую от тайфуна «Бави», состояние здоровья Ким Чен Ына не вызывает опасений.

По словам Пак Ёнми, младшая сестра Ким Чен Ына, в отличие от его дяди и сводного брата, до сих пор жива, потому что глава государства не считает её угрозой.

«Никто не может угрожать ему, пока он у власти. Причина, по которой Ким Ё Чен всё ещё жива и появляется на публике, заключается в том, что у неё нет шансов сменить Ким Чен Ына прямо сейчас», — заявила активистка.

«Мы уважаем старейшин, иерархию. Северная Корея не похожа на Америку, где кто-то может сделать шаг вперёд, здесь свои традиции. Никто не будет уважать Ким Ё Чжон, если однажды она просто скажет: «Я его заменю», — приводит The New York Post слова диссидентки.