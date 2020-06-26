Отвлекающий манёвр Пхеньяна — Times об обострении ситуации на полуострове, чтобы меньше говорили о здоровье вождя

Министр обороны Японии Таро Коно предположил, что за резким обострением отношений КНДР с Южной Кореей стоит желание Пхеньяна отвлечь внимание своего северокорейцев от внутренних проблем, пишет The Times. По мнению Токио, это связано с проблемами со здоровьем лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, плохим урожаем и экономическими трудностями.

Северная Корея пытается спровоцировать конфликт с Южной Кореей в надежде отвлечь внимание от проблем со здоровьем лидера страны Ким Чен Ына, экономических трудностей и распространения коронавируса, пишет The Times со ссылкой на заявление правительства Японии.

Как напоминает издание, с апреля Ким Чен Ын лишь однажды принимал участие в общественных мероприятиях, во время церемонии открытия завода по производству удобрений, а упоминания о нём в прессе свелись к минимуму. Это позволило аналитикам предположить, что он тяжело болен, впал в кому или даже умер.

Другие, в том числе министр обороны Японии Таро Коно, предположили, что северокорейский лидер просто соблюдает социальную дистанцию, опасаясь заражения коронавирусом.

При этом японский политик обратил внимание на обострение взаимоотношений КНДР с Южной Кореей. По его словам, Япония считает, что движущей силой недавних событий на границе является желание отвлечь внимание общественности от внутренних проблем.

«Урожай в Северной Корее в прошлом году был плохим. Экономика развивается плохо. Поэтому Ким Чен Ыну нужен козёл отпущения, чтобы его народ смотрел за пределы Северной Кореи. Может быть, поэтому они сейчас так жёсток по отношению к Южной Корее», — приводит The Times слова Таро Коно.

Вчера Пхеньян на фоне недавнего резкого обострения отношений с Сеулом принял решение отложить план по осуществлению военных действий. Об этом в редком публичном появлении Ким Чен Ын заявил на предварительном заседании Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи седьмого созыва, прошедшего в формате видеоконференции.