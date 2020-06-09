Euronews: Пхеньян заблокировал все виды связи с Сеулом и не отвечает на звонки

Министерство объединения в Южной Корее выразило озабоченность в связи с тем, что Пхеньян прекратил отвечать по всем каналам связи на попытки Сеула установить контакт. В свою очередь, КНДР обвинила соседей в распространении «агитационных листовок антиправительственного содержания». Раньше представители обеих Корей общались ежедневно, но из-за карантина очные встречи пришлось заменить беседами по телефону, поясняет Euronews.
Пхеньян не отвечает на звонки из Сеула. Бюро двусторонней телефонной связи находится в северокорейском городе Кэсоне. Невозможно дождаться ответа и по военным каналам. Эта информация пришла из Южной Кореи во вторник — новость сообщили, цитируя заявление официального представителя Министерства объединения.
Событие произошло два года спустя после первого в истории саммита США и КНДР, на котором встретились Трамп и Ким Чен Ын. Их переговоры состоялись в Сингапуре. Бюро двусторонней телефонной связи, работавшее в Кэсоне, было создано по итогам беседы лидеров.
Со своей стороны, Пхеньян утверждает, что при согласии и поддержке Сеула ряд НКО отправляли на Север, как было сказано, «агитационные листовки антиправительственного содержания». И в связи с этими шагами КНДР и заблокировала любой вид связи между странами.
До этого дипломатического инцидента встречи в Кэсоне между представителями обеих Корей проводились дважды в в день. Но после начала пандемии очное общение было заменено на беседы по телефону.
Бывший форвард «Спартака» Роман Павлюченко выразил солидарность с владельцем клуба Леонидом Федуном, который подверг критике Российский футбольный союз (РФС) за решение провести матч 1/2 финала Кубка России между красно-белыми и «Зенитом» в Санкт-Петербурге.
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков дал оценку высказыванию владельца «Спартака» Леонида Федуна, который ранее раскритиковал решение исполкома организации провести полуфинальный матч Кубка страны между красно-белыми и «Зенитом» в Санкт-Петербурге.
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала ситуацию с актёром Михаилом Ефремовым, попавшим в автомобильную аварию, в результате которой погиб человек.
В Калининградской области рассказали о проверке готовности пляжей к летнему сезону. Работы проходят с учётом особых рекомендаций Роспотребнадзора, выпущенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объяснил, почему исполком организации принял решение провести матч полуфинала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге.
Академик РАН Юрий Беленков, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор клиники госпитальной терапии имени Остроумова, прокомментировал необходимость сохранения масочного режима.
Член Российской академии наук Юрий Беленков, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор Клиники госпитальной терапии имени Остроумова, дал прогноз о следующих волнах коронавирусной инфекции.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Владимир Мельник прокомментировал предложение депутата Законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова отменить испытательный срок при трудоустройстве.
Роспотребнадзор разработал 35 методических рекомендаций для профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в различных сферах деятельности. Об этом сообщила руководитель ведомства Анна Попова.