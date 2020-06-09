Euronews Оригинал

Euronews: Пхеньян заблокировал все виды связи с Сеулом и не отвечает на звонки
Министерство объединения в Южной Корее выразило озабоченность в связи с тем, что Пхеньян прекратил отвечать по всем каналам связи на попытки Сеула установить контакт. В свою очередь, КНДР обвинила соседей в распространении «агитационных листовок антиправительственного содержания». Раньше представители обеих Корей общались ежедневно, но из-за карантина очные встречи пришлось заменить беседами по телефону, поясняет Euronews.

Пхеньян не отвечает на звонки из Сеула. Бюро двусторонней телефонной связи находится в северокорейском городе Кэсоне. Невозможно дождаться ответа и по военным каналам. Эта информация пришла из Южной Кореи во вторник — новость сообщили, цитируя заявление официального представителя Министерства объединения.

Событие произошло два года спустя после первого в истории саммита США и КНДР, на котором встретились Трамп и Ким Чен Ын. Их переговоры состоялись в Сингапуре. Бюро двусторонней телефонной связи, работавшее в Кэсоне, было создано по итогам беседы лидеров.

Со своей стороны, Пхеньян утверждает, что при согласии и поддержке Сеула ряд НКО отправляли на Север, как было сказано, «агитационные листовки антиправительственного содержания». И в связи с этими шагами КНДР и заблокировала любой вид связи между странами.

До этого дипломатического инцидента встречи в Кэсоне между представителями обеих Корей проводились дважды в в день. Но после начала пандемии очное общение было заменено на беседы по телефону. 

Дата выхода в эфир 09 июня 2020 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Euronews Франция Европа
теги
Азия геополитика дипломатия дипломаты Дональд Трамп карантин Ким Чен Ын командный пункт коронавирус переговоры Пхеньян Северная Корея эпидемия Южная Корея
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров