Была невозможна с самого начала — National Interest оценил шансы США заключить сделку с КНДР в этом году

Лидеру КНДР Ким Чен Ыну и президенту США Дональду Трампу маловероятно удастся заключить сделку в 2020 году, полагает National Interest. Отмечается, что препятствием к сделке является нежелание Пхеньяна идти по пути ядерного разоружения или делать страну более открытой для внешнего мира, а также ужесточение позиции по отношению к Вашингтону после провала переговоров в Ханое.

В случае возобновления переговоров между США и Северной Кореей в этом году, Вашингтону не следует ожидать, что процесс пойдёт гладко, пишет National Interest, предполагая, что есть основания считать, что «сделка была невозможна с самого начала».

Как отмечает издание, прежде всего это связано с нежеланием главы КНДР Ким Чен Ына ни идти на ядерное разоружение страны, ни принимать экономические реформы, ни делать страну более открытой для внешнего мира. Всё это позволит жителям Северной Кореи получить доступ к внешней информации, что, в свою очередь, нанесёт ущерб стабильности режима Ким Чен Ына.

Во-вторых, после провала встречи с президентом США Дональдом Трампом в Ханое в феврале 2019 года Пхеньян предпочёл экономическую самостоятельность сделке с Вашингтоном. С тех пор Ким Чен Ын не только ужесточил свою внешнюю политику в целом, но и занял более жёсткую позицию по отношению к Соединённым Штатам.

Более того, лидер КНДР, потерпев удар по репутации в Ханое, не захочет вновь идти на риск. Вместе с тем, испытания ядерного оружия или межконтинентальных баллистических ракет станет не менее рискованным вариантом. National Interest полагает, что пока Ким Чен Ын будет ждать, кто займёт Овальный кабинет после Трампа.

При этом одной из важнейших переменных в этом году станет коронавирус, который наряду с международными санкциями, может обострить экономическую ситуацию в Северной Корее. Однако глава государства предпочитает обращаться за помощью Китая, нежели США или Южной Кореи, полагая, что неудача в Ханое отчасти связана с ролью последней в качестве посредника.

Кроме того, понимая, что добиться ядерного разоружения и экономического процветания КНДР уже не получится, сам президент США не будет стремиться к плохой сделке. На данный момент основная цель Трампа в отношениях с северокорейским коллегой — его собственная политическая выгода. Глава Белого дома попытается использовать северокорейский вопрос для своей президентской кампании, пишет National Interest. В связи с этим Трамп не отменит санкции в отношении Северной Кореи, поскольку надеется, что они могут повлиять на позицию Ким Чен Ына.