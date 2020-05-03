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Hill: Трамп порадовался возвращению Ким Чен Ына

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Дональд Трамп в своём Twitter-аккаунте выразил радость по поводу возвращения северокорейского лидера Ким Чен Ына, пишет The Hill. «Лично я рад видеть, что он вернулся и здоров», — подчеркнул президент США.
Hill: Трамп порадовался возвращению Ким Чен Ына
Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что рад видеть северокорейского лидера Ким Чен Ына в добром здравии.
 
«Лично я рад видеть, что он вернулся и здоров!» — написал американский лидер в своём Twitter-аккаунте.
 
 
Так глава Белого дома отреагировал на первое появление Ким Чен Ына на публике после его 20-дневного отсутствия, которое породило в мире слухи о состоянии его здоровья.
 
Как напоминает издание, на днях были опубликованы фотографии, на которых лидер КНДР перерезает ленточку на церемонии открытия завода по производству удобрений.
 
Однако установить независимым путём подлинность этих снимков сразу не удалось, отмечает The Hill.
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источник
Hill США Северная Америка
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Дональд Трамп Ким Чен Ын Северная Корея США
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