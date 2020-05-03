Hill: Трамп порадовался возвращению Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп заявил, что рад видеть северокорейского лидера Ким Чен Ына в добром здравии.

«Лично я рад видеть, что он вернулся и здоров!» — написал американский лидер в своём Twitter-аккаунте.

I, for one, am glad to see he is back, and well! https://t.co/mIWVeRMnOJ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 2, 2020

Так глава Белого дома отреагировал на первое появление Ким Чен Ына на публике после его 20-дневного отсутствия, которое породило в мире слухи о состоянии его здоровья.

Как напоминает издание, на днях были опубликованы фотографии, на которых лидер КНДР перерезает ленточку на церемонии открытия завода по производству удобрений.

Однако установить независимым путём подлинность этих снимков сразу не удалось, отмечает The Hill.