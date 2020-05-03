Hill: Трамп порадовался возвращению Ким Чен Ына
I, for one, am glad to see he is back, and well! https://t.co/mIWVeRMnOJ— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 2, 2020
I, for one, am glad to see he is back, and well! https://t.co/mIWVeRMnOJ— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 2, 2020
Бывший министр спорта и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко высказался по поводу возможного возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
В России нет дефицита антисептиков и масок, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 1».
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, что режим самоизоляции футболистов будет продлён до решения по судьбе сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), приостановленного из-за пандемии коронавируса.
Бывший министр спорта и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко поделился мнением по поводу возможного расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявила, что «ограничения могут быть сняты по оценке эпидемической ситуации».
Бывший пилот «Формулы-1» Гидо ван дер Гарде рассказал, какие условия организаторы Гран-при Австрии выдвинут командам для проведения гоночного уикенда.
Игроки и тренеры самарского футбольного клуба «Крылья Советов» доставили еду врачам местных больниц во время пандемии коронавируса.
Белоруссия не отступила от плана реагирования на мероприятия НАТО у границ страны, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Полузащитник московского ЦСКА и молодёжной сборной России по футболу Константин Кучаев рассказал, как началась его карьера.
Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Тайсон Фьюри заявил, что намерен продолжать профессиональную карьеру до 40 лет.
Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в стране число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 медиков достигло 2325.
Депутат Госдумы от Волгоградской области Ирина Гусева отреагировала на слова известного спортивного журналиста Василия Уткина о Волгограде и местном клубе «Ротор».
В регионах России с начала апреля порядка 12 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры прошли специальную санитарную обработку. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Джеки Муяль, агент защитника греческого ПАОКа Димитриса Яннулиса, подтвердил, что его клиент может летом перейти в московский футбольный клуб «Локомотив».
Бывший главный тренер английского «Тоттенхэма» Тим Шервуд высказался о результативности нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси, отметив, что таких достижений не добиваются только за счёт таланта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти не могут отменить парад 9 мая, посвящённый Дню Победы, несмотря на распространение коронавирусной инфекции.
В период майских праздников подразделения Центрального округа Росгвардии для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах Москвы и Подмосковья используют вертолёт и беспилотные комплексы видеонаблюдения.
Агент Кристиан Эмиле, помогавший главному тренеру казанского «Рубина» Леониду Слуцкому перебраться в английский «Халл Сити» в 2017 году, уверен, что европейские клубы продолжат интересоваться российским специалистом.
Бывший футболист миланского «Интера» Луиш Фигу рассказал о непростых отношениях с экс-наставником команды Роберто Манчини.
В Испании за сутки скончались 164 человека с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Портал The Hockey Writers составил рейтинг лучших российских игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Беспилотный летательный аппарат потерял управление и произвольно летает в воздушном пространстве Латвии. Ему хватит топлива примерно на 90 часов.
Вирусолог Института имени Гамалеи, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Виктор Зуев в беседе с RT прокомментировал увеличение числа заражённых коронавирусной инфекцией в России.
Рами Аббас Исса, агент нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, отреагировал на опрос Sky Sports о том, стоит ли клубу продать футболиста или оставить в команде.
В Вооружённых силах Украины по состоянию на утро 3 мая число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 49.
Власти Крыма расширят список работающих предприятий 6 мая, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
Защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике вспомнил о разгромной победе над «Реалом» в 2009 году со счётом 6:2.
Народная артистка России Татьяна Васильева рассказала о своём состоянии.
Московский футбольный клуб «Локомотив» заинтересован в приобретении защитника сборной Греции и команды ПАОК из города Салоники Димитриса Яннулиса.
Бывший полузащитник «Локомотива», «Спартака» и сборной России по футболу Динияр Билялетдинов высказался о зарплатах игроков в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Спасатели потушили пожар на складе с подсолнечным маслом в Подольске. Об этом РИА Новости сообщили в МЧС.
Учёные из Фонда клиники королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии провели исследование, целью которого было оценить, есть ли связь между средними уровнями витамина D в разных странах и уровнем смертности от коронавирусной инфекции COVID-19.
Бывший полузащитник московского «Спартака» Динияр Билялетдинов отреагировал на информацию о том, что столичный клуб предложит арендованному нападающему Александру Соболеву полноценный контракт сроком на четыре года и зарплатой €1,2 млн в год.
В Санкт-Петербурге число заразившихся коронавирусной инфекцией людей превысило 5 тыс., за последние сутки выявлено ещё 295 человек.
Омский хоккейный клуб «Авангард» подтвердил обмен нападающего команды Сергея Широкова на форварда московского «Спартака» Александра Хохлачёва.
В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали ситуацию с расследованием трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, где погибли 48 человек.
Бывший голкипер английского «Ливерпуля» и сборной Зимбабве по футболу Брюс Гроббелар поделился воспоминаниями о гражданской войне в Родезии, в которой он участвовал.
Число вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве достигло 7029, за сутки выздоровели 655 человек. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT призыв бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера к отмене антироссийских санкций в связи с ситуацией с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Исландский пауэрлифтер и актёр Хафтор Бьёрнссон, получивший известность после роли Григора Горы Клигана в «Игре престолов», установил мировой рекорд в становой тяге, подняв штангу весом 501 кг.
За последние сутки в России зафиксировано 58 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс», «Лос-Анджелес Кингз» и «Нью-Джерси Дэвилз» проявляют интерес к защитнику финского «Йокерита» Микко Лехтонену.
За сутки в России зафиксировано 10 633 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах. Общее число заражённых коронавирусом в России выросло до 134 687. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Пресс-секретарь российского премьера Борис Беляков рассказал о состоянии главы кабмина Михаила Мишустина.
Известный спортивный журналист Василий Уткин считает, что для руководства московского «Локомотива» ближайшие месяцы являются оптимальным моментом для смены главного тренера.
Правительство России сняло временный запрет на экспорт средств индивидуальной защиты и масок.
В России проведено более 4,1 млн тестов на коронавирусную инфекцию нового типа. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Как отмечается, за прошедшие сутки в стране сделали 174 тыс. исследований на COVID-19.
Футбольным клубам из Английской премьер-лиги (АПЛ) предложили доиграть сезон в австралийском городе Перт.
Предприятия и компании, которые занимаются поставкой товаров, выполнением работ и оказанием услуг для госнужд, смогут получить в качестве аванса до 50% от цены контракта.
Американский боец смешанного стиля Джамааль Хилл заменит россиянина Гаджимурада Антигулова в поединке с бразильцем Клидсоном Абреу, который должен был состояться 23 мая на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Джексонвилле.