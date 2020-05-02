Le Monde: Ким Чен Ын впервые появился на публике после трёхнедельного отсутствия

На фоне слухов о болезни и смерти Ким Чен Ына в западной прессе официальное новостное агентство КНДР рассказало о том, что он присутствовал на церемонии открытия нового завода удобрений в Сунчхоне, пишет Le Monde. Это стало первым появлением лидера Северной Кореи на публике после трёх недель отсутствия, которое связывали с ухудшением состояния его здоровья.

В пятницу, 1 мая, Ким Чен Ын участвовал в открытии завода удобрений, сообщает Le Monde со ссылкой на официальные северокорейские источники. Это стало первым появлением лидера КНДР за несколько недель на фоне слухов об ухудшении его здоровья.

«Верховный руководитель Ким Чен Ын перерезал ленту, символизирующую открытие завода фосфатных удобрений в Сунчхоне», — утверждается в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). Отмечается, что он «присутствовал на церемонии», а «все участники прокричали «ура!», когда он появился. Кроме того, глава Северной Корее посетил завод и узнал о процессе производства удобрений.

Как напоминает французская газета, Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля, когда он председательствовал на заседании Политбюро. На следующий день, согласно официальным СМИ, он инспектировал истребители на военной базе. Однако множество вопросов о самочувствии северокорейского лидера стало появляться после того, как он пропустил празднования в честь дня рождения своего дедушки Ким Ир Сена 15 апреля. Этот день является самым важным в политическом календаре Северной Кореи, и отсутствие лидера страны стало заметно для мировой общественности.

Слухи о плохом состоянии Ким Чен Ына начала 21 апреля онлайн-газета Daily NK, где в основном публикуются статьи северокорейских перебежчиков. Цитируя анонимные источники, это издание заявило, что глава КНДР находится в тяжёлом состоянии, страдая в том числе от чрезмерного курения, ожирения и переутомления. Новость подхватил американский канал CNN, который со ссылкой на разведданные рассказал о том, что Ким при смерти после перенесённой операции. Чтобы развеять слухи, специальный советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Мун Чун Ин заявил 26 апреля, что лидер соседнего государства «жив и здоров», а с 13 апреля находится на морском курорте в Вонсане.

Как пишет в заключение Le Figaro, состояние здоровья главы Северной Кореи является тщательно охраняемой государственной тайной в стране, о которой мало известно иностранцам, а свободы прессы не существует. В 2011 году о смерти Ким Чен Ира широкая общественность узнала только через два дня, а в 2014 году его сын Ким Чен Ын уже пропадал из поля зрения на шесть недель — согласно южнокорейской разведке, ему провели операцию на ноге.