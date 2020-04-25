Daily Mail: в КНДР прибыли китайские медики для консультации Ким Чен Ына

На фоне слухов о болезни лидера КНДР Ким Чен Ына в страну приехали медицинские специалисты из Китая, пишет Daily Mail со ссылкой на анонимные источники. Ввиду отсутствия главы КНДР на торжествах в честь его дедушки и предшественника Ким Ир Сена выдвигались предположения об осложнениях после перенесённой им операции на сердце, которые не подтверждают южнокорейские или китайские источники.
Китай отправил в Северную Корею медицинских экспертов для консультации Ким Чен Ына, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Ранее в прессе появлялись противоречивые сведения о состоянии здоровья лидера КНДР. Последний раз Ким Чен Ын появлялся на заседании 11 апреля, однако официальные северокорейские СМИ не сообщали о его присутствии на торжественных мероприятиях 15 апреля в честь дня рождения его дедушки Ким Ир Сена.
Как рассказывает издание со ссылкой на анонимные источники, в четверг в Северную Корею из Пекина отправилась делегация, возглавляемая высокопоставленными представителями Отдела по международным связям Коммунистической партии Китая. Агентство Reuters не смогло взять комментарий у пресс-службы Отдела, а Министерство иностранных дел Китая не ответило на запрос вечером в пятницу.
Ранее на этой неделе сеульская интернет-газета Daily NK со слов неназванного источника в Северной Корее сообщала, что Ким восстанавливается после операции на сердце, проведённой 12 апреля. Однако представитель китайского Отдела по международным связям и южнокорейские чиновники раскритиковали последующие заявления о том, что лидер КНДР находится в опасном состоянии после операции: по словам представителей Сеула, они не зафиксировали никаких признаков необычных действий в соседней стране. В четверг президент США Дональд Трамп также выразил сомнения в корректности информации о болезни Кима, но отказался отвечать журналистам, связывался ли он с представителями с Пхеньяном.
В пятницу южнокорейский источник со ссылкой на разведданные рассказал Reuters, что Ким Чен Ын жив и, скорее всего, скоро снова появится на публике. По словам другой чиновник, знакомого с американскими сведениями, у главы КНДР имеются проблемы со здоровьем, но нет никаких причин делать выводы, что он серьёзно болен и не сможет в конце концов выйти из тени. Госсекретарь США Майк Помпео в эфире Fox News не смог сообщить новой информации, но заверил, что в Вашингтоне внимательно следят за ситуацией.
Как напоминает Daily Mail, в прошлом году президент Китая впервые за 14 лет посетил Северную Корею, которая зависит от Пекина в экономическом и дипломатическом плане. Пекин является главным союзником Пхеньяна и жизненно важной экономической артерией после введения американских санкций. Китай заинтересован в стабильности страны, с которой у него самая протяжённая граница.
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