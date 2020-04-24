CNBC: Трамп назвал некорректной информацию о плохом здоровье Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп назвал «некорректной» информацию о том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын утратил способность действовать после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой, пишет CNBC.

«Давайте скажу так: я думаю, что эта информация была некорректной, — заявил Трамп, отвечая на вопрос о том, знал ли он о состоянии северокорейского лидера. — Как я слышал, эта информация некорректна. Я надеюсь, что она некорректна».

Ранее на этой неделе глава Белого дома заявил, что у него «очень хорошие отношения» с молодым лидером КНДР, а также пожелал ему «удачи».

«У меня с ним очень хорошие отношения. Я могу лишь сказать следующее: я желаю ему здоровья, поскольку если он действительно в том состоянии, о котором говорится в сообщениях, то это, как вы знаете, очень тяжёлое состояние. Но я желаю ему здоровья», — сказал Трамп во вторник в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Спекуляции по поводу здоровья Кима впервые возникли после того, как 15 апреля он не принял участие в праздновании годовщины со дня рождения отца-основателя Северной Кореи Ким Ир Сена, дедушки Ким Чен Ына.

Южнокорейская газета Daily NK, которая концентрирует своё внимание на новостях о Северной Корее, поздно вечером в понедельник сообщила, что 12 апреля Ким Чен Ын прошёл сердечно-сосудистую процедуру. Издание также сообщило о том, что Ким восстанавливается на вилле, находящейся недалеко от больницы, где прошла операция.

Канал NBC News со ссылкой на американских чиновников во вторник также сообщил о перенесённой Кимом кардиохирургии. Некоторые из этих официальных лиц также сказали, что, по предположениям разведки, Ким, возможно, утратил способность к действию, напоминает CNBC.