Newsweek: в Пентагоне не исключили смерть Ким Чен Ына

Популярное
-
Билл Гейтс: эпидемия коронавируса — это мировая война, в которой мы все на одной стороне Times
-
Handelsblatt: из-за карантина Великобритании грозит самая масштабная с 17 века рецессия Handelsblatt
-
CNN: Байден обвинил Трампа в стремлении сорвать выборы CNN
-
Fox News: в США государство помогает богатым университетам, а не бедной молодёжи Fox News
-
Defense News: Пентагон призвал Мексику открыть фабрики, чтобы спасти американскую оборонку Defense News
-
Die Welt: «полная противоположность Трампу» — в эпоху кризиса Меркель доказала, что она надёжный и опытный политик Die Welt
-
Макфарланд: Трамп разрешил ВМС стрелять по иранским кораблям — и это блестящий ход Fox News
-
Telegraph: для Европы настал момент истины — она рискует потерять не только Италию, но и евро Daily Telegraph
INFOX.SG
-
Ян считает, что заслуживает боя за титул UFC больше Стерлинга
Российский боец смешанного стиля Пётр Ян выразил уверенность, что заслуживает титульного поединка с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Генри Сехудо больше, чем чем второй номер рейтинга дивизиона Альдажмейн Стерлинг.
-
Банки готовятся к переводу части сотрудников на работу «с проживанием»
В Совкомбанке и банке «Зенит» создали условия для жизни в офисе в режиме 24/7. Об этом информирует РБК со ссылкой на представителей этих кредитных организаций.
-
В Италии с 4 мая разрешат проводить индивидуальные тренировки
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что с 4 мая карантинные меры, введённые из-за коронавируса, будут ослаблены.
-
Оперштаб назвал возраст новых заболевших коронавирусом в Москве
В Москве за сутки подтвердили заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 у 2971 человека, более 45% из них младше 45 лет. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
-
В Сочи прибыл вывозной рейс из Индонезии
В Сочи прибыл вывозной рейс из Денпасара (остров Бали, Индонезия), который доставил граждан России на родину. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Сочи.
-
Уткин рассказал о своём отношении к Сталину
Известный спортивный журналист Василий Уткин рассказал, как относится к бывшему руководителю СССР Иосифу Сталину.
-
СМИ: «Барселона» хочет обменять Артура на футболиста «Ювентуса» де Лигта
Испанская «Барселона» рассматривает вариант обмена полузащитника команды Артура на защитника итальянского «Ювентуса» Маттейса де Лигта.
-
В Лондоне прокомментировали данные о состоянии Ким Чен Ына
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в интервью Sky News заявил, что у Лондона нет подтверждённой информации о якобы имевшей место смерти лидера КНДР Ким Чен Ына, о чём ранее сообщили ряд СМИ.
-
Эксперт прокомментировал десантирование ВДВ с высоты 10 км в Арктике
Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что российские десантники впервые в истории совершили высотное десантирование с высоты 10 тыс. метров в арктических условиях в районе архипелага Земля Франца-Иосифа.
-
Попавший в больницу отец Нурмагомедова рассказал о своём самочувствии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о своём самочувствии после попадания в больницу с подозрением на пневмонию.
-
В Подмосковье прошли рейды по проверке общественного транспорта
В Московской области в общественном транспорте проверяют пропуска для проезда, а также соблюдение социальной дистанции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
-
Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза
Итальянский журналист, общественный и политический деятель Джульетто Кьеза скончался на 80-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на его супругу Фьямметту Кукурнию.
-
Хачанов пошутил об изменении своей причёски на карантине
Российский теннисист пошутил об изменении своей причёски во время карантина из-за пандемии коронавируса.
-
Число заразившихся коронавирусом в Москве достигло 42 480
В Москве за сутки выявлен 2971 человек, инфицированный коронавирусом, общее число зафиксированных в столице случаев заражения COVID-19 возросло до 42 480.
-
За сутки в России скончались 66 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано 66 летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
-
В России за сутки выявили 6361 заразившегося коронавирусом
В России за последние сутки зафиксирован 6361 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
-
Трефилов о самоизоляции: кухня превращается в Бермудский треугольник
Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов рассказал, как проводит время в режиме самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
-
В Россию вернулись 146 моряков из испанского Лас-Пальмаса
В калининградский аэропорт Храброво вернулись 146 российских моряков из испанского Лас-Пальмаса. Об этом информирует региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
-
Агент Орещук назвал главную проблему молодых российских футболистов
Агент Роман Орещук объяснил, в чём заключается главная проблема молодых российских футболистов.
-
Орещук объяснил, откажется ли государство от спонсирования российского футбола
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, откажется ли государство от спонсирования российского футбола из-за пандемии коронавируса.
-
Губерниев считает, что режим самоизоляции стоит продлить до июня
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что режим самоизоляции стоит продлить до начала июня.
-
В Якутске у четырёх врачей офтальмологической больницы выявили COVID-19
Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что в Якутске у четырёх врачей офтальмологической больницы выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.
-
Экс-врач «Спартака» призвал отменить режим самоизоляции
Бывший глава медицинского департамента московского футбольного клуба «Спартак» Михаил Вартапетов считает, что стоит отменить режим самоизоляции, несмотря на коронавирус.
-
В Госдуме оценили сообщения о состоянии здоровья Ким Чен Ына
Координатор группы по взаимодействию Госдумы и парламента КНДР Казбек Тайсаев прокомментировал сообщения СМИ о якобы ухудшении состояния здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
-
В Тамбовской области выявили ещё 56 случаев заражения коронавирусом
В Тамбовской области подтвердили коронавирусную инфекцию ещё у 56 человек, в том числе у двоих детей. Об этом информирует региональная администрация.
-
Агент Орещук: российские футболисты зарабатывают непомерно много
Футбольный агент Роман Орещук посетовал, что российские игроки зарабатывают слишком большие деньги.
-
Экс спортивный директор «Динамо» рассказал, как повлияет коронавирус на российский футбол
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, как пандемия COVID-19 повлияет на российский футбол.
-
Фергюсон сообщил о подписании контракта на бой с Гэтжи
Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон сообщил о подписании контракта на бой с соотечественником Джастином Гэтжи на турнире UFC 249.
-
Девять рабочих в НАО заразились коронавирусом
Девять сотрудников организаций, расположенных в Варандее в Ненецком автономном округе, сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом заявил врио губернатора округа Юрий Бездудный.
-
Фехтовальщица Егорян возглавила рейтинг самых успешных олимпийских чемпионов
Российская фехтовальщица Яна Егорян возглавила рейтинг самых успешных олимпийских чемпионов по версии испаноязычного Olympic Channel.
-
В больницах Ухани не осталось ни одного пациента с коронавирусом
Официальный представитель Государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн сообщил, что в больницах китайской Ухани в провинции Хубэй не осталось ни одного пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19.
-
Оскорбивший Нурмагомедова боец MMA Кузнецов заявил, что готов ответить за свои слова
Российский боец смешанного стиля Дмитрий Кузнецов, который записал оскорбительную песню про чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что готов ответить за свои слова.
-
В Армении за сутки выявили 69 случаев заболевания коронавирусом
В Армении за последние сутки подтверждено 69 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на армянский единый информационный центр.
-
Чемпионат Мексики по футболу завершён досрочно из-за коронавируса
Сезон-2019/20 чемпионата Мексики по футболу не будет доигран из-за пандемии коронавируса.
-
В Москве ещё 128 человек вылечились от коронавируса
Число вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве достигло 3175, за сутки выздоровели 128 человек. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
-
Экипажи самолётов Ил-76 отработали посадку на острове в Арктике
Три экипажа военно-транспортной авиации обеспечили десантирование подразделений ВДВ с высоты 10 км в Арктике и отработали посадку Ил-76 на архипелаге Земля Франца-Иосифа.
-
Футболист «Зенита» Караваев заявил, что им интересовался «Лацио»
Защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев ответил на вопрос подписчика, получал ли он предложения от европейских футбольных клубов.
-
NBC составил символическую сборную из российских хоккеистов «Вашингтона»
Американский портал NBC Sports Washington составил символическую сборную из российских игроков за историю «Вашингтон Кэпиталз».
-
На Украине число случаев заражения коронавирусом достигло 8617
На Украине число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 8617. Об этом говорится на странице украинского Минздрава в Facebook.
-
Гаджиев: Нурмагомедову хватит трёх месяцев для подготовки к бою с Фергюсоном или Гэтжи
Глава Fight Nights Global Камил Гаджиев считает, что чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову хватит трёх месяцев для подготовки к бою с Тони Фергюсоном или Джастином Гэтжи.
-
В России провели более 2,8 млн тестов на коронавирус
В России провели уже более 2,8 млн тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
-
В Новосибирской области выявили 58 новых случаев заражения COVID-19
В Новосибирской области за сутки выявили 58 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию COVID-19.
-
СМИ: НХЛ и профсоюз игроков начали переговоры о возобновлении сезона
Национальная хоккейная лига (НХЛ) и профсоюз игроков приступили к переговорам по поводу возобновления нынешнего сезона.
-
Кудрин: российская экономика восстановится после кризиса
Глава российской Счётной палаты Алексей Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» заявил, что спад экономики страны в 2020 году может достичь 7—8%, но она восстановится после кризиса.
-
Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян на 0,2%
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила о снижении на 0,2% реальных денежных доходов россиян в I квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
-
Менеджер Нурмагомедова: Хабиб верит, что Гэтжи сможет нокаутировать Фергюсона
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о прогнозе своего клиента на бой между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.
-
В Алтайском крае возбудили дело из-за гибели четырёх человек при пожаре
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели женщины и троих детей в результате пожара в частном доме в Алтайском крае. Об этом говорится в сообщении регионального управления СК.
-
В Киргизии выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом
В Киргизии за сутки выявили 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует республиканский штаб по борьбе с COVID-19.
-
Губерниев: Сёмин не может быть лучшим тренером 2019 года в России
Известный комментатор Дмитрий Губерниев в очередной раз подверг критике решение признать наставника «Локомотива» Юрия Сёмина лучшим тренером года.
-
ВДВ впервые в истории десантировались с высоты 10 км в Арктике
Российские десантники впервые в истории совершили высотное десантирование с высоты 10 тыс. метров в арктических условиях в районе архипелага Земля Франца-Иосифа. Десантники использовали парашютные системы специального назначения нового поколения, кислородное и навигационное оборудование и другое снаряжение.