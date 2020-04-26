Newsweek: в Пентагоне не исключили смерть Ким Чен Ына

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в субботу пропустил очередной национальный праздник, тем самым ещё больше подогрев слухи о состоянии своего здоровья, пишет Newsweek.

Однако разведка США не наблюдает пока никаких признаков необычной военной активности Пхеньяна, судя по которой можно было заподозрить что-то неладное, указывает издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона, который пообщался с журналистами на условиях анонимности.

«Региональные вооружённые силы в Азии и западной части Тихого океана, в том числе наших стран-партнёров, сохраняют уровень боеготовности, соответствующий историческим нормам, — заявил он. — Мы не видели никаких признаков и не получали никакой дополнительной информации для того, чтобы дать однозначную оценку по статусу северокорейского руководства или по состоянию здоровья Ким Чен Ына. Мы продолжаем отслеживать эту ситуацию».

Ким Чен Ын, которому предположительно 36 лет, обычно находится в центре жизни северокорейского общества. Однако в эту субботу, когда страна, как утверждается в статье, праздновала День создания Корейской народной армии, он вновь не появился на публике.

Проект 38 North поделился спутниковыми снимками, на котороыхможно увидеть поезд длиной приблизительно 250 метров, находящийся близ резиденции северокорейского лидера в прибрежном городе Вонсан.

Если судить по северокорейским СМИ, лидер КНДР последний раз появлялся на публике две недели назад, когда посетил учения военно-воздушных сил и провёл заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи.

Его отсутствие на празднованиях Дня Солнца, посвящённых его деду, основателю КНДР Ким Ир Сену, породило домыслы о состоянии здоровья северокорейского лидера.

«Если учесть его отсутствие на двух крупных мероприятиях и наличие поезда, то, определённо, существует вероятность того, что Ким Чен Ын либо находится в тяжёлом состоянии, либо потенциально умер», — заявил источник в оборонном ведомстве.

При этом официальный представитель Пентагона заявил Newsweek, что у его ведомства нет информации, которой он мог бы поделиться с изданием. Он также подчеркнул, что США продолжает сохранять повышенную боеготовность в целях защиты Южной Кореи от любых угроз и противников.