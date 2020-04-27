ABC News: «где же Ким?» — слухи о самочувствии лидера Северной Кореи не исчезнут, пока он не покажется лично

Несмотря на попытки Дональда Трампа и северокорейских СМИ развеять слухи о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына, за отсутствием точных разведданных многие продолжают строить предположения о причинах отсутствия северокорейского лидера. Как считает ABC News, эти спекуляции никуда не денутся, пока Ким вновь не покажется на публике или Пхеньян не сделает официальное заявление.

Перейдём к следующим новостям. Международная тайна. Уже две недели нигде не видно северокорейского лидера Ким Чен Ына, так что многие усердно строят предположения, что с его здоровьем что-то неладно. Что нам известно о Киме сейчас, расскажет старший международный корреспондент ABC News Йен Пэннелл.

Где же сейчас лидер Северной Кореи Ким Чен Ын? Пока лишь множатся слухи и предположения о его проблемах со здоровьем. Вот что нам известно. По данным северокорейских государственных СМИ, последний раз на людях Ким появлялся 11 апреля — на правительственной встрече. Однако всего четыре дня спустя, 15 апреля, лидер не присутствовал на важнейших торжествах в честь дня рождения его деда, основателя Северной Кореи Ким Ир Сена.

На данный момент прошло более двух недель, с тех пор как действующего вождя последний раз видели на публике. Но такое происходит не впервые. В 2014 году Ким пропал из виду на шесть недель, а затем вновь появился — с тростью. Как объяснили позднее, лидер перенёс операцию на лодыжке. Но учитывая, что у Кима проблемы с лишним весом и он заядлый курильщик, некоторые считают, что на этот раз всё может быть иначе.

СТИВЕН ГЭНЬЯРД, отставной полковник Корпуса морской пехоты США: Западная разведка в Северной Корее настолько слаба, что мы абсолютно никак не можем подтвердить или опровергнуть эти слухи. Мы не знаем. Остаётся лишь ждать, когда северокорейцы сами скажут нам, жив Ким или нет.

Аналитический центр 38 North опубликовал вот такие снимки, на которых, по словам экспертов, поезд Кима находится возле его резиденции как минимум с 21 апреля. Что это значит в плане здоровья лидера — неясно.

В условиях пандемии коронавируса, возможно, таким образом северокорейский режим просто проявляет осторожность. Хотя официально Пхеньян не признал, что на территории страны есть случаи заражения, по наблюдениям, в столице люди носят маски. Да и несколько недель назад во время ракетных пусков военнослужащие в окружении Ким тоже все были в масках.

На прошлой неделе президент Дональд Трамп попытался несколько развеять спекуляции.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Я просто хочу сказать Ким Чен Ыну, что желаю ему удачи. Удачи.

Как заявил ABC News один южнокорейский госслужащий, Сеул считает, что на данный момент высший руководитель Северной Кореи «вместе со своими советниками пребывает за пределами Пхеньяна и с самочувствием у него всё нормально».

Специальный советник президента Южной Кореи также настаивает: Ким Чен Ын «жив и чувствует себя хорошо».

ЙЕН ПЭННЕЛЛ, старший международный корреспондент ABC News: Северокорейская государственная газета сообщила о том, что Ким направил рабочим письмо с благодарностями. Что примечательно, там не было ни конкретной даты, ни фотографий. И пока Ким лично но предстанет перед публикой, сомнения в его самочувствии и благополучии всей страны никуда не денутся. Том?

Мы будем следить, как развиваются события в регионе. Спасибо вам, Йен.

Дата выхода в эфир 26 апреля 2020 года.