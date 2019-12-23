CNN: «рождественский подарок» — эксперты ждут ужесточения политики Пхеньяна, но сомневаются в новых испытаниях

На фоне усиления активности в районе северокорейских полигонов экс-советник по нацбезопасности США Майкл Болтон заявил, что, вопреки утверждениям администрации США, Вашингтон не «оказывает максимальное давление» на Пхеньян. По мнению источника CNN, вряд ли обещанным «рождественским подарком» Америке окажутся новые испытания Северной Кореи, однако есть основания полагать, что Ким готовится к ужесточению курса.

В своём последнем интервью Axios бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон подверг Белый дом острой критике за его политику в отношении Северной Кореи. По словам Болтона, он не верит, что Белый дом, цитирую, «действительно отвечает за свои слова», когда Дональд Трамп обещает остановить Северную Корею и её разработки в сфере ядерных вооружений. Бывший национальный советник заявил: «К сожалению, утверждение о том, что мы каким-то образом оказываем максимальное давление на Северную Корею, не соответствует истине… Время на стороне тех, кто способствует распространению ядерного оружия».



Как удалось узнать CNN, существует вероятность, что сейчас Северная Корея готовится к испытаниям ракетных двигателей и других составляющих. С последними новостями на эту тему — Пола Хэнкокс из Сеула. Пола?



ПОЛА ХЭНКОКС, международный корреспондент CNN: Да, Джо. Должностные лица слили СМИ кое-какие спутниковые снимки северокорейской территории в состоянии на текущий момент. На фото можно заметить возобновившуюся активность в одном определённом месте, где ранее велась работа над МБР, межконтинентальными баллистическими ракетами. У США появился бы повод для беспокойства, если бы эти ракеты оказались тем самым «рождественским подарком», которым пригрозила Северная Корея Вашингтону. Также нам известно об усилении активности в районе ракетного полигона Сохэ, которая наблюдается по выходным уже на протяжении нескольких недель. Некоторые полагают, что там проводятся испытания ракетных двигателей. Сотрудники администрации Трампа заявили CNN, что ожидают новых испытаний двигателей и других частей ракеты.



Во время прошедших выходных лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провёл встречу с высокопоставленным военным руководством страны. Встреча эта состоялась в преддверии заседания Трудовой партии Кореи — очень важного мероприятия, дата проведения которого не раскрывается. Известно только то, что заседание должно будет пройти в конце декабря. И возможно, именно на этом заседании Северная Корея определится со своей линией, и затем в новогоднем обращении лидер страны скорее всего продемонстрирует США и всему остальному миру, в каком направлении намерен двигаться.



Как рассказал CNN один источник, по его мнению, политика Северной Кореи станет более жёсткой. Мы уже от неё слышали, что она больше не рассматривает опцию ядерного разоружения. Но кроме того, наш источник также отметил, что до Рождества Пхеньян вряд ли будет проводить какие-то серьёзные испытания — запускать МБР или тестировать ядерное оружие, Джо.



Спасибо вам.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 23 декабря 2019 года.