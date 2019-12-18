Euronews: жители Северной Кореи обещают следовать за Ким Чен Иром в годовщину его смерти

В Северной Корее с полуночи начались массовые памятные церемонии в честь 8-й годовщины смерти бывшего национального лидера Ким Чен Ира. В торжественных мероприятиях принимают участие не только взрослые, но и школьники и даже воспитанники детских садов. В интервью жители Пхеньяна клянутся твёрдо продолжать курс «великого полководца Ким Чен Ира», передаёт Euronews
В Северной Корее отмечают восьмую годовщину со дня кончины Ким Чен Ира. В Пхеньяне с полуночи десятки тысяч человек стали приходить к возвышенности Мансудэ, чтобы возложить цветы к гигантским бронзовым статуям основателя народной республики Ким Ир Сена и его сына, последователя на посту лидера КНДР Ким Чен Ира.
В церемониях принимают участие не только взрослые, но и воспитанники детских садов.
ДЕВУШКА:Каждый год, когда наступает этот день, в моей памяти возникает образ нашего отца-генерала. Он прорывался сквозь бури, грозы и потрясения, даже когда ему было холодно и плохо, под снегом и дождём!
ЖЕНЩИНА: Какие бы трудности или испытания ни возникали перед нами, мы будем полностью верить и следовать за нашим уважаемым верховным лидером товарищем Ким Чен Ыном. И мы обязательно выполним то, что хотел наш великий полководец Ким Чен Ир!
Ким Чен Ир возглавлял один из самых закрытых режимов в мире. Лидера КНДР критиковали за вопиющие нарушения прав человека, за то, что он угрожал стабильности региона своей ядерной программой и испытаниями ракет большого радиуса действия.
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