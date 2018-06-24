DT: Ким Чен Ын изменил национальную клятву, чтобы «затмить» отца и деда

Торжественное обещание, которое граждане КНДР должны приносить во время государственных праздников и других важных дат, претерпело заметные изменения, пишет The Daily Telegraph. В новой версии клятвы преуменьшаются достижения предыдущих правителей народной республики, но превозносятся идеология и руководство действующего лидера Ким Чен Ына, утверждает британское издание.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын представил новую национальную клятву. В ней преуменьшаются заслуги его предшественников, но восхваляются его собственная идеология и руководство, пишет The Daily Telegraph.

По словам издания, клятва, которую должны принести все граждане КНДР, изначально появилась в 1970 году. Как раз это время вся власть в стране сосредоточилась в руках Ким Ир Сена — основателя северокорейского государства и дедушки «нынешнего диктатора».

Торжественное уверение произносится рабочими, учащимися и членами Вооружённых сил во время национальных праздников и главных годовщин Рабочей партии. При этом люди, пропустившие подобное мероприятие, считаются политически неблагонадёжными. Граждане должны клясться, что они «вооружатся идеалами» двух первых лидеров народной республики — Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, и посветят свою жизнь их «великим достижениям», утверждает издание.

Впервые новость об этом опубликовал южнокорейской новостной портал DailyNK. Его источник обратил внимание на то, что текст клятвы не менялся на протяжении 40 лет, но действующий «наследный правитель» КНДР, очевидно, решил внести исправления.

В обновлённой клятве количество пунктов сокращается с десяти до пяти. Ким Ир Сен и Ким Чен Ир оказываются практически полностью «удалены» из текста. В отредактированной версии лишь коротко упоминается их «воля и дух», но появляется новый параграф — провозглашение о верности идеологии и лидерству Ким Чен Ына, уверяет издание.

Ранее в Северной Корее никогда не пытались «полностью заретушировать» прошлых лидеров. Это противоречит концепции, согласно которой на протяжении поколений члены семьи Ким представляются «щедрыми родителями народа», подчёркивает The Daily Telegraph.

По мнению издания, попытки Кима «затмить предков» призваны укрепить его поддержку внутри государства и одновременно «оживить революционный дух подданных». Существует также предположение, что всё это часть манёвра, направленного на ослабление «старой гвардии» в политических и военных кругах, которая, возможно, лояльнее относилась к предыдущим правителям.

Между тем накануне президент Дональд Трамп продлил американские санкции против КНДР ещё на один год. В качестве повода он назвал «необычную и экстраординарную» угрозу, которую несёт ядерная программа Пхеньяна.

Заявление главы Белого дома прозвучало спустя 10 дней после его самммита с Кимом в Сингапуре. Во время этой встречи лидер КНДР пообещал обеспечить «полное избавление Корейского полуострова от ядерного оружия» в обмен на гарантии безопасности от США, напоминает The Daily Telegraph.